Les États-Unis approuvent une aide de 40 milliards de dollars pour la guerre entre l’Ukraine et la Russie

Le Sénat a voté 86 contre 11 pour adopter jeudi un programme d’aide de 40 milliards de dollars à l’Ukraine dans le dernier signal bipartisan de l’engagement croissant de Washington dans la guerre acharnée de l’Ukraine contre la Russie.

Le projet de loi comprend une énorme dépense ponctuelle d’assistance militaire et de sécurité, ainsi qu’un financement pour les besoins économiques et humanitaires croissants. Cette dernière législation vient s’ajouter aux 13,6 milliards de dollars d’aide d’urgence à l’Ukraine que le Congrès a approuvés en mars, portant le total de l’aide américaine à l’Ukraine à un montant historique de 53 milliards de dollars depuis le début de la guerre.

Le président Joe Biden devrait signer le projet de loi rapidement, car l’administration avait précédemment averti que le financement de l’Ukraine s’épuiserait d’ici le 19 mai. Les dirigeants républicains et démocrates au Sénat avaient espéré approuver rapidement le paquet après avoir autorisé la Chambre la semaine dernière, seulement pour que le sénateur Rand Paul (R-KY) bloque le processus. Mais, au final, le Congrès a tenu ses promesses, allouant encore plus d’aide que les 33 milliards de dollars initialement demandés par Biden.

Les grandes majorités bipartites soulignent le consensus autour du soutien à la résistance de l’Ukraine contre la Russie. Les démocrates et la plupart des républicains ont défendu la législation comme le meilleur outil des États-Unis pour défendre la démocratie en Ukraine et au-delà.

L’Ukraine compte sur le soutien des États-Unis et de ses partenaires pour les armes nécessaires à la lutte contre la Russie et sur l’aide économique pour la maintenir à flot : les responsables ukrainiens estiment que le pays accuse un déficit d’environ 5 milliards de dollars par mois. La situation humanitaire est désastreuse dans les endroits sous l’assaut russe et pour les millions de personnes qui ont fui le conflit jusqu’à présent. Cette crise se répercute sur le reste du monde à travers des choses comme la flambée des prix des denrées alimentaires et du carburant, tous les problèmes que ce programme d’aide cherche à résoudre.

Cet afflux massif d’aide est une reconnaissance du fait que les États-Unis considèrent l’aide à Kiev et à ses partenaires comme nécessaire pour les efforts de l’Ukraine contre la Russie et pour atténuer certaines des retombées du conflit dans le monde. Ce qui est moins clair, c’est comment cette législation définit la stratégie à plus long terme des États-Unis en Ukraine, et si cet investissement plus profond est durable si la guerre se prolonge.

Comment ce gros paquet d’aide à l’Ukraine a vu le jour – et ce qu’il contient

La loi de crédits supplémentaires pour l’Ukraine de 2022, comme on l’appelle officiellement, réserve environ 40 milliards de dollars de financement d’urgence pour l’aide militaire, économique et humanitaire à Kiev, aux alliés de l’OTAN et aux partenaires soutenant l’Ukraine.

Le paquet a rencontré un problème majeur au Sénat lorsque Paul s’est opposé au projet de loi, invoquant la nécessité d’un inspecteur général indépendant pour superviser le financement – ​​ce avec quoi, au moins, les démocrates et les républicains sont d’accord en principe. Mais Paul voulait écrire le langage directement dans la législation, ce qui aurait encore retardé le projet de loi, compromettant potentiellement le flux d’aide vers l’Ukraine.

Les objections de Paul ont suffi à empêcher le Sénat d’accélérer le projet de loi, et donc il fallait passer par toutes les procédures normales de législation. Il a avancé lundi, Paul et 10 autres républicains ayant voté contre, critiquant son coût et l’intérêt d’utiliser des dollars américains pour soutenir les efforts de l’Ukraine. (La législation prévoit une surveillance par les inspecteurs généraux des agences existantes, comme la Défense et l’État.) Jeudi, le projet de loi a été approuvé par le Sénat.

La taille et l’ampleur du projet de loi sont énormes. La plus grande partie du financement ira à l’assistance militaire et sécuritaire à l’Ukraine. Il dispose de 6 milliards de dollars pour l’Ukraine Security Assistance Initiative, qui comprend des armes, de l’équipement et un soutien logistique, entre autres, selon une fiche d’information du House Appropriations Committee.

Cet argent s’ajoute aux 3,8 milliards de dollars d’armes que les États-Unis ont livrés à l’Ukraine depuis février. Cependant, ce programme d’aide à l’Ukraine prévoit également environ 9 milliards de dollars pour reconstituer les stocks d’armes américains. Il alloue également 3,9 milliards de dollars pour aider les partenaires européens et les déploiements de troupes dans la région.

“En bref, cela signale que Biden est à fond, résolu à une stratégie destinée à aider l’Ukraine à” gagner “la guerre”, a déclaré William Walldorf Jr., professeur au département de politique et d’affaires internationales de l’Université de Wake Forest, dans un email.

La législation alloue également une grosse somme d’argent – environ 900 millions de dollars – au soutien des réfugiés ukrainiens et aux pays qui aident les plus de 6 millions d’Ukrainiens qui ont fui le conflit jusqu’à présent.

