Les États-Unis atteignent la tristement célèbre limite d’endettement. Ce que cela signifie et ce qui se passe ensuite

Une impasse sur le plafond de la dette américaine a commencé. Cela pourrait devenir la confrontation politique la plus importante du pays cette année, avec des répercussions économiques mondiales.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a annoncé jeudi que le pays avait atteint sa limite d’emprunt et devait prendre des mesures extraordinaires pour retarder un défaut de paiement catastrophique et autrefois insondable de la dette américaine.

Nous pourrions assister à des mois d’escalade dramatique.

Cela commence presque imperceptiblement avec les mesures annoncées jeudi : le gouvernement américain, dont la capacité d’emprunt est désormais limitée, va retarder les cotisations aux régimes de retraite des employés fédéraux.

Cela pourrait devenir progressivement plus tendu d’ici cet été, alors que Washington prend des mesures de plus en plus désespérées pour suivre les paiements de dette prévus.

C’est à moins que les partis politiques américains ne parviennent à un accord de dépenses.

Le reste du monde aura des questions et c’est compréhensible, car tout le monde a un intérêt dans ce qui va suivre. Après tout, dans ce bras de fer, l’économie mondiale est l’otage, le parti républicain a des revendications et le plafond de la dette est l’arme.

Voici quelques-unes de ces questions, répondues.

Quel est le plafond de la dette américaine ?

La Constitution américaine donne Le pouvoir du Congrès sur les finances publiques, et le Congrès a toujours joué un certain rôle dans l’approbation des niveaux d’endettement. Il a créé le premier plafond de la dette moderne en 1939 .

C’est exactement ce que cela ressemble : un niveau maximum de dette américaine. Les législateurs ont dû le relever douzaines de fois au cours des années passées.

Les États-Unis ont une dette envers des personnes et des institutions du monde entier, dont les deux tiers aux États-Unis et un tiers à l’étranger. Ils incluent tout acheteur de titres émis par le gouvernement comme les obligations et les bons du Trésor, tels que les fonds de pension, les fonds communs de placement, les investisseurs réguliers, la Réserve fédérale américaine ou d’autres banques centrales – avec le Japon, la Chine et le Royaume-Uni en tête de liste.

Le pays a contracté des niveaux d’endettement historiques : le plafond de la dette a été relevé pour la dernière fois il y a deux ans à son niveau actuel, 31,4 billions de dollars ou plus de 120 pour cent du PIB américain.

La simple menace d’un défaut potentiel des États-Unis, lors d’une impasse similaire en 2011, a déclenché la première dégradation de crédit de l’histoire des États-Unis et un krach boursier de 7 % en une journée. (Brendan McDermid/Reuters)

Les États-Unis ont techniquement atteint cette limite jeudi; la catastrophe, cependant, peut être retardée de plusieurs mois.

De nombreux économistes détestent ce système. Chez un économiste enquête 84 % ont convenu que cela crée une incertitude inutile dans l’économie.

La façon normale de fixer les niveaux d’endettement serait d’utiliser des factures de dépenses régulières, lorsque le Congrès approuve les dépenses, a déclaré Lee Roberts, qui enseigne la budgétisation publique à l’Université Duke.

“Je ne pense pas que cela ait un sens [this way]”, a déclaré Roberts dans une interview.

Que se passe-t-il si le Congrès n’augmente pas la limite ?

Mauvaises choses. Un rapport de Moody’s Analytics est rempli d’adjectifs effrayants comme “cataclysmique”, “inimaginable” et “dévastateur”.

Moody’s prévoit des effets à égalité avec après 2007 crise financière : baisse du PIB de près de 4 %, près de 6 millions d’emplois perdus et chute des cours boursiers de près d’un tiers. Une étude plus ancienne publié par la Réserve fédérale américaine prévoit des résultats similaires, bien que légèrement moins désastreux, à ceux de Moody’s.

Ce ne sont que les effets à court terme. Un problème à plus long terme est le nouveau risque intégré, en permanence, dans l’économie mondiale.

Le système financier mondial repose sur l’hypothèse fondamentale selon laquelle les titres garantis par le gouvernement américain sont un actif d’investissement sûr et facilement disponible, déclare Marc Goldwein.

S’il y a une récession mondiale causée par cela, c’est parce que cette hypothèse de longue date est ébranlée, a déclaré Goldwein, professeur d’économie et vice-président du Comité pour un budget fédéral responsable, basé à Washington.

