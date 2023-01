Les États-Unis atteignent leur limite d’emprunt, donnant le coup d’envoi à la lutte entre républicains et démocrates – en direct

À partir de il y a 1h 10.12 HNE Les États-Unis atteignent leur limite d’endettement, selon le Trésor Le gouvernement américain a atteint la limite légale du montant d’argent qu’il peut emprunter, et le Congrès doit approuver une augmentation pour éviter un défaut de paiement dans les mois à venir, a déclaré le secrétaire au Trésor. Janet Yellen dit ce matin. Dans une lettre aux dirigeants du Congrès, Yellen a annoncé que le Trésor commencerait à prendre des “mesures extraordinaires” pour faire durer l’argent du gouvernement jusqu’à ce que le Congrès agisse. Celles-ci incluent une “période de suspension d’émission de dette” d’aujourd’hui jusqu’au 5 juin, ainsi que la suspension des investissements dans deux fonds de retraite des employés du gouvernement. «Comme je l’ai indiqué dans ma lettre du 13 janvier, la période pendant laquelle les mesures extraordinaires peuvent durer est sujette à une incertitude considérable, y compris les défis de prévoir les paiements et les recettes du gouvernement américain dans les mois à venir. J’exhorte respectueusement le Congrès à agir rapidement pour protéger la pleine foi et le crédit des États-Unis », a écrit Yellen.

il y a 1 m 11h39 HNE Brian Riedl est un économiste qui a conseillé un certain nombre de politiciens républicains dans le passé et a partagé quelques réflexions sur Twitter sur les raisons pour lesquelles le GOP est si désireux de rejeter le relèvement du plafond de la dette : Les démocrates affirment que la limite de la dette n’est pas le bon endroit/moment pour s’attaquer à la flambée des déficits. Amende. Mais avec 70 % des dépenses et presque toutes les taxes sur le pilote automatique – intouchables dans le processus budgétaire annuel – peut-être peuvent-ils nous dire quand ils * seraient * prêts à résoudre le problème ? — Brian Riedl 🧀 🇺🇦 (@Brian_Riedl) 17 janvier 2023 Les faucons du déficit seraient heureux de faire sortir les négociations du débat sur le plafond de la dette. Donnez-nous simplement une heure et un lieu alternatifs et nous serons là.

Si la réponse est “jamais”, eh bien, c’est pourquoi – à tort ou à raison – les critiques saisiront le seul (certes mauvais) outil dont ils disposent. — Brian Riedl 🧀 🇺🇦 (@Brian_Riedl) 17 janvier 2023



il y a 18 mois 11h22 HNE L’économiste de l’Urban Institute, Len Burman, a un test de réalité pour les membres du Congrès qui flirtent avec le fait de ne pas augmenter le plafond de la dette. Un défaut pourrait saper la prééminence de l’Amérique sur les marchés mondiaux, où le dollar est utilisé comme monnaie de réserve dominante de nombreux pays. Mais plus immédiatement, cela obligerait en fait Washington à dépenser encore plus, car un défaut ferait grimper les taux d’intérêt, obligeant le gouvernement à débourser plus d’argent aux propriétaires de ses billions de dollars de dettes : Cher Congrès : Il serait préférable de ne pas tergiverser sur la limite de la dette. Voici quelques points de discussion de @WilliamGale2 et moi. Point clé : le fait de ne pas relever le plafond de la dette peut finalement conduire à beaucoup plus de dettes en faisant monter les taux d’intérêt. En outre, cela pourrait ruiner l’économie. https://t.co/DAHrZFPODr – Len Burman (@lenburman) 19 janvier 2023

il y a 37 min 11.03 HNE Au Sénat, le républicain Mitch McConnell est optimiste quant à la possibilité que les États-Unis fassent défaut sur leur dette, rapporte CNN : “Non, je ne serais pas préoccupé par une crise financière”, a déclaré avec confiance le chef du GOP au Sénat, Mitch McConnell, dans le Kentucky, interrogé sur le plafond de la dette atteint et les perspectives d’un tout premier défaut de paiement. — Manu Raju (@mkraju) 19 janvier 2023 Alors que le GOP de la Chambre a fait le plus de bruit pour augmenter le plafond de la dette, les républicains au Sénat pourraient, à un moment donné, présenter leurs propres demandes de signature de tout accord.



il y a 54 mois 10h46 HNE Ce qui suit, du législateur de droite Matt Rosendale sur le plafond de la dette, est à peu près aussi précis que possible en ce moment en ce qui concerne les demandes des républicains de la Chambre : Relever le plafond de la dette ne fera que nuire aux générations futures et affaiblira notre sécurité nationale. Nous devons mettre un terme aux dépenses inconsidérées à Washington. https://t.co/dXl4WxypAI – Matt Rosendale (@RepRosendale) 18 janvier 2023 Le gouvernement américain a depuis des décennies un déficit budgétaire, ce qui signifie qu’il doit emprunter pour couvrir ses coûts. Atteindre le type de “budget équilibré” que Rosendale semble approuver nécessiterait une augmentation massive des revenus – probablement par le biais de davantage d’impôts – des coupes importantes dans les programmes gouvernementaux, ou une combinaison des deux.



