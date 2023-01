Les États-Unis approuvent un nouveau médicament pour traiter la maladie d’Alzheimer

La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé le 6 janvier 2023 un nouveau médicament très attendu conçu pour ralentir le déclin cognitif chez les patients aux premiers stades de la maladie d’Alzheimer. Leqembi et Aduhelm ont tous deux été développés conjointement par le japonais Eisai et l’américain Biogen.

L’approbation par la FDA du médicament, Leqembi, également connu sous le nom de lecanemab, est intervenue quelques jours seulement après que l’agence a été sévèrement critiquée dans un rapport du Congrès pour son feu vert d’un autre médicament contre la maladie d’Alzheimer, Aduhelm.

Et il a été accordé malgré les résultats des essais montrant que le traitement par anticorps monoclonal comporte des risques de gonflement et de saignement du cerveau.

Les deux médicaments ont été approuvés par la FDA dans le cadre d’un processus accéléré qui permet à l’agence de réglementation américaine d’accélérer l’approbation des médicaments pour les affections graves lorsqu’il existe un besoin médical non satisfait.

Leqembi et Aduhelm, qui ont tous deux été développés conjointement par le japonais Eisai et l’américain Biogen, “représentent une avancée importante dans la lutte en cours pour traiter efficacement la maladie d’Alzheimer”, a déclaré la FDA dans un communiqué.

Billy Dunn du Center for Drug Evaluation and Research de la FDA a déclaré dans un communiqué :

La maladie d’Alzheimer handicape incommensurablement la vie de ceux qui en souffrent et a des effets dévastateurs sur leurs proches.

Leqembi est “la dernière thérapie pour cibler et affecter le processus pathologique sous-jacent de la maladie d’Alzheimer, au lieu de traiter uniquement les symptômes de la maladie”, a déclaré Dunn.

Les données préliminaires d’un essai sur Leqembi ont été publiées en septembre et ont révélé qu’il ralentissait le déclin cognitif chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer de 27 %.

L’essai de phase trois a impliqué près de 1 800 personnes, réparties entre ceux qui ont reçu le médicament et ceux qui ont reçu un placebo, et s’est déroulé sur 18 mois.

Les données complètes de l’essai, publiées dans le New England Journal of Medicine, ont étoffé les résultats, mais ont également soulevé des inquiétudes quant à l’incidence des “effets indésirables”, notamment les saignements cérébraux et l’enflure.

Les résultats ont montré que 17,3 % des patients ayant reçu le médicament ont présenté des hémorragies cérébrales, contre 9 % de ceux ayant reçu un placebo.

Et 12,6 % de ceux qui prenaient le médicament présentaient un gonflement cérébral, contre seulement 1,7 % de ceux du groupe placebo.

Les décès ont été signalés à peu près au même rythme dans les deux bras de l’essai du médicament.

Dans la maladie d’Alzheimer, deux protéines clés, tau et bêta-amyloïde, s’accumulent dans des enchevêtrements et des plaques, connus ensemble sous le nom d’agrégats, qui provoquent la mort des cellules cérébrales et entraînent un rétrécissement du cerveau.

Leqembi agit en ciblant l’amyloïde.

Biogen et Eisai ont précédemment mis Aduhelm sur le marché, mais il y a eu une importante controverse quant à savoir si cela fonctionnait, et son approbation en 2021 a conduit à trois démissions de haut niveau de la FDA.

Une enquête du Congrès américain de 18 mois a révélé que le processus d’approbation d’Aduhelm était « truffé d’irrégularités » et a critiqué à la fois l’agence et Biogen.

Biogen, basé à Cambridge, dans le Massachusetts, a fixé un “prix injustifié” pour Aduhelm de 56 000 dollars par an, selon le rapport du Congrès.

Eisai a déclaré que Leqembi coûterait initialement 26 500 dollars par an.