Il suffit de regarder ce qui s’est passé en 2011 : lors de la dernière grande impasse sur le plafond de la dette, le simple fait de parler d’un éventuel défaut de paiement de la dette américaine a provoqué la première dégradation de la note de crédit de l’histoire américaine, qui a effacé 7 % des marchés boursiers en une journée.

REGARDER | Comment une autre crise du plafond de la dette américaine s’est déroulée en 2013 : Le défaut de paiement de la dette américaine se rapproche Neil Macdonald de la CBC avec les dernières nouvelles sur les négociations aux États-Unis pour parvenir à un accord sur le relèvement du plafond de la dette

Pourquoi discutons-nous de cela maintenant?

Parce que les conditions sont similaires à 2011. Il y a une tempête politique parfaite. Les républicains viennent de gagner la Chambre des représentants et ils sont prêts à se battre avec les démocrates à la Maison Blanche et au Sénat.

Vous souvenez-vous du récent mélodrame au Congrès où il a fallu plus de votes pour choisir un président qu’à n’importe quel moment depuis la guerre civile américaine ? Le plafond de la dette a joué un rôle à cet égard.

Les récalcitrants conservateurs ont fait plusieurs demandes à Kevin McCarthy, l’une étant qu’il négocie durement avant d’accepter de lever le plafond de la dette.

Le seul processus d’élection d’un président a dégénéré en récriminations et presque en une altercation physique entre républicains. Cela pourrait être un signe avant-coureur. La stratégie du plafond de la dette faisait partie de la bataille. (Andrew Harnik/AP)

Les conservateurs veulent des réductions de dépenses et considèrent les déficits fédéraux comme insoutenables. Ils ne sont pas seuls. Ce que nous ne savons pas, c’est leur résultat net : on ne sait pas combien de réduction ils veulent.

Nous savons cependant que McCarthy doit garder ces membres heureux. Même une petite mutinerie, de quelques membres seulement, pourrait lui coûter son emploi de rêve actuel.

Que se passe-t-il concrètement dans les mois à venir ?

Ne considérez pas le défaut de paiement comme un interrupteur qui s’allume ou s’éteint. C’est plus comme une marée montante, de plus en plus dangereuse.

Nous pouvons réellement regarder cette marée monter : dans déclarations quotidiennes , le Trésor américain répertorie ses flux de trésorerie. À l’aide de ces données, le Trésor Bureau de gestion de la dette décide quand emprunter de l’argent. Il ordonne les Bureau du Service Fiscal pour obtenir cet argent en émettant des titres, comme des bons du Trésor et des obligations à rembourser plus tard.

Les républicains disent que la dette nationale est insoutenable. En effet, les frais de service de la dette augmentent. Mais une chose dont les républicains ne discuteront pas, ce sont les hausses d’impôts pour y faire face. Ils veulent des réductions de dépenses. (Shannon Stapleton/Reuters)

Cette activité s’arrête avec le plafond d’endettement atteint.

La trésorerie se resserre alors et le Trésor recourt à des mesures extraordinaires mentionnées par Yellen, comme le report des cotisations de retraite. Cela s’est passé dans 2019 et 2021 et c’est sur le point de recommencer.

Il y a un bref sursis pour le Trésor fédéral au printemps. Les contribuables envoient des chèques avec leurs déclarations annuelles. Mais la marée ne cesse de monter et l’argent ne cesse de diminuer.

Les entrepreneurs fédéraux seraient informés, à un moment donné, des retards de paiement.

Au-delà de cela, vous pourriez voir ce qui s’est passé en Californie en 1992 et 2009 : Les résidents de l’État ont reçu des reconnaissances de dette par la poste au lieu de chèques de prestations normaux.

À ce stade de ses difficultés financières, le gouvernement fait tout ce qu’il peut avant de s’emparer de la mesure de panique ultime : le défaut de paiement des obligations.

Les États-Unis seraient probablement confrontés à cette situation d’ici l’automne – Goldwein appelle ce territoire inexploré.

Il est en fait optimiste : il ne pense pas que nous y arriverons. Il pense que les deux parties finiront par s’entendre sur un accord, et que la Chambre républicaine et le Sénat démocrate conviendront d’une nouvelle limite d’endettement.

“Je ne voudrais même pas deviner [what happens next]”, a déclaré Goldwein. “Parce que je ne pense pas que même nos politiciens soient assez stupides pour en arriver là.”

Que disent les politiciens ?

