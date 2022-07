Les États-Unis approuvent un accord sur les armes avec Taïwan

Le département d’État a ouvert la voie à une vente de 108 millions de dollars de pièces de chars et d’autres équipements militaires à Taipei

L’administration du président américain Joe Biden a donné son feu vert à une nouvelle vente d’armes à Taïwan, y compris des pièces de véhicules blindés et une assistance technique, ce qui pourrait aggraver les tensions avec la Chine au sujet de la république séparatiste.

Le département d’État américain a approuvé la transaction, évaluée à 108 millions de dollars, à la demande de Taïwan, a révélé vendredi le Pentagone. La commande provisionnelle comprendra des pièces pour chars et autres véhicules de combat, ainsi que des services de soutien technique et logistique fournis par le gouvernement américain et ses sous-traitants.

“Nous exprimons notre sincère gratitude au Département d’État pour avoir autorisé la commande”, a déclaré le ministère de la Défense de Taïwan. Il a ajouté que l’accord est basé sur une loi fédérale obligeant Washington à aider Taipei à se défendre, ainsi que le “Six assurances” principes, selon lesquels les États-Unis s’engageaient à vendre des armes à Taïwan sans consulter la Chine. Les principes comprennent également des engagements à ne pas reconnaître formellement la souveraineté chinoise sur Taiwan et à s’abstenir de faire pression sur Taipei pour qu’il négocie avec Pékin.

Nous exprimons notre sincère gratitude à @StateDept pour approuver le #FMS qui est en procédure de notification @congressdotgov. La #FMS est basé sur la #TaiwanRelationsAct et #SixAssurances qui renforcent nos capacités de défense et maintiennent la paix et la stabilité régionales. https://t.co/RoM27yIstg — 國防部 Ministère de la Défense nationale, ROC 🇹🇼 (@MoNDefense) 16 juillet 2022

Le dernier accord sur les armes renforcera l’interopérabilité de l’armée taïwanaise avec les forces américaines et d’autres alliés, selon l’Agence américaine de coopération en matière de sécurité et de défense. “La vente proposée contribuera au maintien en puissance des véhicules, des armes légères, des systèmes d’armes de combat et des articles de soutien logistique du destinataire, améliorant sa capacité à faire face aux menaces actuelles et futures”, dit l’agence.

Lire la suite La Chine menace une action militaire

Les responsables taïwanais ont mis en garde contre une “menace militaire croissante” de la Chine, qui a laissé ouverte la possibilité d’une réunification par la force. Pékin considère Taiwan comme une province séparatiste et faisant partie du territoire souverain de la Chine.

“Nous ne pouvons pas laisser Taïwan indépendant” a déclaré l’ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, dans une interview le mois dernier. « Nous reprendrons Taiwan par tous les moyens, y compris militaires. Si nous ne pouvons pas réunifier le pays par des moyens pacifiques, que nous reste-t-il à faire ? Il a également accusé les États-Unis d’attiser les tensions autour de Taïwan, tout comme il l’a dit autour de l’Ukraine, provoquant un conflit militaire avec la Russie.

Taïwan et l’Ukraine sont apparemment devenus des priorités concurrentes pour les États-Unis. En mai, les responsables de la défense taïwanais ont été contraints de rechercher d’autres options après que le Pentagone a retardé de trois ans la livraison de 750 millions de dollars de systèmes d’obusiers au milieu d’une augmentation des livraisons d’armes à Kiev.

Les États-Unis ont longtemps exhorté Taïwan à moderniser ses défenses dans le cadre d’un « porc-épic » stratégie conçue pour rendre l’île plus difficile à avaler pour la Chine. Cependant, réagissant à la dernière vente d’armes vendredi, le président du Conseil des affaires américano-taïwanais, Rupert Hammond-Chambers, a fait valoir que l’administration de Biden ne considérait apparemment plus la modernisation des forces comme une priorité.

LIRE LA SUITE: Taïwan gelé par les sous-traitants américains de l’armement

L’armée chinoise “se concentrera naturellement sur ces vulnérabilités émergentes à mesure qu’elles s’adapteront aux lacunes de la politique américaine”, a déclaré Hammond-Chambers. “Le US-Taiwan Business Council demande à nouveau à l’administration Biden de fournir des éclaircissements stratégiques sur les endroits où les forces américaines combleront les lacunes de la défense de Taiwan.”