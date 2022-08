Les États-Unis auraient pu recevoir beaucoup plus de doses de vaccin contre la variole du singe cette année

Certains critiques accusent un échec de leadership au Département de la santé et des services sociaux, affirmant que le secrétaire du département, Xavier Becerra, a adopté une approche non interventionniste face à une situation de plus en plus grave. Son département supervise non seulement le CDC et la Food and Drug Administration, mais dirige également la Biomedical Advanced Research and Development Authority, ou BARDA, qui aide à développer et à acheter des vaccins, des tests et des traitements pour se protéger contre les virus hautement contagieux, le bioterrorisme et d’autres dangers. .