Les États-Unis arrêtent la femme d’El Chapo en lien avec l’empire de la drogue

Mme Aispuro, 31 ans, est une double citoyenne américano-mexicaine avec des racines à la fois dans le sud de la Californie et dans la ville de Culiacán, dans l’État mexicain de Sinaloa, qui a longtemps servi de base d’opérations à l’organisation antidrogue de M. Guzmán, le cartel de Sinaloa. Elle a été placée en garde à vue à l’aéroport international de Dulles, près de Washington, et doit comparaître pour la première fois mardi devant le tribunal de district américain du district de Columbia. Son avocat, Jeffrey Lichtman, qui représentait également M. Guzmán, a refusé de commenter l’arrestation.

Des documents judiciaires déposés dans le cas de Mme Coronel indiquent qu’elle a relayé des messages pour M. Guzmán qui l’ont aidé à effectuer des expéditions de drogue de 2012 à 2014 et à échapper à la capture par les légions d’autorités américaines et mexicaines qui le poursuivaient depuis des années. Lors du procès de M. Guzmán, des éléments de preuve ont montré que Mme Coronel était également l’un des principaux conspirateurs d’un complot sophistiqué visant à le faire sortir de la prison de l’Altiplano au Mexique en creusant un tunnel de près d’un kilomètre de long dans la douche de sa cellule.

Emma Coronel Aispuro, l’épouse du plus célèbre trafiquant de drogue du Mexique, mieux connu sous le nom d’El Chapo, a été arrêtée lundi et accusée d’avoir aidé son mari à gérer son empire criminel de plusieurs milliards de dollars et d’avoir comploté pour le faire sortir de prison après sa capture en 2014.

S’il est inhabituel pour les forces de l’ordre de s’en prendre aux épouses de personnalités du monde de la drogue, les procureurs du procès de M. Guzmán ont présenté des preuves substantielles que Mme Coronel, contrairement à d’autres épouses de narcotrafiquants, était profondément impliquée dans les affaires criminelles de son mari.

Ils ont présenté des messages BlackBerry indiquant clairement qu’elle avait aidé M. Guzmán à mener ses opérations – parfois avec son propre père. D’autres messages ont indiqué qu’elle était intimement impliquée non seulement dans la célèbre évasion en tunnel de M. Guzmán de l’Altiplano en 2015, mais aussi en l’aidant à échapper à la capture des autorités américaines et mexicaines après un raid bâclé en 2012 dans la station balnéaire mexicaine de Cabo San Lucas.

Lors du procès de M. Guzmán, son ancien chef de cabinet, Dámaso López Núñez, a déclaré au jury que Mme Coronel avait cherché à aider son mari à s’échapper une fois de plus après sa reprise en 2016 et son retour sur l’Altiplano. Selon le témoignage de M. López, Mme Coronel a mis au point un complot visant à corrompre le plus haut responsable de la prison mexicaine, mais avant que le plan ne puisse être exécuté, M. Guzmán a été extradé vers les États-Unis pour y être jugé.

Mme Coronel, qui est la troisième – voire la quatrième – épouse de M. Guzmán et mère de deux de ses nombreux enfants, a grandi dans le commerce de la drogue. Les documents déposés par le tribunal indiquent que son père, Inés Coronel Barreras, qui a été placé en détention en 2013 au Mexique, était l’un des principaux lieutenants de M. Guzmán.

Les procureurs ont porté plainte contre plusieurs membres de la famille nucléaire de M. Guzmán. Ses deux fils aînés, Jesús Alfredo Guzmán Salazar et Ivan Archivaldo Guzmán Salazar, toujours en liberté au Mexique, sont inculpés aux États-Unis depuis des années. Deux de ses plus jeunes fils, Joaquín Guzmán López et Ovidio Guzmán López, ont été inculpés à Washington quelques jours à peine après la condamnation de leur père et restent également des fugitifs.