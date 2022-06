Les États-Unis augmentent leur puissance de feu en Europe de l’Est pendant que le Canada discute des prochaines étapes à l’OTAN

Les États-Unis ont ouvert mercredi le sommet des dirigeants de l’OTAN à Madrid en mettant une puissance de feu sérieuse sur la table pour renforcer les défenses de l’alliance dans toute l’Europe.

Il ajoutera une brigade de troupes en rotation en Roumanie où un groupement tactique dirigé par la France a été récemment créé, et prévoit de renforcer davantage les contingents dans les États baltes, a déclaré le président Joe Biden à d’autres dirigeants occidentaux à l’ouverture de la réunion.

Les États-Unis enverront également deux autres escadrons de F-35 au Royaume-Uni et mettront en place des systèmes de défense sol-air en Allemagne et en Italie.

De plus, de manière significative, les États-Unis établiront un quartier général permanent en Pologne pour le cinquième corps d’armée, qui coordonnera la défense en Europe de l’Est en cas de nouvelle agression russe.

Les mesures annoncées mercredi s’ajoutent aux 100 000 soldats américains déjà basés en Europe.

La Russie « a brisé la paix »

« Dans un moment où [Russian President Vladimir] Poutine a brisé la paix en Europe et attaqué les principes mêmes de l’ordre fondé sur des règles, les États-Unis et nos alliés – nous intensifions », a déclaré Biden lors du sommet. « Les mesures que nous prenons lors de ce sommet vont encore augmenter notre force collective.”

Les dirigeants de l’OTAN discutent de ce qui équivaut à un processus en deux étapes pour renforcer la sécurité de ses 30 – bientôt 32 – membres.

L’alliance militaire occidentale renforcera les déploiements de groupements tactiques existants dans la région, en en faisant des forces de la taille d’une brigade, qui comptent entre 5 000 et 6 000 soldats.

Augmentation des troupes à haut niveau de préparation

Il prévoit également que les pays membres mettent davantage de forces – 300 000 au total – en état de préparation élevé pour agir en renfort rapide des troupes déjà sur le terrain.

La Grande-Bretagne et l’Allemagne, avant le sommet, ont signalé qu’elles avaient l’intention de renforcer leurs contingents dans les États baltes.

Le Premier ministre Justin Trudeau s’est montré évasif lorsqu’on lui a demandé mardi si le Canada augmenterait son contingent en Lettonie, affirmant que son gouvernement “élaborait des plans pour pouvoir se développer rapidement”, mais que d’autres discussions auraient lieu pendant le sommet.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau apparaît mercredi au sommet de l’OTAN à Madrid. (Paul Chiasson/La Presse Canadienne)

L’Espagne et le Danemark sont également d’importants contributeurs de troupes aux côtés du Canada en Lettonie.

Trudeau a rencontré mercredi la première ministre danoise Mette Frederiksen, juste avant l’ouverture du sommet.

“Tous les Européens ont été surpris et choqués que la guerre soit de retour sur le continent européen”, a déclaré Frederiksen.

Suite à l’invasion de l’Ukraine l’hiver dernier, le Danemark a dépêché près de 800 soldats en Lettonie pour renforcer le contingent de l’OTAN.

Frederiksen a parlé de la gravité de la situation et du besoin en ce moment d’alliés.

Zelensky dit les ambitions de Moscou

“Nous avons vraiment besoin de nos amis, nos transatlantiques, dans cette situation”, a-t-elle déclaré. “C’est une situation difficile pour l’Europe. Je pense que la chose la plus importante à dire sur la guerre en Ukraine est que nous devons la gagner et que l’Ukraine doit la gagner.”

Le président ukrainien Volodomyr Zelensky s’est adressé aux 30 dirigeants – ainsi qu’aux nouveaux candidats suédois et finlandais par liaison vidéo – mercredi matin.

Il a déclaré que son pays avait besoin de plus d’armes et d’argent pour se défendre contre la Russie et a averti que les ambitions de Moscou ne s’arrêteraient pas à l’Ukraine.

“La Russie doit être isolée. Elle ne doit pas être présente dans les instances internationales qu’elle veut détruire”, a déclaré Zelensky.