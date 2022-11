Les États-Unis approuvent l’opération turque en Syrie

La Maison Blanche a admis que cela pourrait avoir un impact négatif sur les alliés kurdes de l’Amérique

La Turquie a le droit de se défendre, a déclaré mardi la Maison Blanche, même si son opération “Claw-Sword” en Syrie peut rendre difficile la lutte des milices kurdes soutenues par les États-Unis contre les terroristes de l’État islamique (EI, anciennement ISIS).

S’adressant aux journalistes, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré que Türkiye « continue de subir une menace terroriste légitime, en particulier dans son sud. Ils ont certainement le droit de se défendre et de défendre leurs citoyens.

Cependant, les opérations transfrontalières turques “pourrait forcer une réaction de certains de nos partenaires des FDS, ce qui limiterait leur capacité à poursuivre la lutte contre l’Etat islamique”, Kirby a ajouté.

SDF signifie Forces démocratiques syriennes, une milice soutenue par les États-Unis qui contrôle actuellement le nord-est de la Syrie. La majeure partie des combattants des FDS est constituée de la milice kurde YPG, qu’Ankara considère comme une branche du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) interdit.

L’armée turque a lancé dimanche un bombardement aérien et d’artillerie dans le nord de la Syrie et de l’Irak, accusant les Kurdes d’être responsables de l’attentat du 13 novembre sur l’avenue Istiklal à Istanbul qui a tué six personnes et en a blessé 81 autres.

Le ministre de la Défense Hulusi Akar a rapporté lundi que près de 200 “les terroristes” avait été neutralisé au cours des 48 premières heures de l’opération.

« Nous connaissons l’identité, l’emplacement et les antécédents des terroristes. Nous savons aussi très bien qui patronne, arme et encourage les terroristes », a déclaré mardi le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d’une visite dans la province d’Artvin, à la frontière avec la Géorgie.

“Espérons que nous extirperons tous les terroristes dès que possible”, il ajouta.

Ankara n’a pas encore envoyé de troupes de l’autre côté de la frontière avec la Syrie, mais des informations non confirmées provenant de la région indiquent que les milices syriennes soutenues par la Turquie ont été mises en état d’alerte accrue.