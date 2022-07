Les États-Unis au bord de la récession alors que l’économie se contracte à nouveau

L’économie américaine s’est contractée de manière inattendue au deuxième trimestre, les dépenses de consommation augmentant à leur rythme le plus lent en deux ans et les dépenses des entreprises diminuant, augmentant le risque que l’économie soit au bord d’une récession.

Alors que la deuxième baisse trimestrielle consécutive du produit intérieur brut signalée jeudi par le département du Commerce reflétait en grande partie un rythme plus modéré d’accumulation des stocks par les entreprises en raison des pénuries persistantes de véhicules à moteur, le profil économique était faible, les exportations étant le seul point positif.

Cela pourrait dissuader la Réserve fédérale de continuer à augmenter agressivement les taux d’intérêt alors qu’elle lutte contre une inflation élevée. La banque centrale américaine a relevé mercredi son taux directeur de trois quarts de point de pourcentage supplémentaires, portant le total des hausses de taux depuis mars à 225 points de base.

“L’économie est très vulnérable à une récession”, a déclaré Sal Guatieri, économiste principal chez BMO Capital Markets à Toronto. “Cela pourrait décourager la Fed d’imposer une autre hausse importante des taux en septembre.”

Le produit intérieur brut a chuté à un taux annualisé de 0,9 % au dernier trimestre, a indiqué le gouvernement dans son estimation préliminaire du PIB.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu un rebond du PIB à un taux de 0,5 %. Les estimations allaient d’un taux de contraction aussi bas que 2,1 % à un rythme de croissance aussi élevé que 2,0 %. L’économie s’est contractée à un rythme de 1,6 % au premier trimestre.

Il a reculé de 1,3 % au premier semestre, répondant à la définition d’une « récession technique ». Mais les économistes disent que l’économie n’est pas en récession en utilisant des mesures plus larges de l’activité.

Le National Bureau of Economic Research, l’arbitre officiel des récessions aux États-Unis, définit une récession comme “une baisse significative de l’activité économique répartie dans l’ensemble de l’économie, durant plus de quelques mois, normalement visible dans la production, l’emploi, le revenu réel et d’autres indicateurs.”

La croissance de l’emploi a été en moyenne de 456 700 par mois au premier semestre de l’année, tandis que la demande intérieure a continué de croître.

“Il y a sans aucun doute un ralentissement sous-jacent de la demande intérieure en évidence ici”, a déclaré Brian Coulton, économiste en chef chez Fitch Ratings à New York. “Mais ce chiffre ne signale pas l’arrivée précoce de la récession induite par l’inflation et le resserrement de la Fed sur laquelle les marchés se sont récemment concentrés.”

La Maison Blanche repousse vigoureusement les discussions sur la récession alors qu’elle cherche à calmer les électeurs avant les élections de mi-mandat du 8 novembre qui décideront si le Parti démocrate du président Joe Biden conserve le contrôle du Congrès américain. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, doit tenir une conférence de presse jeudi pour “discuter de l’état de l’économie américaine”.

Les actions à Wall Street étaient plus élevées. Le dollar s’est légèrement apprécié face à un panier de devises. Le rand s’échangeait en hausse de 1,5 % à 16,54 rands/$. Les prix du Trésor américain ont augmenté.

Incertitude considérable

Une incertitude considérable entoure les perspectives pour le second semestre de l’année, les données sur le logement et la fabrication s’adoucissant. La confiance des entreprises et des consommateurs s’est détériorée, tandis que l’inflation nuit aux ventes de détaillants comme Walmart ,>

Le marché du travail reste tendu, bien qu’il y ait des signes qu’il s’essouffle. Un rapport distinct du département du Travail jeudi a montré que les demandes initiales d’allocations de chômage de l’État avaient diminué de 5 000 à 256 000 désaisonnalisées pour la semaine terminée le 23 juillet. Cela faisait suite à trois augmentations hebdomadaires consécutives, qui avaient poussé les demandes à un sommet de huit mois de 261 000.

Le nombre de personnes recevant des prestations après une première semaine d’aide a chuté de 25 000 à 1,359 million au cours de la semaine se terminant le 16 juillet. Les soi-disant demandes continues, un indicateur de l’embauche, ne sont pas trop éloignées des niveaux observés pour la dernière fois à la fin de 1969. Cela suggère que juillet a été un autre mois de fortes créations d’emplois.

Alors que les entreprises ont continué à reconstituer leurs stocks au dernier trimestre, le rythme a considérablement ralenti par rapport à ce qui a été observé au quatrième trimestre de 2021 et au cours des trois premiers mois de cette année.

Les stocks ont retranché 2,01 points de pourcentage du PIB. Cela a compensé une augmentation de 1,43 point de pourcentage d’un déficit commercial plus étroit, grâce à des exportations record, qui ont mis fin à sept trimestres consécutifs au cours desquels le commerce a freiné la croissance.

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l’activité économique américaine, ont augmenté à un taux de 1,0 %. Le rythme le plus lent depuis le deuxième trimestre de 2020 reflète la baisse des achats de biens, en particulier de produits alimentaires en raison de la hausse des prix.

Une mesure plus large de l’inflation a augmenté à un taux de 8,2 %, s’accélérant par rapport au rythme de 8,0 % du premier trimestre. Le revenu à la disposition des ménages corrigé de l’inflation a diminué à un rythme de 0,5 % après avoir plongé à un taux de 7,8 % au trimestre précédent.

L’épargne est tombée à un niveau encore élevé de 968,4 milliards de dollars, contre 1,02 billion de dollars au premier trimestre.

Les consommateurs ont également réduit leurs achats d’articles et de véhicules récréatifs ainsi que de meubles. Mais ils fréquentaient les restaurants et les bars et séjournaient dans des hôtels, soulignant le retour des dépenses aux services à mesure que les Américains apprennent à vivre avec le COVID-19. Les dépenses de consommation ont augmenté à un rythme de 1,8 % au premier trimestre.

Les dépenses des entreprises se sont contractées, tirées vers le bas par la faiblesse des investissements en équipements et en structures non résidentielles. La libération de 72,3 millions de barils de pétrole brut de la réserve stratégique de pétrole pour faire baisser les prix de l’essence a pesé sur les dépenses gouvernementales non militaires. Les dépenses publiques globales ont diminué pour un troisième trimestre consécutif.

Une mesure de la demande intérieure – à l’exclusion du commerce, des stocks et des dépenses publiques – est restée inchangée, soulignant l’importante perte de dynamisme de l’économie. Les ventes finales aux acheteurs privés nationaux représentent environ 85 % des dépenses globales et ont augmenté à un taux de 3,0 % au premier trimestre.

L’investissement résidentiel s’est le plus contracté depuis la récession de la COVID-19 il y a deux ans, la hausse des taux hypothécaires ayant pesé sur les ventes de maisons, réduisant les commissions des courtiers.