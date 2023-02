Les États-Unis arrêtent 4 personnes liées à l’assassinat du président haïtien

Miami (AP) – Les autorités américaines ont arrêté quatre autres personnes dans le cadre du meurtre du président haïtien Jovenel Moïse, dont le propriétaire d’une société de sécurité de la région de Miami qui a embauché d’anciens soldats colombiens pour la mission, ont annoncé mardi les procureurs.

L’escouade d’anciens soldats colombiens fait partie des dizaines de suspects qui ont perpétré l’attaque de juillet 2021 qui, selon les autorités, était à l’origine envisagée comme un coup d’État plutôt qu’un assassinat. Les comploteurs avaient espéré récolter des contrats lucratifs sous une nouvelle administration une fois que Moïse serait à l’écart, selon les enquêteurs.

Antonio “Tony” Intriago, 59 ans, un Vénézuélien-Américain qui possédait CTU Security qui a embauché les Colombiens, est accusé de complot en vue de tuer ou de kidnapper une personne en dehors des États-Unis, entre autres charges. Le représentant de la société CTU, Arcangel Pretel Ortiz, 50 ans, un résident américain d’origine colombienne, fait face aux mêmes accusations.

Le financier américain basé en Floride, Walter Veintemilla, 54 ans, de Weston, en Floride, est accusé d’avoir financé l’opération. Un quatrième suspect, Frederick Joseph Bergmann Jr., 64 ans, de Tampa, est accusé de contrebande de marchandises, dont 20 gilets balistiques de marque CTU déguisés en gilets radiographiques médicaux et de fournitures scolaires.

Intriago était connu parmi les comploteurs sous le nom de « le général » et Pretel sous le nom de « colonel Gabriel », selon les autorités.

“Il est extrêmement important de (les) traduire en justice”, a déclaré Markenzy Lapointe, procureur américain du district sud de la Floride. “Nous rendrons justice dans la salle d’audience.”

Tama Kudman, l’avocat de Veintemilla, a déclaré à l’Associated Press qu’il plaiderait non coupable des deux chefs d’accusation.

Claude Joseph, qui était Premier ministre lorsque Moïse a été tué, a applaudi l’annonce. “La justice doit prévaloir”, a-t-il tweeté.

Au total, 11 suspects sont actuellement détenus aux États-Unis, dont des acteurs clés comme James Solages et Joseph Vincent, deux Haïtiens-Américains qui ont été parmi les premiers arrêtés après que Moïse a été abattu 12 fois à son domicile privé en juillet 2021. Parmi les autres suspects figurent Christian Emmanuel. Sanon, un pasteur et homme d’affaires raté dont les associés ont suggéré qu’il a été dupé par les comploteurs.

Un vide de pouvoir après l’assassinat a permis aux gangs en Haïti de gagner plus de pouvoir et de contrôler plus de territoire, les experts estimant qu’ils contrôlent 60% de Port-au-Prince. Un pic d’enlèvements, de viols et de meurtres a incité le Premier ministre Ariel Henry à exiger le déploiement immédiat de troupes étrangères. Mais la demande d’octobre n’a pas été entendue par le Conseil de sécurité de l’ONU, qui a jusqu’à présent choisi de mettre en œuvre des sanctions.

Les autorités fédérales ont déclaré qu’en avril 2021, la société de Veintemilla, Worldwide Capital Lending Group, avait fourni à CTU une ligne de crédit de 175 000 dollars.

“À ce moment-là, les hommes prévoyaient de fomenter un soulèvement public visant à renverser le président Moise et à installer Sanon à la présidence”, indiquent les documents d’accusation.

Les autorités ont déclaré qu’Intriago, Ortiz et Veintemilla s’attendaient à “récolter des avantages financiers importants” si Sanon devenait président via des contrats prévus pour les infrastructures, l’équipement militaire et la fourniture de forces de sécurité.

Toujours en avril, Ortiz et d’autres ont rencontré le FBI et ont tenté en vain de les entraîner dans “une discussion sur le changement de régime en Haïti”.

À cette époque, Ortiz a déclaré à Solages que “le président actuel est le voleur… supprimez les messages qui pourraient vous compromettre en cas de capture”. Ortiz a également envoyé un SMS à un autre suspect, le citoyen colombien Germán Rivera García, avec une photo d’un croquis sur tableau blanc d’un plan d’assaut comprenant des “tireurs d’élite” et “10 guerriers neutralisants”, selon des documents judiciaires.

Les suspects avaient utilisé un langage codé comme des « vis » et des « clous » pour les munitions et des « outils » ou des « instruments » pour les armes à feu, Veintemilla fournissant 15 000 $ à Solages pour acheter des munitions et 250 000 $ pour des gilets blindés, ont indiqué les autorités.

Les autorités ont déclaré que le plan initial était de détenir Moïse, de le forcer à monter dans un avion et de l’emmener dans un lieu non identifié, mais ce complot s’est effondré lorsque les suspects n’ont pas pu trouver d’avion ou suffisamment d’armes, selon des documents judiciaires.

Sanon, qui se considérait comme le nouveau dirigeant d’Haïti, était censé prendre le pouvoir, mais certains suspects ont rapidement préféré qu’un ancien juge de la Cour suprême haïtienne prenne la relève. Ortiz, Intriago, Veintemilla et d’autres ont réalisé que « Sanon n’avait ni les qualifications constitutionnelles ni le soutien populaire du peuple haïtien pour devenir président », selon des documents judiciaires.

Selon la police, le juge reste un fugitif.

Un jour avant le meurtre, Solages a faussement dit à d’autres suspects qu’il s’agissait d’une opération de la CIA et que la véritable mission était de tuer le président. Peu de temps avant que Moïse ne soit tué, Solages a crié qu’il s’agissait soi-disant d’une opération de la DEA afin que les détails de sécurité du président se conforment.

Sont également détenus l’ancien sénateur haïtien John Joël Joseph, qui s’était enfui en Jamaïque, et l’ancien informateur du gouvernement américain et homme d’affaires haïtien Rodolphe Jaar, qui a été extradé de la République dominicaine.

Alors que l’enquête américaine progresse, l’enquête en Haïti est presque inactive. Trois juges se sont retirés de l’affaire par crainte de représailles et un quatrième a été révoqué. Pendant ce temps, aucune audience n’a encore eu lieu pour les plus de 40 suspects arrêtés en Haïti, dont beaucoup, dont 18 soldats colombiens, languissant dans une prison surpeuplée à Port-au-Prince qui manque souvent de nourriture et d’eau.

La situation a irrité et frustré la veuve du président, Martine Moïse, qui s’est déchaînée dans une vidéo de 13 minutes qu’elle a publiée plus tôt ce mois-ci, notant que les choses se sont aggravées en Haïti depuis l’assassinat.

“C’est un crime énorme qui s’est produit contre la nation”, a-t-elle déclaré. “Où est la loi mère du pays, où est le peuple, où est la démocratie?”

___

L’écrivain Associated Press Evens Sanon à Port-au-Prince, Haïti, a contribué à ce rapport.

___

Cette histoire a été modifiée pour refléter le fait que les responsables américains disent maintenant qu’Intriago a la double nationalité vénézuélienne-américaine plutôt que d’être un résident américain.

Gisela Salomon et Dánica Coto, The Associated Press