Les États-Unis atténuent les critiques à l’égard du président du Salvador alors que la migration prend le pas sur les préoccupations démocratiques

SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — En 2021, l’administration Biden a refusé une demande de rencontre avec le président du Salvador, Nayib Bukelelors d’un voyage à Washington, snobant l’autoproclamé « dictateur le plus cool du monde », de peur qu’une séance photo n’encourage ses tentatives d’élargir sa base de pouvoir.

Un peu plus de trois ans plus tard, ce sont les Etats-Unis qui courtisent Bukele. Une délégation de haut niveau dirigée par le secrétaire américain à la Sécurité intérieure Alexandre Mayorkaset de hauts responsables de la Maison Blanche et du Département d’État, ont assisté samedi à l’investiture de Bukele à San Salvador pour un second mandat.

Cette visite – impensable jusqu’à récemment – ​​couronne un changement discret à 180 degrés dans la politique de Washington à l’égard de ce petit pays d’Amérique centrale de 6 millions d’habitants, qui reflète la façon dont les critiques de l’administration Biden à l’égard du style de gouvernement musclé de Bukele ont été dépassées par des préoccupations plus urgentes liées à l’immigration – une question clé dans l’élection présidentielle américaine de cette année.

« Ils ont réalisé que ce qu’il faisait était efficace », a déclaré Damian Merlo, un conseiller américain de Bukele qui est enregistré pour faire pression au nom du gouvernement salvadorien, dans une interview depuis le Salvador. « Si les États-Unis veulent vraiment s’attaquer aux causes profondes de la migration, alors Bukele est quelqu’un qui l’a réellement fait. »

Bukele, 42 ans, qui a été réélu avec 85 % des voix, est très populaire dans son pays pour son attaque frontale contre des gangs puissants, qui a transformé ce qui était autrefois la capitale mondiale du meurtre en l’un des pays les plus sûrs d’Amérique latine. L’amélioration de la sécurité publique est attribuée à une baisse de plus de 60 % de la migration de ce pays d’Amérique centrale vers les États-Unis depuis que Bukele a pris ses fonctions en 2019 – un contraste frappant avec un exode croissant de migrants en provenance d’autres régions d’Amérique latine.

« Nous avons vaincu la peur et sommes aujourd’hui véritablement une nation libre », a déclaré Bukele samedi dans un discours prononcé devant des centaines de partisans depuis le balcon du Palais national après avoir prêté serment pour un second mandat de cinq ans.

Guéri de ce qu’il appelle le « cancer » de la violence des gangs, il a déclaré que son prochain mandat serait consacré au renforcement de l’économie du Salvador, s’engageant à appliquer la même approche indépendante et non conventionnelle qui a caractérisé son règne et lui a valu des admirateurs parmi les conservateurs de toute l’Amérique latine. Amérique.

« Je ne suis pas ici pour faire ce que les autres pensent que je devrais faire. Je suis ici pour faire ce qu’il y a de mieux pour notre pays », a-t-il déclaré.

Jusqu’à récemment, la répression menée par Bukele contre les gangs – ainsi que contre les opposants politiques – avait suscité les critiques de Washington. UN état d’urgence Initialement déclaré en 2022 et toujours en vigueur, il a été utilisé pour arrêter 78 175 membres présumés de gangs lors de rafles qui, selon les groupes de défense des droits, sont souvent arbitraires, en fonction de l’apparence d’une personne ou de son lieu de résidence. Le gouvernement a dû libérer environ 7 000 personnes faute de preuves.

Après l’entrée en fonction de Biden, les États-Unis ont sanctionné plusieurs des principaux collaborateurs de Bukele pour des allégations de corruption et ont transféré l’aide étrangère des agences gouvernementales vers des groupes de la société civile très critiques à l’égard de Bukele.

En 2021, la vice-présidente américaine Kamala Harris a déclaré que Washington avait « profondes inquiétudes concernant la démocratie au Salvador » après que les législateurs fidèles à Bukele ont destitué plusieurs juges de la Cour suprême qui étaient parmi les derniers freins au pouvoir du président. Quelques mois plus tard, les nouveaux juges ont levé une interdiction constitutionnelle de réélection consécutive, ce que le Département d’État américain a dénoncé comme le résultat d’une » une stratégie claire pour saper l’indépendance de la justice.»

Selon les observateurs, la volte-face a commencé il y a un peu plus d’un an lorsque Biden a envoyé William Duncan, diplomate de carrière, à San Salvador en tant qu’ambassadeur des États-Unis. Ensuite, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a rencontré la ministre salvadorienne des Affaires étrangères Alexandra Hill à Washington. Bukele, un communicateur doué qui, dans le passé, a fait l’éloge de l’ancien président américain Donald Trump et s’est rapproché de la Chine, a également évité la confrontation directe, même s’il a quand même réussi à ébouriffer les plumes lorsqu’il a assisté à un rassemblement politique conservateur en dehors de Washington plus tôt cette année.

« La migration l’emporte sur tout le reste », a déclaré Michael Shifter, ancien président du Dialogue interaméricain à Washington. « Le partenaire latino-américain idéal serait efficace dans sa politique de sécurité tout en respectant les normes et pratiques en matière de droits de l’homme et en coopérant avec les États-Unis en matière de migration. Mais il est rare que toutes ces choses souhaitables soient réunies, ce qui pose des choix difficiles aux décideurs politiques américains.»

Shifter a déclaré qu’une délégation de haut niveau comme celle du Salvador est rarement envoyée aux investitures présidentielles, même celles des alliés les plus proches des États-Unis dans la région. Outre Mayorkas, il comprend Brian Nichols, secrétaire d’État adjoint pour l’hémisphère occidental, et Daniel Erikson, principal conseiller à la sécurité nationale de Biden pour l’Amérique latine. Six membres du congrès, dont trois démocrates, et Donald Trump Jr. sont également présents.

« Une manière assez solide de voyager », a déclaré Trump Jr. dans une vidéo publiée sur TikTok alors qu’il était escorté par la police salvadorienne à la cérémonie d’inauguration. « Je fais simplement la promotion de ceux qui soutiennent la liberté dans le monde entier. »

Mayorkas a rencontré Bukele à la veille de son investiture pour discuter de la migration, de la sécurité publique et des moyens de renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants.

« Je souhaite exprimer l’engagement des États-Unis à soutenir la croissance et la prospérité du Salvador à travers une coopération bilatérale continue », a déclaré Mayorkas dans un message sur les réseaux sociaux.

Le Département d’État américain n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Mais Ricardo Zúniga, un diplomate américain à la retraite qui a géré les négociations sur la migration avec l’Amérique centrale au début de l’administration Biden, a déclaré que Washington pourrait en venir à regretter sa récente adhésion à Bukele.

« Bukele sera au pouvoir pendant de nombreuses années encore, vous devez donc entretenir une relation de travail », a déclaré Zúniga, qui était le principal sous-secrétaire d’État adjoint chargé des affaires de l’hémisphère occidental jusqu’à sa retraite l’automne dernier. « Mais il faut aussi avoir les yeux clairs. Il s’agit d’un gouvernement autoritaire dirigé par un parti unique qui n’est pas favorable aux intérêts stratégiques américains.»

Joshua Goodman a rapporté de Miami.