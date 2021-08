Les États-Unis atteignent l’objectif de 70% de Biden pour les adultes avec un mois de retard

Soixante-dix pour cent des adultes américains ont reçu au moins une injection d’un vaccin contre le Covid, selon les données publiées lundi par le CDC, environ un mois après l’objectif du président Joe Biden pour le 4 juillet.

L’objectif de 70 % fixé par Biden en mai est considéré par les responsables fédéraux de la santé comme une étape cruciale pour atteindre la soi-disant immunité collective – lorsque suffisamment de personnes dans une communauté donnée ont des anticorps contre une maladie spécifique.

Bien que le jalon soit une réalisation importante pour la nation, il doit être considéré comme un plancher plutôt qu’un plafond, d’autant plus que la variante delta hautement contagieuse se propage, selon les experts de la santé.

« Nous devons faire vacciner au moins 80% de la population pour avoir vraiment une certaine forme d’immunité collective », a déclaré le Dr Paul Offit, membre votant du comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes de la Food and Drug Administration, dans une récente interview. . « C’est un virus assez contagieux. »

Le Dr Natasha Bhuyan, médecin de famille chez One Medical à Phoenix, a déclaré que bien que la barre des 70% à l’échelle nationale soit remarquable, les communautés locales avec des taux de vaccination plus faibles sont toujours préoccupantes.

« Même si l’Amérique atteint 70% ou 75%, si nous continuons à avoir des codes postaux et des quartiers à 40 ou 50%, ils continueront à courir le risque d’avoir des épidémies et d’être des points chauds », a-t-elle déclaré. « Même si nous atteignons le cap des 70 %, nous pouvons célébrer, mais nous devons le célébrer avec prudence. »

Les données mises à jour des Centers for Disease Control and Prevention arrivent près d’une semaine après que l’agence a inversé le cours de ses directives antérieures et a recommandé aux Américains entièrement vaccinés qui vivent dans des zones à taux d’infection élevé de Covid de reprendre le port de masques faciaux à l’intérieur. Les directives couvrent environ les deux tiers de la population américaine, selon une analyse CNBC.

Alors que la variante delta frappe le plus durement les personnes non vaccinées, certaines personnes vaccinées pourraient être porteuses de niveaux de virus plus élevés qu’on ne le pensait auparavant et pourraient le transmettre à d’autres, a déclaré la semaine dernière la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky. Elle a ajouté que la variante se comporte « uniquement différemment des souches antérieures du virus ».

Les autorités sanitaires américaines soutiennent que les vaccins Covid fabriqués par Pfizer-BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson sont hautement protecteurs contre la variante, en particulier contre les maladies graves et la mort. Pourtant, le rythme des vaccinations aux États-Unis a ralenti ces derniers mois.

Le pays fait état d’une moyenne d’environ 660 000 vaccinations par jour dimanche, selon le CDC, loin des niveaux record de plus de 3 millions de vaccins quotidiens à la mi-avril, mais en hausse de 14% par rapport à la semaine précédente.

Le nombre de premières doses de vaccin a augmenté plus fortement que le taux global ces derniers jours, représentant de nouvelles personnes recevant leurs premières injections. En moyenne, environ 432 000 premières doses ont été administrées chaque jour au cours des sept derniers jours dimanche, selon le CDC, en hausse de 24% par rapport à la semaine précédente. Les États avec les taux de vaccination les plus bas et les pires épidémies connaissent les plus fortes augmentations des premières doses, a révélé une analyse de CNBC.

Les taux de vaccination varient considérablement à travers le pays. Vingt États et le district de Columbia ont dépassé le cap des 70 % d’adultes avec une seule injection dimanche, selon les données du CDC, le Vermont, Hawaï, le Massachusetts et le Connecticut franchissant chacun la barre des 80 %.

D’autres États sont à la traîne, et 12 ont moins de 60% d’adultes avec au moins une injection. Le Mississippi, avec 50 % des adultes, a le taux le plus bas, suivi du Wyoming avec 52,2 % et de la Louisiane avec 53,6 %.

Dans le but d’augmenter le nombre de vaccins administrés, certains responsables étatiques et locaux ont soit offert des incitations à se faire vacciner, soit imposé des mandats.

Biden a appelé la semaine dernière les autorités étatiques et locales à offrir aux résidents des paiements en espèces de 100 $ pour les inciter à se faire vacciner, la dernière tentative de son administration pour faire vacciner davantage d’Américains.

Biden a également appelé les districts scolaires de tout le pays à organiser des cliniques de vaccination pop-up dans les semaines à venir, tout en demandant aux partenaires du programme fédéral de pharmacie de travailler avec les écoles. Il a également annoncé qu’un programme de remboursement de Covid, qui remboursait les petites et moyennes entreprises qui offraient des congés payés à leurs employés pour se faire vacciner, serait étendu pour inclure également les membres de la famille des travailleurs et les enfants.

—Kevin Breuninger de CNBC a contribué à ce rapport.