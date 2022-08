Les États-Unis approuvent une vente massive d’armes à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis pour contrer l’Iran

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden a approuvé mardi deux ventes massives d’armes à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis pour les aider à se défendre contre l’Iran.

Les plus de 5 milliards de dollars de défense antimissile et les ventes connexes font suite à la visite du président Joe Biden au Moyen-Orient le mois dernier, au cours de laquelle il a rencontré de nombreux dirigeants régionaux en Arabie saoudite. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont été touchés ces derniers mois par des attaques à la roquette du mouvement rebelle houthi soutenu par l’Iran au Yémen.

Bien que les approbations de mardi concernent des armes défensives, elles pourraient être remises en question par les législateurs qui avaient soutenu la décision de Biden l’année dernière de couper l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis d’importants achats d’armes offensives américaines en raison de leur implication dans la guerre au Yémen.

Les nouvelles ventes comprennent 3 milliards de dollars pour des missiles Patriot pour l’Arabie saoudite spécialement conçus pour se protéger des attaques à la roquette des Houthis, et 2,2 milliards de dollars pour la défense antimissile à haute altitude pour les Émirats arabes unis.

“La vente proposée améliorera la capacité du Royaume d’Arabie saoudite à faire face aux menaces actuelles et futures en reconstituant son stock décroissant de missiles PATRIOT GEM-T”, a déclaré le département d’État dans son avis informant le Congrès de la vente.

“Ces missiles sont utilisés pour défendre les frontières du Royaume d’Arabie saoudite contre les systèmes aériens sans pilote transfrontaliers persistants des Houthis et les attaques de missiles balistiques sur des sites civils et des infrastructures critiques en Arabie saoudite”, a déclaré le département.

Pour les Émirats arabes unis, le département a déclaré que la vente «soutiendrait la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis en contribuant à améliorer la sécurité d’un partenaire régional important. Les Émirats arabes unis sont un partenaire vital des États-Unis pour la stabilité politique et le progrès économique au Moyen-Orient.

Au début de son administration, Biden s’était engagé à interrompre ou à réduire les ventes d’armes à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis en raison de leurs actions au Yémen.

Matthew Lee, l’Associated Press