Les États-Unis augmentent les amendes pour les personnes ayant des armes à feu dans leurs bagages à main

La Transportation Security Administration augmente l’amende pour les personnes prises avec une arme à feu dans leur bagage à main après avoir intercepté un nombre record d’armes à feu aux points de contrôle de sécurité cette année.

La TSA a déclaré vendredi qu’elle augmentait l’amende maximale à 14 950 $. Auparavant, il était de 13 910 $.

Les agents de la TSA ont trouvé 6 301 armes à feu dans des bagages à main jusqu’à présent cette année, dépassant le précédent record de 5 972 détectés en 2021. Les chiffres ont augmenté régulièrement au cours de la dernière décennie ; en 2012, 1 549 armes à feu ont été détectées aux points de contrôle de sécurité.

Quatre-vingt-huit pour cent des armes trouvées cette année étaient chargées, a indiqué la TSA.

Les lois sur la possession d’armes à feu varient selon le lieu, mais les armes à feu ne sont jamais autorisées dans les bagages à main à n’importe quel point de contrôle de sécurité de l’aéroport, même si un passager a un permis d’arme dissimulée. Les passagers transportant des armes à feu doivent le faire dans une mallette verrouillée dans les bagages enregistrés. Ils doivent également les déclarer à la compagnie aérienne, a déclaré la TSA.

Lors d’une audience du Congrès plus tôt cette année, certains législateurs et administrateurs d’aéroport ont réclamé des amendes plus élevées, des cours de sécurité des armes à feu pour les contrevenants et d’autres mesures. Ils ont dit que les amendes maximales étaient rarement imposées et qu’elles n’avaient manifestement pas d’effet dissuasif.

Mais d’autres législateurs ont déclaré que la plupart des passagers qui se faisaient prendre avaient simplement oublié qu’ils portaient une arme à feu, et des amendes plus élevées ne résoudraient pas ce problème.

Lorsque la TSA trouve une arme à feu, elle vérifie généralement si elle a été volée ou impliquée dans un crime antérieur. L’agence peut également confisquer l’arme.

En plus de l’amende —- un montant déterminé par la TSA en fonction des circonstances de chaque cas —- la TSA révoquera l’admissibilité à PreCheck pendant au moins cinq ans pour toute personne prise avec une arme à feu à un point de contrôle de sécurité. Les passagers peuvent également être arrêtés pour une violation d’armes à feu en fonction des lois nationales ou locales de l’emplacement de l’aéroport.