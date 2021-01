Les États-Unis ont enregistré jeudi leur 20 millionième cas depuis le début de la pandémie de coronavirus, dépassant une étape sombre alors que les perspectives de maîtriser rapidement le virus au cours de la nouvelle année semblaient faiblir.

La moitié de ces 20 millions de cas ont été enregistrés juste depuis le 8 novembre, reflet de l’ampleur et des effets dévastateurs de la récente flambée. Et plus tôt cette semaine, le Colorado a identifié le premier cas connu aux États-Unis d’une nouvelle variante du virus que l’on pense être beaucoup plus contagieuse et qui menace de submerger un système de santé déjà surchargé.

Les États-Unis représentent désormais près d’un quart des plus de 83 millions de cas de coronavirus signalés dans le monde et près d’un cinquième du nombre de morts. Le pays a enregistré plus de 340000 décès de coronavirus. La notification des décès a été inégale ces derniers jours en raison des vacances, mais la semaine du 15 décembre au 22 décembre a été la pire semaine pour les décès par coronavirus aux États-Unis au cours de la pandémie, avec 18971 nouveaux décès enregistrés.

La Californie est devenue le nouvel épicentre de la pandémie aux États-Unis, le grand nombre de nouveaux cas signalés ces derniers jours compensant les baisses ailleurs, y compris dans les États des Grands Lacs, des Grandes Plaines et de Mountain West, où la flambée a commencé. Les hôpitaux sont étirés jusqu’au point de rupture en Californie du Sud et dans la vallée de San Joaquin.