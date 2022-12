Les États-Unis autorisent une autre vente de missiles à l’OTAN

Cette décision intervient au milieu d’une vague de propositions d’accords d’armement avec des alliés européens ces dernières semaines

Le département d’État américain a approuvé une autre vente de missiles de plusieurs millions de dollars à la Finlande, la troisième au cours du mois dernier, acceptant d’expédier des centaines de munitions à l’épaule au pays nordique alors qu’il poursuit son adhésion à l’alliance de l’OTAN.

L’Agence de coopération pour la sécurité de la défense (DSCA) a annoncé la décision jeudi, affirmant que les responsables avaient autorisé un accord de 380 millions de dollars pour 350 missiles Stinger et équipements connexes, ainsi que la formation et le soutien logistique pour l’arme.

Alors que la DSCA a affirmé que la vente proposée ne serait pas “modifier l’équilibre militaire de base dans la région”, il a noté qu’il le ferait “améliorer les capacités de défense et de dissuasion de la Finlande” et servir les intérêts de la politique étrangère américaine.

Le dernier accord est la troisième transaction d’armes majeure avec la Finlande depuis le mois dernier. Lundi, la DSCA a annoncé une vente distincte de 323,3 millions de dollars pour des dizaines de missiles Sidewinder et AGM-154, tandis qu’un autre accord de missiles d’une valeur de 535 millions de dollars a été approuvé le 2 novembre. Tous les trois n’ont cependant pas encore reçu le feu vert final des législateurs.

Novembre a vu un certain nombre de ventes d’armes importantes aux partenaires européens de Washington en plus de la Finlande, dont la Suisse, la Lituanie et la Belgique, qui cherchent à acheter une variété de munitions et de plates-formes d’armes différentes. Les gouvernements suisse et belge ont demandé l’achat de centaines de millions de dollars de missiles fabriqués aux États-Unis, tandis que la Lituanie cherche à recevoir huit systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS).

La Finlande – qui partage une frontière terrestre de 1 340 kilomètres (832 milles) avec la Russie – a demandé à rejoindre l’OTAN avec son voisin la Suède en mai, tous deux exprimant des inquiétudes en matière de sécurité dans le cadre de l’opération militaire de Moscou en Ukraine. Cependant, quel que soit son statut de membre, Helsinki entretient depuis longtemps des liens étroits avec d’autres armées occidentales, y compris de fréquents exercices conjoints et des achats réguliers d’armes aux États-Unis.

La Russie a déclaré que l’élargissement de l’OTAN ne rendrait pas le continent européen plus stable ou plus sûr, et bien que Moscou l’ait noté “n’a pas de problèmes” avec Stockholm ou Helsinki, il s’est néanmoins engagé à ajuster sa posture militaire dans sa région du nord si le bloc ajoute deux nouveaux membres.

La Hongrie devant ratifier les candidatures de la Finlande et de la Suède dans les prochains jours, la Turquie sera le dernier pays restant dans le bloc de l’OTAN, qui requiert un consentement unanime avant d’admettre de nouveaux membres. Ankara a accusé les deux États nordiques d’abriter des groupes kurdes qu’ils considèrent comme des organisations terroristes, insistant sur le fait que ses préoccupations doivent être prises en compte avant d’accepter d’élargir l’alliance.

