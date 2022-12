Les États-Unis augmentent la pression sur les Pays-Bas pour qu’ils se conforment à la politique chinoise sur les puces

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte s’entretient avec le président américain Joe Biden. Les États-Unis ont fait pression sur les Pays-Bas pour bloquer les exportations vers la Chine d’équipements semi-conducteurs de haute technologie. Les Pays-Bas abritent ASML, l’une des entreprises les plus importantes de la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.

Les Pays-Bas ont une population d’un peu plus de 17 millions d’habitants, mais abritent également ASML , une star de la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. Elle produit une machine de fabrication de puces de haute technologie à laquelle la Chine souhaite avoir accès.

Cela fait d’ASML l’une des plus importantes sociétés de puces au monde.

Ces machines sont nécessaires pour fabriquer les puces les plus avancées au monde, et ASML en a de facto le monopole, car c’est la seule entreprise au monde à les fabriquer.

ASML, dont le siège social est situé dans la ville de Veldhoven, ne fabrique pas de puces. Au lieu de cela, il fabrique et vend 200 millions de dollars de machines de lithographie aux ultraviolets extrêmes (EUV) à des fabricants de semi-conducteurs comme TSMC de Taiwan.

L’administration du président Joe Biden a poussé l’assaut contre l’industrie chinoise des puces un peu plus loin.

Huawei, la centrale chinoise des télécommunications, a fait face à des restrictions à l’exportation qui l’ont privé des puces dont il avait besoin pour fabriquer des smartphones et d’autres produits, paralysant son activité mobile. Trump a également utilisé une liste noire d’exportation pour couper le plus grand fabricant de puces de Chine, SMIC du secteur technologique américain.

En octobre, le Bureau de l’industrie et de la sécurité du Département américain du commerce a introduit des règles radicales obligeant les entreprises à demander une licence si elles souhaitent vendre certains semi-conducteurs informatiques avancés ou des équipements de fabrication connexes à la Chine.

ASML a dit à son personnel américain de cesser de servir les clients chinois après l’introduction de ces règles.

La pression sur les Pays-Bas pour qu’ils se conforment aux règles américaines se poursuit. Alan Estevez, sous-secrétaire au commerce pour l’industrie et la sécurité au département américain du Commerce, et Tarun Chhabra, directeur principal pour la technologie et la sécurité nationale au Conseil de sécurité nationale des États-Unis, aurait parlé avec des responsables néerlandais ce mois-ci.

“Maintenant que le gouvernement américain a mis en place des contrôles unilatéraux sur l’utilisation finale des entreprises américaines, ces contrôles seraient vains de leur point de vue si la Chine pouvait obtenir ces machines d’ASML ou de Tokyo Electron (Japon)”, a déclaré Pranay Kotasthane, président du high-tech. programme de géopolitique à l’institution Takshashila, a déclaré à CNBC.

“Par conséquent, le gouvernement américain voudrait convertir ces contrôles unilatéraux en contrôles multilatéraux en faisant participer des pays tels que les Pays-Bas, la Corée du Sud et le Japon.”

Le Conseil de sécurité nationale a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par CNBC, tandis que le ministère du Commerce n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Un porte-parole du ministère néerlandais des Affaires étrangères a déclaré qu’il ne commentait pas les visites de fonctionnaires. Le ministère n’a pas répondu aux questions supplémentaires de CNBC.