Environ 8 milliards de dollars vont au Fonds de soutien économique pour aider à soutenir le gouvernement, qui a besoin d’argent pour faire des choses comme répondre aux urgences, payer les salaires et assurer le fonctionnement des services sociaux. Selon le House Appropriations Committee, environ 5 milliards de dollars supplémentaires au total permettront de lutter contre l’insécurité alimentaire mondiale, une reconnaissance croissante de l’instabilité que la guerre en Ukraine – et les sanctions contre la Russie – provoquent à l’extérieur de ses frontières.

L’aide américaine est un énorme investissement dans la démocratie et la défense de l’Ukraine. Mais jusqu’où peut-il aller ?

La résistance de l’Ukraine – aidée par des tranches d’armes de l’Occident – a déjoué les objectifs de guerre initiaux de la Russie, les forçant à recalibrer et à concentrer leur campagne dans l’est et le sud de l’Ukraine. La Russie a réalisé de réels gains territoriaux, mais son avance a été progressive, en particulier à l’est où l’Ukraine récupère également du territoire.

Il s’agit d’un statu quo fragile, et il sera difficile pour l’Ukraine de le maintenir, même avec l’armée russe épuisée. C’est ce qui explique l’urgence qui sous-tend le dernier programme d’aide, car les États-Unis veulent s’assurer que le matériel militaire et les armes continuent d’affluer vers l’Ukraine sans interruption.

Ces dernières semaines, l’administration Biden a également commencé à être explicite sur ses propres objectifs dans ce conflit : affaiblir la Russie et soutenir le peuple ukrainien dans la défense de son pays. “L’Ukraine croit clairement qu’elle peut gagner, tout comme tout le monde ici”, a déclaré le mois dernier le secrétaire à la Défense Lloyd Austin lors d’une réunion avec ses homologues de la Défense. “L’Ukraine a besoin de notre aide pour gagner aujourd’hui et elle aura encore besoin de notre aide lorsque la guerre sera terminée.”

Mais on ne sait pas à quoi ressemble réellement la « victoire » en Ukraine pour l’Ukraine ou pour ses partenaires occidentaux. Est-ce une défaite russe ? Amène-t-il la Russie à la table des négociations ? Et il n’est pas évident que les objectifs des États-Unis, les objectifs de l’OTAN et les objectifs de l’Europe soient tous alignés sur ceux de l’Ukraine.

Ce dernier afflux de soutien montre le soutien solide des États-Unis à l’Ukraine, et certains experts ont suggéré que les États-Unis devraient utiliser ce programme d’aide comme levier pour tenter d’amener la Russie à la table des négociations.

“La taille de celui-ci signifie que nous pensons [we’ll] – Je ne dirais pas gagner, mais essentiellement obliger la Russie à se contenter d’un accord, ce que nous aurions pensé impossible lorsque cette chose a commencé », a déclaré Lawrence Korb, chercheur principal au Center for American Progress et ancien secrétaire adjoint à la Défense.

L’injection d’argent et d’armes par les États-Unis à l’Ukraine met fin à toute hésitation qui aurait pu exister au début du conflit pour soutenir l’Ukraine, par crainte que cela ne provoque la Russie. Jusqu’à présent, Poutine a menacé l’Occident et l’OTAN, mais n’est pas allé au-delà de l’Ukraine. Mais, comme l’ont dit les experts, il y a un risque que Poutine puisse interpréter le soutien des États-Unis comme une telle escalade et les États-Unis doivent avoir un plan pour cette éventualité.

« Que se passe-t-il en cas d’escalade ? » Rajan Menon, directeur du programme Grand Strategy chez Defence Priorities, a demandé. « Jusqu’où sommes-nous prêts à aller ? Que sommes-nous prêts à faire ? Que sommes-nous prêts à ne pas faire ?

Une autre question est de savoir dans quelle mesure ce niveau de soutien est durable, tant pour les États-Unis que pour l’Ukraine. En avril, l’administration Biden a estimé que le nouveau programme de financement «permettrait le succès de l’Ukraine» au cours des cinq prochains mois – essentiellement jusqu’à la fin septembre. Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell (R-KY), a déclaré dimanche, après s’être rendu lui-même en Ukraine, qu’il s’attendait à ce que la législation apporte une aide pendant une “période de temps significative”.

Plus la guerre dure, plus l’Ukraine peut avoir besoin de l’aide de l’Occident et de ses partenaires. Et plus les autres coûts sont élevés également – plus de vies perdues, plus d’infrastructures détruites, plus d’entreprises détruites. Ces coûts ne se limiteront pas à l’Ukraine, car les coûts plus élevés de la nourriture et du carburant risquent de provoquer une instabilité ailleurs.

Les effets des pénuries de nourriture et de carburant se feront plus durement sentir dans les pays les plus pauvres mal équipés pour y faire face, mais affecteront également l’Europe et les États-Unis, où le public peut décider qu’il a atteint l’ampleur des coûts qu’il souhaite supporter. Et parce que le soutien des États-Unis et de l’Occident est si critique pour l’Ukraine, à la fois pendant et après la guerre, fermer le robinet serait aussi critique que de l’ouvrir.

“Nous avons tellement de choses maintenant”, a déclaré Korb, “nous ne pouvons pas simplement nous en aller.”