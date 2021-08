Les États-Unis atteignent 70% des adultes partiellement vaccinés alors que les cas de COVID augmentent

La Floride et le Texas ont enregistré un tiers de tous les cas de COVID signalés la semaine dernière, a déclaré le coordinateur de la réponse COVID-19 de la Maison Blanche, Jeff Zients, lors d’une conférence de presse lundi.

La Floride a battu deux records – en cas et en hospitalisations – ce week-end. Le Texas compte désormais plus de décès dans tout l’État que New York, le premier épicentre de la pandémie aux États-Unis

Les États-Unis ont signalé 599 334 cas au cours de la semaine se terminant dimanche. Une semaine plus tôt, les cas étaient au nombre de 364 123. Le pays signale désormais 2 500 décès par jour, selon l’analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins.

Le nombre d’hospitalisations liées au COVID-19 en Alabama est passé à 1 583 lundi. Bien que certains cas « révolutionnaires » se produisent chez des personnes vaccinées contre le COVID-19, a déclaré la semaine dernière le Dr Scott Harris, responsable de la santé publique, les chiffres ne représentent qu’un faible pourcentage des cas globaux, et la majorité des cas révolutionnaires sont bénins. Les cas de rupture nécessitant une hospitalisation sont encore moins probables.

« Ces personnes sont généralement protégées contre la maladie ou la mort », a déclaré Harris dans une vidéo de questions-réponses avec le gouverneur Kay Ivey la semaine dernière. « À l’heure actuelle, nous avons environ 1,6 million de personnes dans l’État qui sont complètement vaccinées. Nous ne serions pas surpris de voir 5 ou 10 % de ces personnes, ce qui est beaucoup de personnes, contracter une infection de toute façon. Mais le vaccin les empêche de tomber vraiment malades dans la plupart des cas. »

Avec seulement environ la moitié des Kentuckiens vaccinés contre COVID-19, les hôpitaux et autres responsables de la santé publique craignent que l’augmentation du nombre de nouveaux cas – qui sont passés à plus de 1 000 par jour – n’entraîne davantage d’hospitalisations.

Aussi dans l’actualité :

►Les États-Unis ont signalé 468.000 doses administrées lundi, dont 320.000 nouvellement vaccinées, a déclaré le directeur des données COVID-19 Cyrus Shahpar sur Twitter. La moyenne sur 7 jours des nouveaux vaccinés était la plus élevée depuis le 4 juillet.

►L’administration Biden a proposé d’envoyer davantage d’aide fédérale aux gouverneurs, notamment en déployant des « équipes d’appoint » d’experts, alors que les États sont aux prises avec une augmentation spectaculaire des cas de COVID-19 entraînée par la variante delta hautement contagieuse.

►Le maire du comté de Maui appelle les autorités d’Hawaï à reporter le retour des élèves à l’apprentissage en personne au milieu de l’augmentation des cas de COVID-19 dans toutes les îles. Si les responsables reportent l’apprentissage en personne, le district scolaire d’Hawaï, qui dessert près de 175 000 élèves à travers l’État, serait le premier grand district à lancer l’année scolaire à distance.

► McDonald’s dit qu’il exigera des employés et des clients qu’ils recommencent à porter des masques à l’intérieur de certains restaurants américains, quel que soit leur statut vaccinal.

►Un autre membre du personnel du gouverneur de Louisiane John Bel Edwards a été testé positif pour COVID-19. Le bureau du gouverneur a déclaré lundi dans un communiqué que le membre du personnel et cinq autres personnes qui auraient pu être exposés étaient isolés et attendaient plus de résultats de tests.

►16 destinations — Andorre, Curaçao, Gibraltar, Grèce, Guadeloupe, Iran, Irlande, Île de Man, Kazakhstan, Lesotho, Libye, Malte, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Îles Vierges américaines — ont été ajoutées au « Niveau 4 » du CDC : Liste de voyage COVID-19 Very High ».

Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 35 millions de cas confirmés de COVID-19 et 613 600 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 198,8 millions de cas et 4,23 millions de décès. Plus de 164,9 millions d’Américains – 49,7% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Après plus de 18 mois de pandémie, avec 1 Américain sur 545 tués par COVID-19, une partie importante de la population continue d'affirmer ses propres libertés individuelles sur le bien commun.

