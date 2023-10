Les États-Unis augmentent le bilan des Américains tués dans les attaques du Hamas

WASHINGTON-

Le Département d’État a déclaré lundi qu’au moins neuf citoyens américains avaient été tués lors des attaques du Hamas contre Israël ce week-end, portant le bilan à quatre.

Il indique qu’un nombre indéterminé de citoyens américains sont toujours portés disparus. Dimanche, un responsable a déclaré que ce nombre était variable et variait entre six et douze. Il n’est pas clair si les personnes disparues ont été prises en otage, ont été tuées ou se cachent.

Le Département d’État est en contact avec les familles « et leur fournit toute l’assistance consulaire appropriée », a déclaré le porte-parole Matthew Miller.



Ceci est une histoire en développement. Plus à venir bientôt.