Les États-Unis assouplissent l’avertissement à des dizaines de pays, dont le Japon pré-olympique

Les États-Unis ont assoupli mardi leurs avertissements contre les voyages dans des dizaines de pays, dont Jeux olympiques accueille le Japon et une grande partie de l’Europe, laissant espérer que les vaccinations généralisées permettront un retour à la normale des voyages.

Des alliés et voisins proches des États-Unis, dont le Canada, le Mexique, la France et l’Allemagne, ont également reçu des surclassements, le Département d’État demandant aux Américains de reconsidérer leurs voyages, mais mettant fin à son conseil général de ne pas y aller du tout.

Le département d’État a également élevé 11 pays pour dire que les Américains peuvent prendre des précautions normales lorsqu’ils y voyagent – ​​les conseils de voyage standard des États-Unis pour les pays développés avant la pandémie.

Les nations recevant un certificat de bonne santé comprenaient le Ghana, le Sénégal, Singapour et la Corée du Sud et une seule nation européenne – Malte.

Un responsable du département d’État a déclaré que les changements reflétaient les recommandations émises la veille par les Centers for Disease Control and Prevention, qui appelaient les Américains à être complètement vaccinés avant de voyager, mais que les personnes non vaccinées devraient éviter les voyages.

« Au fur et à mesure que les conditions évoluent, nous mettons régulièrement à jour nos conseils aux voyageurs américains », a déclaré le responsable.

Ces conseils de voyage ont été étroitement surveillés pour savoir quand les États-Unis mettront fin à une interdiction imposée il y a plus d’un an par l’ancien président Donald Trump à la plupart des visiteurs de l’Union européenne et de la Grande-Bretagne.

Avant le premier voyage de Joe Biden en Europe en tant que président, Jake Sullivan, son conseiller à la sécurité nationale, a déclaré que tout assouplissement des restrictions de voyage serait transparent et « guidé par la science et les preuves ».

« Nous avons entendu très clairement le désir de nos amis en Europe et au Royaume-Uni de pouvoir rouvrir les voyages à travers l’océan Atlantique, et nous voulons que cela se produise », a déclaré Sullivan aux journalistes lundi.

«Mais nous devons suivre la science et nous devons suivre les conseils de nos professionnels de la santé publique. Nous nous engageons donc activement avec eux pour déterminer le calendrier. »

Mercredi, les Français pourront profiter de repas à l’intérieur et rester dehors jusqu’à 23h00 pour la première fois depuis des mois, alors que les cas diminuent et que les vaccinations augmentent.

Le couvre-feu nocturne commencera désormais plus tard – à 23h00 au lieu de 21h00 – avant d’être entièrement supprimé, si tout se passe comme prévu, le 30 juin.

Dans la quasi-totalité de la France cependant, le masque reste obligatoire même en extérieur.

Les États-Unis ont également déclaré mardi qu’ils tiendraient des pourparlers avec le Canada, le Mexique, l’Union européenne et la Grande-Bretagne sur la façon de redémarrer les voyages internationaux.

« Bien que nous ne rouvions pas les voyages internationaux aujourd’hui, nous espérons que ces groupes de travail d’experts nous aideront à utiliser notre expertise collective pour tracer la voie à suivre », a déclaré un responsable.

Vaccinations en hausse

Le département d’État américain a fait la une des journaux le mois dernier en mettant en garde contre tout voyage au Japon, qui accueillera en juillet les Jeux olympiques déjà reportés d’un an en raison de Covid.

Les Jeux d’été ont suscité une opposition publique au Japon, ce qui empêche les fans étrangers de venir.

Parmi les autres pays pour lesquels les conseils aux voyageurs américains ont été assouplis, citons l’Afrique du Sud, qui a combattu une variante de Covid, ainsi que la Grèce et l’Espagne, qui ont été à l’avant-garde de la réouverture aux touristes.

L’Espagne s’est ouverte lundi aux touristes du monde entier s’ils sont vaccinés, tandis que la Grèce autorise également l’entrée de visiteurs non vaccinés s’ils prouvent qu’ils sont négatifs pour Covid.

Biden s’est fixé pour objectif d’administrer au moins une injection de vaccin Covid-19 d’ici le 4 juillet à 70% des adultes américains – un objectif toujours à portée de main mais mis en péril par un ralentissement suite à l’enthousiasme initial.

Compliquant tous les efforts pour faciliter les voyages internationaux, les États-Unis ne centralisent pas leurs dossiers de vaccination et ont des segments importants de la population qui se méfient des « passeports vaccinaux ».

Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, a déclaré lundi que le bloc dans son ensemble souhaitait s’ouvrir aux Américains vaccinés mais insistait sur la « réciprocité ».

Les pays européens ont proposé un méli-mélo de règles alors qu’ils établissent un équilibre entre la santé publique et la relance des économies touristiques qui ont été dévastées l’année dernière.

La France, première destination touristique au monde, a supprimé les restrictions imposées aux résidents de l’UE ainsi qu’aux voyageurs d’un certain nombre d’autres pays, dont l’Australie, Israël, le Japon, Singapour et la Corée du Sud, tout en exigeant des tests Covid négatifs par les visiteurs d’Amérique du Nord, de Grande-Bretagne et de la plupart d’Asie et d’Afrique.

En mai, les États-Unis ont déjà assoupli leur avertissement concernant les voyages en Grande-Bretagne, qui a été précoce et agressif dans la vaccination de sa population.

