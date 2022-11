Les États-Unis au sommet sur le climat : les grandes étapes américaines ne seront pas abrogées

SHARM EL-SHEIKH, Égypte (AP) – Le président américain Joe Biden participe aux pourparlers internationaux sur le climat en Égypte cette semaine avec un message selon lequel l’action américaine historique pour lutter contre le changement climatique ne s’inversera pas, comme cela s’est produit deux fois auparavant lorsque les démocrates ont perdu le pouvoir .

Les hauts responsables actuels et anciens de Biden sur le climat ont déclaré que la grande majorité du programme de dépenses pour le climat et la santé de 375 milliards de dollars de l’été – de loin la plus grande loi adoptée par le Congrès pour lutter contre le réchauffement climatique – a été conçu de manière à le rendre difficile et désagréable pour les futurs congrès ou présidents républicains de l’inverser.

Des experts extérieurs sont d’accord, mais disent que d’autres parties de l’agenda climatique de Biden peuvent être bloquées par un Congrès républicain et des tribunaux.

Deux fois en 30 ans d’histoire des négociations sur le climat, les administrations démocrates ont contribué à forger un accord international, mais lorsqu’elles ont perdu la Maison Blanche, leurs successeurs républicains se sont retirés de ces pactes.

Et après des décennies de promesses américaines, mais peu d’action du Congrès, lors des sommets sur le climat passés, les États-Unis ont pour la première fois une action législative réelle à signaler. La loi sur le climat et la santé, connue sous le nom de loi sur la réduction de l’inflation, a été approuvée sans un seul vote républicain, ce qui a incité certains partisans à craindre qu’elle ne résiste pas aux attaques du GOP si les républicains prennent le contrôle de la Chambre ou du Sénat.

Mais ensuite, les élections de mardi ont eu lieu.

Les républicains n’auront pas de majorité sans droit de veto et même si un républicain prend le contrôle de la Maison Blanche dans les prochaines années, les crédits d’impôt seront en place et stimuleront l’industrie, a déclaré Samantha Gross, responsable des études sur le climat et l’énergie au centriste Brookings. Institution.

“Il y a beaucoup de crédits d’impôt et de goodies qui rendent difficile l’abrogation”, a déclaré Gross.

Lors des négociations sur le climat en Égypte, où Biden arrive vendredi, son envoyé spécial sur le climat, John Kerry, a déclaré que «la plupart de ce que nous faisons ne peut être changé par personne d’autre qui vient à Washington car la plupart de ce que nous faisons est dans le secteur privé. Le marché a pris sa décision de faire ce que nous devons faire.

Tout est à dessein, a déclaré Gina McCarthy, qui était jusqu’à récemment la tsar du climat domestique de Biden.

“Environ 70% des avantages de la loi sur la réduction de l’inflation concernent des crédits (d’impôt) qui profitent directement” aux industries, a déclaré McCarthy dans une interview à l’Associated Press lors des négociations sur le climat.

Elle a dit qu’il sera difficile pour les républicains de “changer la dynamique” pour saper considérablement la loi. « C’est passé, c’est bénéfique. Nous avons des républicains dans tout le pays qui font des coupures de ruban. »

Des études montrent que la majeure partie de l’argent, les nouveaux emplois, vont dans les États républicains, a déclaré Alden Meyer, analyste de longue date de la politique climatique du groupe de réflexion E3G. McCarthy et Kerry ont « largement raison » d’affirmer que le projet de loi sur le climat ne peut pas être annulé, a-t-il dit, et Gross a accepté.

Plusieurs analyses, à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement, ont déclaré que la nouvelle loi réduirait les émissions américaines de 40 % d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 2005, ce qui n’est pas tout à fait l’objectif officiel américain de réduire la pollution par le carbone de 50 % à 52 % d’ici 2030.

Mais McCarthy dit, attendez, il y a plus. Elle a déclaré que les réglementations à venir mais non encore annoncées sur la pollution par le carbone et les progrès des industries privées, des États et des villes permettront aux États-Unis d’atteindre et même de dépasser cet objectif, ce sur quoi les experts extérieurs sont beaucoup plus sceptiques.

Les républicains sont susceptibles de faire pression pour une forte augmentation de la surveillance des politiques de l’administration Biden, y compris des incitations pour les véhicules électriques et des prêts pour des projets d’énergie propre tels que les fabricants de batteries, les parcs éoliens et solaires et la production d’hydrogène “propre”.

