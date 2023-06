Les États-Unis arrêtent 4 ressortissants mexicains en 2022 décès de 53 migrants piégés dans une remorque de tracteur brûlante

SAN ANTONIO (AP) – Les autorités américaines ont annoncé mardi l’arrestation de quatre hommes qui, selon elles, faisaient partie d’un effort de trafic d’êtres humains l’année dernière qui s’est soldé par la mort de 53 migrants, dont huit enfants, qui ont été laissés dans un semi-remorque dans la torride L’été texan.

Les autorités ont déclaré à l’anniversaire de la tragédie du 27 juin 2022 que les quatre ressortissants mexicains avaient un rôle de planification dans l’opération de contrebande et savaient que l’unité de climatisation de la remorque fonctionnait mal et ne soufflerait pas d’air frais aux migrants piégés à l’intérieur pendant le trajet étouffant de trois heures entre la ville frontalière de Laredo et San Antonio.

Lorsque la remorque a été ouverte à San Antonio, 48 migrants étaient déjà morts. Seize autres ont été emmenés à l’hôpital, où cinq autres sont décédés.

C’était la tragédie la plus meurtrière pour avoir coûté la vie à des migrants passés en contrebande à travers la frontière depuis le Mexique. Les morts comprenaient 27 personnes du Mexique, 14 du Honduras, sept du Guatemala et deux du Salvador.

Le chauffeur et un autre homme ont été arrêtés peu de temps après la découverte des migrants. Ils ont été accusés de contrebande ayant entraîné la mort et de complot.

Les quatre nouvelles arrestations ont eu lieu lundi à Houston, San Antonio et Marshall, Texas. Riley Covarrubias-Ponce, 30 ans, Felipe Orduna-Torres, 28 ans, Luis Alberto Rivera-Leal, 37 ans, et Armando Gonzales-Ortega, 53 ans, ont tous été accusés de complot en vue de transporter des immigrants entraînant la mort, des blessures corporelles graves et mettant des vies en danger. . Chacun encourt une peine maximale de prison à vie s’il est reconnu coupable.

Un acte d’accusation du grand jury fédéral non scellé mardi révèle certains détails d’une « association disparate » de passeurs qui leur a permis de « consolider les coûts, répartir les risques et opérer de manière plus rentable ».

L’acte d’accusation allègue que les hommes ont travaillé avec des opérations de trafic d’êtres humains au Guatemala, au Honduras et au Mexique, et ont partagé des itinéraires, des guides, des cachettes, des camions et des remorques, dont certains étaient entreposés dans un parking privé à San Antonio.

Les migrants ont payé à l’organisation jusqu’à 15 000 $ chacun pour traverser la frontière américaine. Les frais couvriraient jusqu’à trois tentatives d’entrée dans le pays, selon l’acte d’accusation.

Les migrants ont reçu un mot de code à fournir à divers points de contrôle de leur voyage, ce qui montrerait qu’ils étaient des «clients» payés d’un passeur qui avait pris des dispositions pour eux.

L’acte d’accusation indique que les hommes ont échangé les noms des migrants qui seraient passés en contrebande dans le camion. Orduna-Torres a fourni l’adresse à Laredo où ils seraient récupérés, et Gonzalez-Ortega les a rencontrés là-bas. Les quatre ont ensuite coordonné le voyage et échangé des messages sur la progression du camion sur le trajet vers San Antonio.

Le camion a été retrouvé sur une route isolée de San Antonio, et les policiers qui arrivaient ont arrêté le chauffeur Homero Zamorano Jr. après l’avoir repéré caché dans des broussailles à proximité.

La vidéo de surveillance a capturé des images du 18 roues passant par un point de contrôle de la patrouille frontalière. Une survivante, une Guatémaltèque de 20 ans, a déclaré à l’Associated Press que les passeurs avaient couvert le sol de la caravane avec ce qu’elle croyait être du bouillon de poulet en poudre, apparemment pour se débarrasser des chiens au point de contrôle.

Un autre survivant, Adan Lara Vega, a déclaré que le camion était déjà chaud lorsqu’il a quitté Laredo et que les migrants piégés ont rapidement commencé à pleurer et à demander de l’eau. Certains respiraient à tour de rôle à travers un seul trou dans le mur, tandis que d’autres martelaient les murs et criaient pour attirer l’attention du conducteur.

Un expert du climat et de la santé qui a étudié les décès d’enfants dans les voitures a déclaré qu’il aurait probablement fallu une heure ou moins pour que les températures grimpent à 125 degrés Fahrenheit (51 degrés Celsius) ou plus à l’intérieur de la remorque.

« Les passeurs s’attaquent à l’espoir des migrants d’avoir une vie meilleure, mais leur seule priorité est le profit », a déclaré le procureur général Merrick Garland dans un communiqué. « Tragiquement, 53 personnes qui avaient été chargées dans un semi-remorque au Texas et enduré des heures de cruauté inimaginable ont perdu la vie à cause de ce stratagème sans cœur. »

Vertuno a rapporté d’Austin.

Jim Vertuno et Eric Gay, Associated Press