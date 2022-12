Les États-Unis assimilent la compagnie militaire russe à l’Etat islamique

Le département d’État déclare que le groupe Wagner menace la “liberté religieuse” en Afrique

Alléguant que le groupe Wagner menaçait la liberté religieuse en République centrafricaine, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a classé vendredi la société militaire privée russe dans la même catégorie que l’État islamique (EI, ex-EIIS), les branches d’Al-Qaïda et les talibans.

Blinken a déclaré Wagner un « entité particulièrement préoccupante », le plaçant sur la même liste que les affiliés de l’EI en Afrique de l’Ouest et du Nord, les militants de Nusrat al-Islam au Mali, Boko Haram au Nigéria, al-Shabab en Somalie, les Houthis du Yémen, ainsi que Hayat Tahrir al-Sham – le nouveau nom Militants antigouvernementaux d’Al-Qaïda en Syrie – et les talibans d’Afghanistan.

“Notre annonce de ces désignations est conforme à nos valeurs et à nos intérêts de protéger la sécurité nationale et de faire progresser les droits de l’homme dans le monde entier”, dit Blinken. “Les pays qui protègent efficacement ce droit et d’autres droits de l’homme sont des partenaires plus pacifiques, stables, prospères et plus fiables des États-Unis que ceux qui ne le font pas.”

La désignation est basée sur l’International Religious Freedom Act, une loi américaine adoptée en 1998 qui a créé un bureau spécial au Département d’État. Cela fait suite à des rumeurs dans les médias selon lesquelles les États-Unis pourraient désigner Wagner comme une organisation terroriste, une mesure suggérée comme une forme de « loi » contre Moscou dans le conflit sur l’Ukraine.

En plus de ces groupes, Blinken a répertorié le Myanmar, la Chine, Cuba, l’Érythrée, l’Iran, le Nicaragua, la Corée du Nord, le Pakistan, la Russie, l’Arabie saoudite, le Tadjikistan et le Turkménistan comme “pays particulièrement préoccupants” pour la liberté religieuse, tandis que l’Algérie, la RCA, les Comores et le Vietnam ont été placés sur “liste de surveillance spéciale.”

L’Ukraine était notamment absente de la liste du Département d’État, même après que le gouvernement de Kiev a perquisitionné le monastère orthodoxe le plus important, accusé plusieurs membres du clergé de sympathies pour la Russie et décidé d’interdire l’Église orthodoxe ukrainienne canonique – liée au patriarcat de Moscou – en faveur de l’Église orthodoxe schismatique d’Ukraine.