il y a 1h 10h30 HNE Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, est sur Twitter, s’intéressant au manque de précisions des républicains sur ce qu’ils veulent en échange d’un relèvement du plafond de la dette : 💯💯💯 https://t.co/Z5BMA7Ep0S — Ronald Klain (@WHCOS) 19 janvier 2023 La direction du GOP de la Chambre a clairement indiqué qu’elle souhaitait des réductions de dépenses sous une forme ou une autre, mais n’a pas encore dit plus que cela.



il y a 2h 09h57 HNE Un autre jour, un autre scandale Trump. Martin Pengelly a des détails sur la dernière : Donald Trump a confondu E Jean Carroll, l’écrivain qui l’accuse de viol, avec son ex-femme Marla Maples lors d’une déposition dans l’affaire l’année dernière, selon des extraits publiés mercredi devant le tribunal de district américain. “C’est Marla, ouais”, Trump m’a dit, lorsqu’on lui montre une photographie. “C’est mon épouse.” L’erreur a été corrigée par un avocat de l’ancien président de 76 ans. Mais les observateurs ont déclaré que cela pourrait saper l’affirmation de Trump selon laquelle il n’aurait pas pu attaquer Carroll parce qu’elle n’est pas son “type”. Ce n’était pas la première publication d’extraits de la déposition de Trump, qui a eu lieu en octobre. La semaine dernière, il a été démontré que Trump avait affirmé que Carroll “avait dit que c’était très sexy d’être violé”. Carroll dit que Trump l’a violée dans le vestiaire d’un grand magasin au milieu des années 1990. Trump le nie. Trump a confondu l’accusateur de viol E Jean Carroll avec son ex-femme, selon une déposition Lire la suite



il y a 2h 09h39 HNE Une autre chose qui va faire les manchettes pendant des mois est la campagne présidentielle de Donald Trump, et l’ancien président a annoncé aujourd’hui ce qu’il présente comme un “grand discours politique” dans l’un de ses complexes hôteliers en Floride. “Faire un grand discours politique aujourd’hui au TRUMP DORAL, à Miami. Les Fake News disent que je ne fais pas campagne très fort. Je dis qu’ils sont stupides et corrompus, avec l’élection encore loin”, a-t-il écrit sur son compte social Truth. Trump ne nomme pas les médias qui, selon lui, méritent le surnom de “Fake News”, mais plusieurs publications, dont le Guardian, ont noté que sa dernière candidature présidentielle a été inhabituellement silencieuse depuis ses débuts en novembre. “Mais n’ayez pas peur, de nombreux rassemblements géants et d’autres événements à venir”, poursuit Trump sur Truth. « Tout sera sauvage et excitant. Nous allons sauver notre pays de DOOM et RENDRE L’AMÉRIQUE GRANDE À NOUVEAU !” Alors voilà.



il y a 2h 09h20 HNE La limite d’endettement va faire les manchettes pendant des mois, et Lauren Aratani du Guardian a les réponses à toutes vos questions sur ce qui se passerait si elle n’était pas augmentée, et ce que veulent les deux parties : Le gouvernement américain atteindra sa limite d’emprunt – ou le plafond de la dette – le 19 janvier, le début de ce qui semble être une lutte féroce sur le budget du gouvernement et qui menace d’aggraver des perspectives économiques déjà précaires. La secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, a envoyé un message inquiétant lettre d’avertissement au Congrès vendredi dernier que « certaines mesures extraordinaires » devront être mises en place pour empêcher les États-Unis de manquer à leurs obligations » – essentiellement en déplaçant de l’argent pour que le gouvernement ne fasse pas encore défaut. Ces mesures dureront quelques mois, mais si la limite n’est finalement pas relevée, le gouvernement fédéral manquera de fonds. Voici plus sur le plafond de la dette et ce qu’il signifie pour le gouvernement fédéral. Quel est le plafond de la dette américaine et que se passe-t-il s’il n’est pas relevé ? Lire la suite



il y a 3h 09.03 HNE Pour Kevin McCarthy et la majorité républicaine qu’il dirige à la Chambre, la limite d’endettement est une question de levier. En échange de leurs votes à la mi-mandat de novembre, le parti a fait de grandes promesses à ses partisans, mais le contrôle continu des démocrates sur le Sénat et Joe BidenLa présence de à la Maison Blanche signifie qu’une grande partie de la législation adoptée par les républicains de la Chambre n’ira nulle part. L’augmentation de la limite d’emprunt du gouvernement est un domaine dans lequel les deux partis doivent travailler ensemble, et bien qu’ils aient été vagues sur les détails, l’équipe de McCarthy dit qu’ils n’accepteront une augmentation que si les démocrates réduisent les dépenses du gouvernement. Utiliser le plafond de la dette comme effet de levier a été fait à plusieurs reprises dans le passé, mais les circonstances d’aujourd’hui rappellent l’impasse de 2011. Ensuite, Barack Obama était à la Maison Blanche et avait une majorité démocrate au Sénat, tandis que le GOP venait de reprendre la Chambre. Comme c’est le cas aujourd’hui, les républicains ont exigé des réductions de dépenses et les négociations ont traîné si longtemps que S&P Global Ratings a déclassé la dette américaine de sa note la plus élevée. L’accord qui a résolu l’impasse a finalement conduit à des réductions de dépenses – mais la dette du pays n’a fait qu’augmenter au cours des années qui ont suivi.