McCarthy, pour sa part, dit vouloir entamer rapidement les négociations. Il pointe un convention 2019 où le plafond a été levé en échange de coupes budgétaires mineures.

Les républicains disent que les dépenses doivent être maîtrisées, les coûts de la dette explosant sous le triple coup de l’inflation, des taux d’intérêt plus élevés et des déficits constants.

Selon le Bureau du budget du Congrès, seulement payer des intérêts sur la dette coûtera 2,5 billions de dollars de plus au cours de la prochaine décennie que prévu. (Ceci, pour le contexte, est plus que les États-Unis dépense sur une seule année, sur les pensions militaires et vieillesse confondues.)

Les parties devraient s’entendre sur une trajectoire de réduction du déficit.

Les démocrates soutiennent qu’il y a un problème de revenus. Les réductions d’impôts passées sous les présidents républicains ont coïncidé avec aggravation des déficits budgétaires aux époques Reagan, Bush et Trump. Les républicains se concentrent sur les coupes dans les dépenses de programmes.

La position de la Maison Blanche à ce stade est la suivante : il n’y a pas de négociation. Il dit que le Congrès a le devoir fondamental de payer les factures déjà encourues, à partir des dépenses déjà approuvées par le Congrès.

“Il n’y aura pas de prise d’otages”, a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

La Chambre et le Sénat américains doivent approuver une extension du plafond de la dette. Ici, le 29 novembre, le président Joe Biden rencontre les dirigeants de chaque chambre : le républicain Kevin McCarthy, à gauche, et le démocrate Chuck Schumer. (Kévin Lamarque/Reuters)

Cette position pourrait s’avérer insoutenable.

La réalité de base est que la Chambre des représentants a le pouvoir ici. Il faut les deux chambres pour relever le plafond de la dette. Les dirigeants républicains se font dire par leurs membres, en des termes non équivoques, d’utiliser leur pouvoir.

Et la pression sur McCarthy pour qu’il se batte ne fera qu’augmenter dans les mois à venir alors que la radio et la télévision conservatrices mettent en garde contre la spéléologie.

Même le président Joe Biden semble reconnaître que cela ne sera pas automatique : il a récemment fait allusion aux longues journées qu’il a passées en 2011, notamment sur réveillon de Nouvel an négocier un accord pour éviter cette crise de la dette. Il a fallu près de 1 000 milliards de dollars en réductions de dépenses.

“Nous avons toujours pu travailler ensemble”, a déclaré Biden.

Cet accord, cependant, s’est passé sous John Boehner. Le président de la Chambre républicaine de l’époque a dû s’efforcer d’inciter suffisamment de députés à l’adopter.

L’ancien président républicain John Boehner a déclaré avoir persuadé Paul Ryan, à gauche, de se présenter pour lui succéder. McCarthy, à droite, était le favori pour le poste, mais Boehner dit que les actions de McCarthy dans la lutte contre le plafond de la dette en 2011 ont trahi un manque de qualités de leadership. Maintenant, McCarthy est aux commandes. (Yuri Gripas/Reuters)

McCarthy pourrait-il faire la même chose ?

Dans son mémoire , Boehner ne mentionne McCarthy qu’une seule fois – c’est lié à la bataille de 2011 sur la limite de la dette. Et ce n’est pas gratuit. Il fustige le comportement de McCarthy dans cette crise comme étant faible, affirmant qu’il a échoué dans ses fonctions de leadership et s’est précipité hors de la chambre avant que Boehner ne puisse demander pourquoi il a renoncé à un accord budgétaire.

“[That] m’a vraiment énervé”, a écrit Boehner.

Cet incident, a déclaré Boehner, a contribué à ce qu’il contourne finalement McCarthy en tant que son héritier présumé pour le poste de président; il a déclaré que Paul Ryan avait fait preuve de leadership en restant ferme et en votant pour un accord budgétaire.

Bon, nous y revoilà.

Cette fois, McCarthy est aux commandes. Les purs et durs ont plus de contrôle.

Et certains modérés inquiets des deux partis ont déjà commencé entretiens préliminaires sur l’utilisation d’une tactique parlementaire rare pour contourner McCarthy et forcer un vote sur le plafond de la dette.

C’est un de loin .

Quoi qu’il arrive, Roberts de l’Université Duke espère qu’il y aura un accord, le plus tôt sera le mieux : “Parce que les conséquences sont si graves que vous espéreriez qu’ils parviendront à une résolution.”