WASHINGTON (AP) – Les États-Unis étaient sur le point d’ajouter un deuxième vaccin COVID-19 à leur arsenal vendredi alors que l’épidémie descendait plus profondément dans sa phase la plus meurtrière à ce jour, le pays enregistrant régulièrement plus de 3000 décès par jour.

La Food and Drug Administration évaluait un tir développé par Moderna Inc. et les National Institutes of Health et devait bientôt lui donner le feu vert, ouvrant la voie à son utilisation dès lundi.

Cela donnerait aux États-Unis une nouvelle arme essentielle contre le coronavirus en plus du vaccin Pfizer-BioNTech actuellement distribué à des millions de travailleurs de la santé et de patients en maison de retraite dans le cadre de la plus grande campagne de vaccination de l’histoire américaine.

Le feu vert de la FDA marquerait la première autorisation mondiale des tirs de Moderna. Des études importantes mais inachevées montrent que les deux vaccins semblent sûrs et fortement protecteurs, bien que celui de Moderna soit plus facile à manipuler, car il n’a pas besoin d’être conservé à des températures ultra-congelées comme le vaccin Pfizer-BioNTech. Les deux nécessitent deux doses pour une protection complète.

Un deuxième vaccin représente une lueur d’espoir au milieu du désespoir alors que le virus continue de se propager sans relâche avant même les rassemblements de vacances qui alimenteront l’épidémie.

Le fléau a fait plus de 310 000 morts aux États-Unis et tué 1,6 million de personnes dans le monde. Les nouveaux cas aux États-Unis sont en moyenne de plus de 216 000 cas par jour. Les décès par jour ont atteint des sommets sans précédent, éclipsant 3600 mercredi.

La Californie est devenue l’un des points chauds les plus meurtriers, les hôpitaux étant à court de lits de soins intensifs et d’ambulances alignées devant les salles d’urgence dans des scènes rappelant la calamité autour de New York au printemps dernier.

«J’ai peur que ce soit pire que ce que nous avons vu à New York», a déclaré le Dr Marc Futernick, un urgentologue à Los Angeles. Lorsque les hôpitaux de New York étaient en crise, des travailleurs de la santé de tout le pays sont venus nous aider.

«Rien de tout cela ne se produit actuellement, et il n’y a aucun moyen que cela se produise parce que chaque endroit est occupé. Il n’y a pas de cavalerie à venir », a déclaré Futernick.

L’histoire continue

La Californie a signalé jeudi 52000 nouveaux cas en une seule journée – soit l’équivalent de la moyenne des États-Unis à la mi-octobre – avec un record d’une journée de 379 décès et plus de 16000 personnes à l’hôpital avec COVID-19.

L’objectif est de faire vacciner environ 80% de la population américaine d’ici la mi-2021 pour enfin vaincre l’épidémie.

Cependant, même avec les doses de Moderna ajoutées à l’approvisionnement américain, il n’y aura pas assez de vaccin pour la population générale avant le printemps, et les vaccins seront rationnés entre-temps. Et tandis que les agents de santé adoptent avec enthousiasme la vaccination, les autorités craignent que le public ait besoin de plus de réconfort pour s’assurer que plus de gens font la queue quand c’est leur tour.

Pour aider à instiller la confiance dans le tir, le vice-président Mike Pence a reçu le vaccin Pfizer-BioNTech à la télévision en direct vendredi, avec le chirurgien général Jerome Adams.

L’autorisation de la FDA pourrait aider à ouvrir la voie à d’autres pays qui envisagent le vaccin Moderna. Les régulateurs européens pourraient autoriser son utilisation dès le 6 janvier. La Grande-Bretagne, le Canada et quelques autres pays ont déjà autorisé le tir Pfizer-BioNTech, avec une décision de l’Union européenne attendue lundi.

«Ce dont nous voulons toujours nous souvenir, c’est qu’une taille unique ne convient pas à tous. Nous voulons avoir des options », a déclaré le Dr Paul Duprex de l’Université de Pittsburgh.

Moderna a environ 5,9 millions de doses prêtes à être expédiées ce week-end. Les injections d’agents de santé et de résidents des maisons de soins infirmiers se poursuivent la semaine prochaine, avant que d’autres travailleurs essentiels et groupes vulnérables ne soient autorisés à faire la queue.

Les injections de Moderna et de Pfizer-BioNTech sont des vaccins dits ARNm, fabriqués avec une nouvelle technologie révolutionnaire. Ils utilisent un morceau de code génétique qui entraîne le système immunitaire à reconnaître la protéine de pointe à la surface du virus, prêt à attaquer si la réalité survient.

Les experts espèrent que les deux ensemble «briseront le dos de la pandémie» lorsqu’ils sont combinés avec des masques et d’autres précautions, a déclaré le Dr Arnold Monto de l’Université du Michigan, qui a présidé un comité consultatif qui a débattu publiquement des preuves des tirs avant les décisions de la FDA. .

L’autorisation d’urgence de la FDA signifie qu’un vaccin est encore expérimental, avec des études nécessaires pour continuer à suivre la sécurité à long terme et répondre aux questions persistantes.

Les données fournies aux conseillers de la FDA montrent que le vaccin Moderna était efficace à plus de 94% pour prévenir le COVID-19 chez les personnes de 18 ans et plus et qu’il protégeait fortement les personnes âgées, qui sont les plus vulnérables.

Une étude de plus de 30 000 volontaires n’a révélé aucun problème de sécurité majeur à ce jour. Les effets secondaires généralement observés avec d’autres vaccinations étaient courants, tels que des douleurs aux bras, de la fièvre, de la fatigue et des douleurs musculaires, qui sont des signes de stimulation du système immunitaire.

La journaliste d’Associated Press, Amy Taxin, a contribué à ce rapport depuis le comté d’Orange, en Californie.

Le Département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du Département de l’enseignement scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.