Les États-Unis atteindront la limite de la dette le 19 janvier, déclare Yellen au Congrès

WASHINGTON – La secrétaire au Trésor, Janet L. Yellen, a averti vendredi qu’elle devrait commencer à utiliser des “mesures extraordinaires” pour continuer à payer les factures de la nation ce mois-ci si les législateurs n’agissent pas pour augmenter le plafond légal de la dette et que ses pouvoirs pour retarder un défaut pourraient être épuisé début juin.

La lettre de Mme Yellen au Congrès a été le premier signe que la résistance des républicains de la Chambre à lever le plafond d’emprunt pourrait mettre l’économie américaine en danger et signale le début d’une lutte intense à Washington cette année sur les dépenses et les déficits.

“Le non-respect des obligations du gouvernement causerait un préjudice irréparable à l’économie américaine, aux moyens de subsistance de tous les Américains et à la stabilité financière mondiale”, a écrit Mme Yellen.

La secrétaire au Trésor a déclaré qu’il existe une incertitude considérable quant à la durée pendant laquelle elle peut utiliser des mesures pour retarder un défaut et qu’elle tiendrait le Congrès au courant de la situation budgétaire. Mme Yellen a déclaré qu’elle commencerait à suspendre les nouveaux investissements dans le Fonds de retraite et d’invalidité de la fonction publique et le Fonds de prestations de santé des retraités du service postal et à suspendre le réinvestissement du Fonds d’investissement en titres gouvernementaux du Régime d’épargne-épargne du système de retraite des employés fédéraux plus tard ce mois-ci pour éviter dépassement du plafond d’endettement.