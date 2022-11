Les États-Unis au carrefour de la pandémie de Covid alors que des sous-variantes d’omicron émergent

Le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef de la Maison Blanche et directeur du NIAID, répond aux questions du sénateur Rand Paul (R-KY) lors d’une audience du Comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des pensions à Capitol Hill le 11 janvier 2022 à Washington, D.C.

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré jeudi que les États-Unis étaient à la croisée des chemins dans la pandémie de Covid-19 alors que de nouvelles sous-variantes d’omicron gagnent du terrain à travers le pays.

Fauci, dans une interview à la radio jeudi, a déclaré que la pandémie s’était clairement atténuée depuis l’hiver dernier mais que les décès, qui s’élèvent en moyenne à plus de 2 600 par semaine, restent beaucoup trop élevés. Dans le même temps, les nouvelles variantes d’omicron éliminent les outils clés utilisés pour protéger les plus vulnérables.

“Nous sommes vraiment à un point qui pourrait être un carrefour ici. Alors que nous entrons dans les mois les plus froids, nous commençons à voir l’émergence de variantes de sous-lignée d’omicron”, a déclaré Fauci dans l’émission de radio Conversations on Health Care.

L’infection naturelle par la sous-variante BA.5 ou la vaccination avec les nouveaux rappels devrait fournir une protection contre ces sous-variantes pour les personnes en bonne santé, a déclaré Fauci. Mais les responsables américains de la santé craignent que les sous-variantes n’éliminent essentiellement les traitements par anticorps tels qu’Evusheld qui jouent un rôle clé dans la protection des personnes dont le système immunitaire est gravement compromis, a-t-il déclaré.

Les sous-variantes omicron BQ.1 et BQ.1.1 sont les plus préoccupantes. Ils sont résistants à Evusheld et augmentent chaque semaine aux États-Unis. BQ.1 et BQ.1.1 représentent 27% des infections combinées tandis que omicron BA.5 a diminué à 50%, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Fauci a déclaré que les États-Unis devaient réduire considérablement le nombre de décès de Covid, qui s’élève actuellement à environ 400 par jour, avant que le pays puisse déclarer la fin de la pandémie.

“Nous sommes toujours au milieu de cela – ce n’est pas fini”, a déclaré Fauci. “Quatre cents morts par jour n’est pas un niveau acceptable. Nous voulons qu’il soit beaucoup plus bas que cela.”

Fauci a déclaré que les hôpitaux pourraient faire face à un “trifecta négatif” cet hiver à cause des variantes émergentes de Covid ainsi que de la grippe résurgente et du virus respiratoire syncytial. Les États-Unis devraient s’attendre à une saison grippale plus sévère sur la base de ce que les scientifiques ont observé en Australie, a-t-il déclaré. Et il y a déjà une augmentation significative des cas de VRS aux États-Unis, a-t-il ajouté.

“Cela va être très déroutant et pourrait même stresser le système hospitalier, en particulier pour la population pédiatrique”, a déclaré Fauci.

Bien que le VRS ressemble à un léger rhume pour la plupart des gens, le virus peut être dangereux pour les nourrissons et les nouveau-nés. Entre 58 000 et 80 000 enfants de moins de 5 ans en sont hospitalisés chaque année, selon le CDC.