Les États-Unis autorisent davantage de ventes d’armes à Taiwan — RT World News

L’île autonome avait précédemment demandé les systèmes de défense aérienne et les radars NASAMS.

Le Département d’État américain a approuvé la vente éventuelle de systèmes de défense aérienne et de radars à Taiwan. Selon le Pentagone, l’achat d’armes américaines par Taipei nécessiterait le déplacement de plusieurs dizaines de ressortissants américains.

Pékin, qui considère l’île autonome comme faisant partie de la République populaire de Chine, considère ces relations comme une violation de sa souveraineté.

Il y a quelques jours, Washington a livré à Taipei le premier lot de centaines de missiles antinavires Harpoon Block II dans le cadre d’un accord approuvé en 2020.

Dans un communiqué de presse vendredi, l’Agence de coopération en matière de sécurité et de défense, au sein du ministère américain de la Défense, a annoncé avoir obtenu l’approbation d’un « possible vente militaire étrangère au bureau de représentation économique et culturelle de Taipei aux États-Unis du système national avancé de missiles sol-air (NASAMS) et des équipements associés pour un coût estimé à 1,16 milliard de dollars. » Selon le document, Taipei avait demandé trois unités du système fabriqué par Raytheon et 123 missiles pour celles-ci.

Le communiqué indique que la mise en œuvre de ce projet de vente nécessitera l’affectation d’environ 26 représentants du gouvernement américain et de 34 représentants d’entrepreneurs. « pour se rendre chez le destinataire pendant une période prolongée » fournir un soutien technique et une formation au personnel militaire local.















Un communiqué de presse distinct révélait le même jour que le Département d’État avait également donné son feu vert à une éventuelle vente de « Systèmes radar clés en main AN/TPS-77 et AN/TPS-78 et équipements associés pour un coût estimé à 828 millions de dollars » à Taïwan.

À la fin du mois dernier, le président américain Joe Biden a autorisé un soutien militaire supplémentaire à Taiwan d’une valeur de 567 millions de dollars.

Lors d’une réunion avec le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan à Pékin fin août, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a exhorté Washington à cesser de vendre des armes à Taiwan.

Par ailleurs, lors d’un point de presse la semaine dernière, Chen Binhua, porte-parole du Bureau chinois des affaires de Taiwan, a déclaré que Pékin ne s’engagerait jamais à « renoncer à l’usage de la force » contre Taipei. Ce scénario pourrait se concrétiser si l’île autonome déclare son indépendance, a précisé le responsable.

Cet avertissement est intervenu peu de temps après que la Chine ait organisé des exercices militaires à grande échelle près de l’île.

Après leur défaite lors de la guerre civile chinoise en 1949, les forces nationalistes ont fui vers l’île et y ont établi leur propre administration. Cependant, seule une poignée de pays reconnaissent actuellement la souveraineté de Taiwan, la majeure partie du monde se conformant à la demande de Pékin de la considérer comme faisant partie de la République populaire.

Le 1er janvier 1979, les États-Unis ont reconnu la République populaire de Chine et ont établi des relations diplomatiques avec elle en tant que seul gouvernement légitime de Taiwan et du continent, selon le Département d’État américain. Cependant, Washington continue d’entretenir des relations étroites avec Taiwan et lui vend des armes.