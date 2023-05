Les États-Unis autorisent les transferts alliés de F-16 vers l’Ukraine – médias

Les avions de combat de fabrication américaine sont depuis longtemps sur la liste de souhaits de Kiev

Le gouvernement américain n’empêchera pas les pays alliés d’envoyer des avions de combat F-16 en Ukraine s’ils décident de le faire, ont rapporté vendredi plusieurs médias, citant des responsables américains.

Des sources citées par le Washington Post, CNN, NBC et d’autres médias ont déclaré que la Maison Blanche est prête à autoriser les expéditions de F-16 après des mois de demandes ukrainiennes pour l’avion, qui est utilisé par plus de deux douzaines de pays.

Un haut responsable de la Maison Blanche a déclaré à NBC que Washington avait déjà informé ses partenaires de la décision.

S’adressant aux journalistes en marge du sommet du G7 à Hiroshima, au Japon, samedi, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré que « Dans les mois à venir, nous travaillerons avec nos alliés pour déterminer quand les avions seront livrés, qui les livrera et combien. »

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé plus tôt que Londres soutiendrait la création d’un « coalition internationale » pour fournir les F-16 et d’autres avions à Kiev. Le président ukrainien Vladimir Zelensky a rencontré le Premier ministre cette semaine et a fait pression pour des avions de combat occidentaux, insistant sur le fait qu’ils sont nécessaires pour la contre-offensive tant vantée de Kiev.

L’armée américaine forme actuellement des pilotes ukrainiens au pilotage de F-16. Cependant, Washington a jusqu’à présent refusé de fournir ses propres avions de guerre à Kiev.

Moscou a mis en garde contre la fourniture d’armes à Kiev, arguant que cela ne ferait que prolonger les combats et ne ferait pas grand-chose pour dissuader ses objectifs militaires. Le Kremlin affirme que le soutien militaire à l’Ukraine, qui comprend la formation de troupes et le partage de renseignements, fait de facto des pays occidentaux des parties directes au conflit.