Les États-Unis assouplissent les sanctions sur le pétrole, le gaz et l’or contre le Venezuela après la signature d’une feuille de route électorale

WASHINGTON (AP) — En réponse au fait que le gouvernement vénézuélien et une faction de son opposition ont formellement convenu de travailler ensemble pour parvenir à une série de conditions de base pour la prochaine élection présidentielle, les États-Unis ont accepté mercredi de suspendre temporairement certaines sanctions contre les secteurs pétrolier, gazier et pétrolier du pays. secteurs aurifères.

L’accord de mardi entre l’administration du président Nicolas Maduro et la Plateforme unitaire est intervenu quelques jours seulement avant que l’opposition n’organise une primaire pour choisir son candidat à l’élection présidentielle de 2024.

Le Trésor américain a délivré une licence générale de six mois qui autoriserait temporairement les transactions impliquant le secteur pétrolier et gazier du Venezuela, une autre qui autorise les transactions avec Minerven – la société publique d’exploitation aurifère – et a levé l’interdiction de négociation secondaire sur certaines obligations souveraines vénézuéliennes.

L’interdiction de négocier sur le marché primaire obligataire vénézuélien reste en vigueur, a indiqué le Trésor.

Brian E. Nelson, sous-secrétaire du Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, a déclaré que les États-Unis se félicitaient de la signature de l’accord sur la feuille de route électorale, mais que « le Trésor est prêt à modifier ou à révoquer les autorisations à tout moment, si les représentants de Maduro ne respectent pas leurs engagements ». .»

« Toutes les autres restrictions imposées par les États-Unis au Venezuela restent en vigueur et nous continuerons de demander des comptes aux mauvais acteurs. Nous sommes aux côtés du peuple vénézuélien et soutenons la démocratie vénézuélienne », a-t-il déclaré.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que les États-Unis et la communauté internationale « suivront de près la mise en œuvre de la feuille de route électorale, et que le gouvernement américain prendra des mesures si les engagements pris dans le cadre de la feuille de route électorale et concernant les prisonniers politiques ne sont pas respectés ».

Fatima Hussein, Associated Press