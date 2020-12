WASHINGTON: Les petits drones seront autorisés à survoler les gens et la nuit aux États-Unis, a déclaré lundi la Federal Aviation Administration (FAA), un pas important vers leur utilisation pour des livraisons commerciales généralisées.

La FAA a déclaré que ses règles tant attendues pour les drones, également connus sous le nom de véhicules aériens sans pilote, répondront aux problèmes de sécurité en exigeant dans la plupart des cas une technologie d’identification à distance pour permettre leur identification depuis le sol.

Auparavant, les petites opérations de drones sur des personnes se limitaient aux opérations sur des personnes qui participaient directement à l’opération, situées sous une structure couverte ou à l’intérieur d’un véhicule stationnaire – à moins que les opérateurs n’aient obtenu une dérogation de la FAA.

Les règles entreront en vigueur 60 jours après leur publication au registre fédéral en janvier. Les fabricants de drones auront 18 mois pour commencer à produire des drones avec Remote ID, et les opérateurs disposeront d’une année supplémentaire pour fournir Remote ID.

Il existe d’autres règles plus complexes qui permettent des opérations de nuit et au-dessus de personnes pour des drones plus gros dans certains cas.

«Les nouvelles règles cèdent la place à la poursuite de l’intégration des drones dans notre espace aérien en répondant aux problèmes de sûreté et de sécurité», a déclaré l’administrateur de la FAA, Steve Dickson. «Ils nous rapprochent du jour où nous verrons plus régulièrement des opérations de drones telles que la livraison de colis.»

Les entreprises se sont battues pour créer des flottes de drones afin d’accélérer les livraisons. Les États-Unis comptent plus de 1,7 million d’enregistrements de drones et 203000 pilotes à distance certifiés FAA.

Pour les opérations de nuit, la FAA a déclaré que les drones doivent être équipés de feux anti-collision. Les règles finales autorisent les opérations sur des véhicules en mouvement dans certaines circonstances.

L’identification à distance est requise pour tous les drones pesant 0,55 lb (0,25 kg) ou plus, mais est requise pour les petits drones dans certaines circonstances, comme les vols au-dessus d’assemblages en plein air.

Les nouvelles règles éliminent les exigences selon lesquelles les drones doivent être connectés à Internet pour transmettre des données de localisation, mais ils diffusent des messages d’identification à distance via une diffusion radiofréquence. Sans ce changement, l’utilisation des drones aurait pu être interdite dans les zones sans accès Internet.

L’Association for Unmanned Vehicle Systems International a déclaré que Remote ID fonctionnera comme «une plaque d’immatriculation numérique pour les drones… qui permettra des opérations plus complexes», tandis que les opérations de nuit et au-dessus des personnes «sont des étapes importantes pour permettre l’intégration des drones dans notre espace aérien national.»

Un changement, depuis que les règles ont été proposées pour la première fois en 2019, exige que les petits drones n’aient pas de pièces rotatives exposées qui lacéreraient la peau humaine.

United Parcel Service Inc a déclaré en octobre 2019 avoir obtenu la première approbation complète du gouvernement pour exploiter une compagnie aérienne de drones.

L’année dernière, Alphabet’s Wing, une unité sœur du moteur de recherche Google, a été la première entreprise à obtenir la certification de transporteur aérien américain pour une opération de drone monopilote.

En août, le service de drones d’Amazon.com Inc a reçu l’approbation fédérale permettant au détaillant de commencer à tester les livraisons commerciales via sa flotte de drones.

Walmart Inc a déclaré en septembre qu’il mènerait un projet pilote pour la livraison de produits d’épicerie et de produits ménagers via des drones automatisés, mais a reconnu «qu’il faudra du temps avant de voir des millions de colis livrés par drone.