“Les républicains recherchent le prochain Solyndra”, a déclaré Joseph Brazauskas, un ancien responsable de l’Agence de protection de l’environnement de l’ère Trump, faisant référence à une société solaire californienne qui a fait faillite peu après avoir reçu plus de 500 millions de dollars d’aide fédérale sous l’administration Obama.

« Certes, la surveillance du Congrès est susceptible de s’intensifier considérablement » sous une Chambre ou un Sénat dirigé par le GOP, a déclaré Brazauskas, qui dirigeait le bureau des relations avec le Congrès de Trump EPA et est maintenant directeur du cabinet d’avocats Bracewell LLP.

Les républicains soutiennent bon nombre des crédits d’impôt approuvés dans le cadre de la loi sur le climat. Mais ils se plaignent que Biden va trop vite pour remplacer les voitures à moteur à essence par des véhicules électriques et disent qu’il n’a pas fait assez pour contrer l’influence de la Chine dans la chaîne d’approvisionnement en énergie renouvelable.

Les républicains sont également susceptibles d’enquêter sur les actions de l’EPA sur le changement climatique, la qualité de l’air et les zones humides, citant une décision de la Cour suprême l’été dernier qui a limité l’autorité de l’EPA pour lutter contre le changement climatique, a déclaré Brazauskas. La décision, connue sous le nom de West Virginia v. EPA, “a vraiment ouvert une fenêtre pour un examen réglementaire à l’agence”, a-t-il déclaré.

Les démocrates disent avoir tiré des leçons importantes de l’épisode de Solyndra et n’ont pas l’intention de répéter les erreurs du passé. Le programme de prêts qui a aidé Solyndra a réalisé des bénéfices et génère chaque année environ 500 millions de dollars en revenus d’intérêts pour le gouvernement fédéral.

Et même avec un Congrès démocrate, l’administration Biden n’a pas pu augmenter considérablement l’aide climatique aux pays pauvres. En 2009, les pays riches du monde ont promis 100 milliards de dollars par an pour aider les nations les plus pauvres à passer aux sources d’énergie verte et à s’adapter à un monde plus chaud. Et ils n’ont pas tenu cette promesse, les États-Unis donnant beaucoup moins que l’Europe.

Cet argent n’inclut pas le sujet le plus brûlant des pourparlers égyptiens sur le climat : les pertes et dommages, à savoir les réparations pour les catastrophes actuelles et passées liées au climat. Les États-Unis sont historiquement le premier pollueur de carbone, tandis que les pays les plus pauvres avec de petites émissions de carbone supportent le poids des catastrophes climatiques, comme le Pakistan, où des inondations dévastatrices ont submergé un tiers de la nation et déplacé des millions de personnes.

Des dizaines de manifestants ont appelé à des réparations lors d’une manifestation mercredi.

“Je pense que le programme réglementaire est plus difficile et que le paysage international du financement climatique sera très, très sombre”, a déclaré Meyer.

Le gouvernement américain a également publié un nouveau projet de rapport sur les effets du changement climatique sur l’Amérique, déterminant qu’au cours des 50 dernières années, les États-Unis se sont réchauffés 68% plus rapidement que la planète dans son ensemble. Depuis 1970, la partie continentale des États-Unis a connu un réchauffement de 2,5 degrés Fahrenheit, bien au-dessus de la moyenne de la planète, selon une ébauche de l’évaluation nationale du climat, qui est le rapport définitif du gouvernement américain sur les effets du changement climatique et représente une gamme de agences fédérales.

Les changements aux États-Unis reflètent un modèle mondial plus large dans lequel les zones terrestres et les latitudes plus élevées se réchauffent plus rapidement que l’océan et les latitudes plus basses, indique le rapport.

Les effets du changement climatique causé par l’homme sur les États-Unis “sont déjà considérables et s’aggravent”, indique le projet de rapport, mais chaque quantité supplémentaire de réchauffement qui peut être évitée ou retardée réduira les impacts nocifs.

L’évaluation mandatée par le Congrès a été publiée pour la dernière fois sous l’administration Trump en 2018 et l’administration Biden a publié une ébauche de la nouvelle version cette semaine, sollicitant les commentaires du public et l’examen par les pairs. Le rapport final est attendu l’année prochaine.

Les risques liés à l’accélération des températures et des précipitations, à l’élévation du niveau de la mer, aux conditions météorologiques extrêmes alimentées par le climat et à d’autres impacts augmentent à mesure que la planète se réchauffe, indique le rapport.

“Les choses que les Américains apprécient le plus sont en danger”, indique le rapport.

Daly a rapporté de Washington.

Seth Borenstein et Matthew Daly, The Associated Press