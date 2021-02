Les États-Unis atteignent 500000 morts de Covid

Environ un Américain sur 670 est mort de Covid-19, qui est devenu une cause majeure de décès dans ce pays, avec les maladies cardiaques et le cancer, et a fait baisser l’espérance de vie plus brusquement que depuis des décennies. Les pertes, monumentales pour le pays, ont été extrêmement personnelles pour les parents et amis des 500 000 personnes.

Les États-Unis ont franchi une étape stupéfiante lundi , dépassant les 500000 décès connus liés aux coronavirus dans une pandémie qui a duré près d’un an. Le nombre total de virus dans le pays est plus élevé que dans tout autre pays du monde. Il a de loin dépassé les premières prévisions de perte de certains experts fédéraux. Et cela signifie que plus d’Américains sont morts de Covid-19 que sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre du Vietnam combinées.

«Cela ne disparaît jamais», a déclaré le révérend Ezra Jones de Chicago à propos de son chagrin pour son oncle, Moses Jones, décédé du coronavirus en avril.

Le jalon déchirant survient au milieu de nouvelles encourageantes: les nouveaux cas de virus et les décès ont considérablement ralenti, et la distribution des vaccins a progressivement accéléré. Mais l’incertitude demeure quant aux variantes émergentes du virus, certaines plus contagieuses et peut-être plus mortelles, il faudra peut-être des mois avant que la pandémie ne soit maîtrisée. Les scientifiques affirment que la trajectoire du nombre de morts aux États-Unis dépendra de la vitesse des vaccinations, des effets des variantes et du respect des directives telles que le port de masques et la distance sociale.





Au début de la pandémie, le Dr Anthony S.Fauci, le plus grand expert en maladies infectieuses du pays, et le Dr Deborah L.Birx, qui coordonnait la réponse au coronavirus à l’époque, ont projeté en mars dernier que même avec des les ordres de rester à la maison, le virus pourrait tuer jusqu’à 240000 Américains, un nombre qui semblait inimaginable à l’époque.

«Aussi décevant que cela puisse paraître, nous devrions nous y préparer», a déclaré le Dr Fauci à l’époque.

Moins d’un an plus tard, le virus a tué plus du double de ce nombre.

Les décès aux États-Unis dus à Covid-19 sont survenus plus rapidement à mesure que la pandémie progressait. Le premier décès connu de Covid-19 dans le pays s’est produit dans le comté de Santa Clara, en Californie, le 6 février 2020 et à la fin du mois de mai, 100000 personnes étaient décédées. Il a fallu quatre mois à la nation pour enregistrer 100 000 morts supplémentaires; le suivant, environ trois mois; la suivante, cinq semaines seulement.