Le gouverneur de New York Cuomo exhorte les entreprises à adopter une «admission réservée aux vaccins»

La pression continue d’augmenter de la part des autorités pour faire vacciner les gens contre le coronavirus alors que les infections augmentent à travers le pays, alimentées par la propagation de la variante delta hautement transmissible.

Quelques jours après que le président Joe Biden a déclaré que les travailleurs et les entrepreneurs fédéraux devraient se faire vacciner ou faire face à des restrictions qui incluent le masquage et les tests, le gouverneur de New York Andrew Cuomo a déclaré lundi que les travailleurs des aéroports et du système de transport en commun de New York seront tenus de se faire vacciner ou tests hebdomadaires. Cela fait suite à l’annonce de Cuomo la semaine dernière selon laquelle tous les agents de l’État doivent se faire vacciner ou se soumettre à des tests hebdomadaires.

Lors d’une conférence de presse à Manhattan lundi, Cuomo a également exhorté les entreprises privées à exiger la vaccination de leurs employés et clients.

« Entreprises privées, bars, restaurants, rendez-vous à une admission réservée aux vaccins », a-t-il déclaré.

Lundi également, le maire de New York, Bill de Blasio, a « fortement » recommandé que les personnes vaccinées recommencent à porter des masques à l’intérieur, mais a refusé de rendre le masque obligatoire.

Masquer les opposants à risque après un cas de virus lors d’une réunion dans le Missouri

De nombreuses personnes étaient sans masque alors qu’elles exprimaient leur mécontentement à l’égard d’un mandat de masque lors d’une réunion bruyante de quatre heures du conseil du comté de St. Louis, et maintenant les traceurs de contact tentent de déterminer si quelqu’un a attrapé le coronavirus après qu’une personne à la réunion ait été testée positive pour COVID -19.

La variante delta du coronavirus qui a émergé dans les zones rurales du Missouri a fait son chemin vers les zones urbaines, provoquant de nouveaux mandats de masques dans la ville et le comté de St. Louis le mois dernier et un qui a commencé lundi à Kansas City. Le mandat du comté de St. Louis a fait l’objet d’une réunion mouvementée mardi dernier. L’exécutif du comté démocratique, Sam Page, a déclaré lundi que beaucoup de ceux qui ont pris la parole et assisté ignoraient le mandat qui exige des masques dans les lieux publics intérieurs.

« Oui, il est regrettable que beaucoup de ces mardi soir aient ignoré la loi, mais c’est ce qui s’est passé », a déclaré Page lors d’une vidéo diffusée en direct depuis son domicile. « En conséquence, c’est là que nous en sommes, à nous demander combien de personnes ont été exposées au virus et combien deviendront malades du virus. »

Les États-Unis atteignent 70% des adultes au moins partiellement vaccinés

Le jour où l’administration Biden a salué la nouvelle selon laquelle 70% des adultes américains sont désormais au moins partiellement vaccinés, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré qu’un mandat de vaccination à l’échelle nationale « n’était pas sur la table », mais a noté que les employeurs ont le droit de prendre cette étape comme ils l’entendent.

Biden a déclaré la semaine dernière que les travailleurs et les entrepreneurs fédéraux devraient se faire vacciner ou faire face à plusieurs restrictions, notamment des tests et le masquage. Son administration compte également sur les besoins en vaccins des employeurs privés pour convaincre les récalcitrants de se faire vacciner.

Ces efforts, ainsi que peut-être la crainte de l’impact de la variante delta, semblent porter leurs fruits. Alors que la barre des 70 % a été atteinte environ un mois plus tard que l’objectif initial du 4 juillet, le coordinateur de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, Jeff Zients, a noté une augmentation récente de la vaccination.

Zients a déclaré que 3 millions d’Américains avaient reçu leur première injection la semaine dernière, le plus grand nombre pour une période de sept jours depuis le 4 juillet.

« Il y a un fort sentiment de progrès, et vous le voyez dans le nombre de coups que nous recevons dans les bras des gens chaque jour », a déclaré Zients.

Contribuer : The Associated Press.