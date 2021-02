Les États-Unis approuvent l’utilisation du vaccin COVID à injection unique de Johnson & Johnson

Les États-Unis reçoivent un troisième vaccin pour prévenir le COVID-19, alors que la Food and Drug Administration (FDA) a autorisé samedi une injection de Johnson & Johnson qui fonctionne avec une seule dose au lieu de deux.

Les experts de la santé attendent avec impatience une option unique pour accélérer les vaccinations, alors qu’ils font la course contre un virus qui a déjà tué plus de 510000 personnes aux États-Unis et mute de manière de plus en plus inquiétante.

Le vaccin J&J connu sous le nom de Janssen Covid-19, qui peut être conservé à la température du réfrigérateur, rejoint ceux de Pfizer / BioNTech et Moderna dans l’énorme campagne de vaccination aux États-Unis.

La FDA a déclaré que le vaccin de J&J offre une forte protection contre ce qui compte le plus: les maladies graves, les hospitalisations et la mort.

« Après une analyse rigoureuse des données, les scientifiques et les médecins de la FDA ont déterminé que le vaccin répond aux critères de sécurité et d’efficacité de la FDA pour l’homologation d’urgence », a déclaré Peter Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and Research de l’agence, dans un communiqué.

Une dose protégeait à 85,9% contre les symptômes les plus graves du COVID-19 dans une étude massive portant sur 43000 personnes et couvrant trois continents – une protection qui est restée forte même dans des pays comme l’Afrique du Sud, où les variantes les plus préoccupantes se propagent.

« Plus il y a de vaccins à haute efficacité que nous pouvons entrer en jeu, mieux c’est », a déclaré le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert américain en maladies infectieuses, avant la décision de la FDA.

Les expéditions de quelques millions de doses à répartir entre les États pourraient commencer dès lundi. À la fin du mois de mars, J&J a annoncé qu’il prévoyait de livrer 20 millions de doses aux États-Unis, pour passer à 100 millions d’ici la fin juin.

J&J sollicite également une autorisation pour l’utilisation d’urgence de son vaccin en Europe et auprès de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Dans le monde entier, la société vise à produire environ 1 milliard de doses dans le monde d’ici la fin de l’année. Jeudi, la nation insulaire de Bahreïn est devenue la première à autoriser son utilisation.