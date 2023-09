WASHINGTON-

Les États-Unis sont au bord d’une fermeture du gouvernement fédéral après que les républicains d’extrême droite du Congrès ont rejeté une tentative de longue haleine visant à maintenir les bureaux ouverts alors qu’ils luttent pour de fortes réductions des dépenses et des mesures strictes de sécurité aux frontières que les démocrates et la Maison Blanche jugent trop extrêmes.

En l’absence d’accord d’ici samedi minuit, les travailleurs fédéraux seront mis au chômage technique, plus de 2 millions de militaires en service actif et de réserve travailleront sans salaire et les programmes et services dont dépendent les Américains d’un océan à l’autre commenceront à être confrontés à des interruptions de fermeture.

Le Sénat participera à une rare session samedi pour faire avancer son propre paquet bipartisan soutenu par les démocrates et les républicains et qui financerait le gouvernement à court terme, jusqu’au 17 novembre.

Mais même si le Sénat peut se dépêcher de conclure ses travaux ce week-end pour adopter le projet de loi, qui comprend également des fonds pour l’aide à l’Ukraine et l’assistance américaine en cas de catastrophe, cela n’empêchera pas un arrêt presque certain dans le chaos qui règne à la Chambre. Vendredi, une révolte massive d’extrême droite a fait échouer le dernier plan du président Kevin McCarthy.

« Le Congrès n’a qu’une seule option pour éviter une fermeture : le bipartisme », a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y.

Le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, du Kentucky, a fait écho à ce sentiment, avertissant ses propres collègues d’extrême droite qu’il n’y avait rien à gagner à fermer le gouvernement fédéral.

« Cela impose des difficultés inutiles au peuple américain, ainsi qu’aux hommes et femmes courageux qui assurent notre sécurité », a déclaré McConnell.

Le gouvernement fédéral se dirige directement vers une fermeture qui crée une grave incertitude pour les travailleurs fédéraux dans tous les États américains et pour les personnes qui en dépendent – ​​des troupes aux agents de contrôle des frontières en passant par les employés de bureau, les scientifiques et autres.

Les familles qui dépendent de Head Start pour les enfants, des allocations alimentaires et d’innombrables autres programmes, petits et grands, sont confrontées à des interruptions potentielles ou à des fermetures pures et simples. Dans les aéroports, les agents de la Transportation Security Administration et les contrôleurs aériens devraient travailler sans salaire, mais les voyageurs pourraient être confrontés à des retards dans la mise à jour de leur passeport américain ou d’autres documents de voyage.

Le Congrès n’a pas été en mesure de financer les agences fédérales ou d’adopter un projet de loi temporaire à temps pour maintenir les bureaux ouverts dimanche pour le début de la nouvelle année budgétaire, en grande partie parce que McCarthy, R-Calif., a fait face à une résistance insurmontable de la part des Républicains de droite qui refusent de diriger le gouvernement comme d’habitude.

Le plan de la dernière chance de McCarthy pour maintenir le gouvernement fédéral temporairement ouvert s’est effondré de façon spectaculaire vendredi alors qu’une solide faction de 21 résistants d’extrême droite s’est opposée au plan, malgré de fortes réductions des dépenses de près de 30 % dans de nombreuses agences et des dispositions sévères en matière de sécurité aux frontières, le qualifiant de insuffisant.

La Maison Blanche et les Démocrates ont rejeté l’approche républicaine, la jugeant trop extrême. Les démocrates ont voté contre.

L’échec du projet de loi de la Chambre un jour avant la date limite de samedi pour financer le gouvernement laisse peu d’options pour empêcher une fermeture.

« Ce n’est pas encore la fin ; j’ai d’autres idées », a déclaré McCarthy aux journalistes.

Plus tard vendredi, après une réunion houleuse à huis clos des Républicains de la Chambre qui s’est poursuivie dans la soirée, McCarthy a déclaré qu’il envisageait des options, parmi lesquelles une mesure provisoire de financement de deux semaines, similaire à l’effort des sénateurs d’extrême droite, qui serait certaine. d’exclure toute aide à l’Ukraine dans la guerre contre la Russie.

Même si le projet de loi de la Chambre a déjà réduit l’aide de routine à l’Ukraine, l’intensification de la résistance républicaine à l’effort de guerre signifie que le projet du Sénat visant à attacher 6 milliards de dollars que le président ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, demande aux États-Unis pourrait bénéficier du soutien bipartisan des démocrates, mais pas de la plupart des pays. Les Républicains de McCarthy.

Le sénateur républicain Rand Paul du Kentucky s’efforce de mettre un terme à cette aide dans le cadre du programme du Sénat.

La Maison Blanche a écarté les propositions de McCarthy de rencontrer le président Joe Biden après que le président se soit retiré de l’accord sur la dette qu’ils ont négocié plus tôt cette année et qui fixait les niveaux budgétaires.

S’adressant à son flanc d’extrême droite, McCarthy était revenu aux limites de dépenses que les conservateurs avaient exigées en janvier dans le cadre des négociations pour l’aider à devenir président de la Chambre.

Le plan de la Chambre n’aurait pas réduit les départements de la Défense, des Anciens Combattants ou de la Sécurité intérieure, mais aurait réduit presque toutes les autres agences jusqu’à 30 %, ce qui porterait un coup dur à un vaste éventail de programmes, de services et de départements dont dépendent régulièrement les Américains.

Il a également ajouté de nouvelles dispositions strictes en matière de sécurité aux frontières qui relanceraient, entre autres mesures, la construction du mur à la frontière sud avec le Mexique. De plus, le paquet aurait créé une commission bipartite de la dette pour faire face à l’endettement croissant du pays.

Dès le début du débat, le principal critique républicain de McCarthy, le représentant Matt Gaetz de Floride, a annoncé qu’il voterait contre le paquet, exhortant ses collègues à « ne pas se rendre ».

Gaetz a déclaré par la suite que le projet de loi du président « avait pris feu comme je vous l’ai dit toute la semaine ».

Lui et d’autres qui rejettent la mesure temporaire souhaitent que la Chambre continue de faire adopter les 12 projets de loi de dépenses individuels nécessaires au financement du gouvernement, un processus qui dure généralement des semaines, tout en poursuivant leurs priorités conservatrices.

Les dirigeants républicains ont annoncé plus tard vendredi que la Chambre resterait en session la semaine prochaine, plutôt que de rentrer chez elle, pour continuer à travailler sur certains des 12 projets de loi de dépenses.

Certains des résistants républicains, dont Gaetz, sont des alliés de l’ancien président Donald Trump, qui est le principal rival de Biden dans la course de 2024. Trump a encouragé les Républicains à se battre avec acharnement pour leurs priorités et même à « le fermer ».

L’extrême droite, dirigée par Gaetz, menace d’évincer McCarthy, avec un vote imminent pour tenter de le destituer du poste de président à moins qu’il ne réponde aux exigences des conservateurs. Pourtant, il n’est pas clair si un autre républicain aurait le soutien de la majorité de la Chambre pour diriger le parti.

Vendredi soir, Trump a tourné sa colère contre McConnell sur les réseaux sociaux, se plaignant que le leader républicain et les autres sénateurs républicains étaient « faibles et inefficaces » et faisaient des compromis avec les démocrates. Il les a exhortés : « Ne le faites pas ! »