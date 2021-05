Les États-Unis autorisent les Américains entièrement vaccinés à cesser de porter des masques à l’extérieur, Internet brûle de questions

Le Center for Disease Control aux États-Unis a publié un nouvel avis concernant l’utilisation de masques faciaux dans le pays qui a laissé de nombreux Américains se gratter la tête. Mardi, les responsables de la santé américains ont déclaré dans une mise à jour que les Américains entièrement vaccinés n’avaient plus besoin de porter de masques à l’extérieur à moins qu’ils ne soient dans une grande foule d’étrangers, et que ceux qui n’ont pas encore reçu le vaccin peuvent se passer d’un visage couvrant à l’extérieur. certains cas également. L’annonce a laissé beaucoup de doutes, en particulier sur les réseaux sociaux où les internautes ont soulevé une pléthore de questions pour mieux comprendre les nouvelles règles.

Pendant la majeure partie de l’année écoulée, le CDC avait conseillé aux Américains de porter des masques à l’extérieur s’ils se trouvaient à moins de 6 pieds l’un de l’autre. Le mandat était devenu un point de conflit politique avant les élections présidentielles américaines de l’année dernière, les républicains refusant de porter un masque alors que les démocrates insistaient pour en porter un.

Dès que l’annonce du CDC a été publiée sur Twitter, la publication a été inondée de blagues, de questions et de commentaires. Beaucoup ont commencé à se demander comment les «Américains vaccinés» peuvent être différenciés des «Américains non vaccinés».

Pendant ce temps, des centaines d’anti-masques et d’anti-vaxers ont répondu dans les sections des commentaires en ridiculisant l’annonce du CDC et en affirmant qu’ils n’avaient jamais porté le masque pour commencer. De nombreux républicains et partisans de l’ancien président américain Donald Trump ont refusé de suivre les instructions émises par le CDC.

D’autres encore ont estimé que ne pas porter de masque n’était peut-être pas la chose la plus sage.

La décision du CDC est une autre étape soigneusement calibrée sur le chemin du retour à la normale après l’épidémie de coronavirus qui a tué plus de 570000 personnes aux États-Unis. Le changement intervient alors que plus de la moitié des adultes américains ont reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus et plus d’un tiers ont été entièrement vaccinés.

Les démocrates, néanmoins, avaient une inquiétude assez étrange. Que ne pas porter de masque les ferait ressembler à des républicains.

Le CDC, qui a été prudent dans ses orientations pendant la crise, a essentiellement approuvé ce que de nombreux Américains ont déjà fait au cours des dernières semaines. Le CDC a des directives différentes pour les personnes qui sont complètement vaccinées et celles qui ne le sont pas.

Les personnes non vaccinées définies par le CDC comme celles qui n’ont pas encore reçu les deux doses du vaccin Pfizer ou Moderna ou de la formule à usage unique de Johnson & Johnson devraient porter des masques lors des rassemblements en plein air qui incluent d’autres personnes non vaccinées. Ils devraient également continuer à utiliser des masques dans les restaurants en plein air.

Les personnes entièrement vaccinées n’ont pas besoin de se couvrir dans ces situations, selon le CDC. Cependant, tout le monde devrait continuer à porter des masques lors d’événements en plein air bondés tels que des concerts ou des événements sportifs, selon le CDC.

L’agence continue de recommander des masques dans les lieux publics intérieurs, tels que les salons de coiffure, les restaurants, les centres commerciaux, les musées et les cinémas.

