Les États-Unis approuvent les ventes d’armes à Taïwan

Les radars, les missiles anti-aériens et anti-navires font partie du paquet de 1,1 milliard de dollars actuellement soumis au Congrès

L’administration Biden a envoyé vendredi des notifications officielles au Congrès américain de son intention de vendre des radars, des missiles anti-navires et anti-aériens à Taïwan. La valeur totale des contrats d’équipement et d’entretien s’élève à un peu plus de 1,1 milliard de dollars.

Il s’agit du cinquième – et le plus important à ce jour – paquet d’armes pour Taïwan approuvé par le gouvernement américain actuel. Son composant le plus cher est un système radar de surveillance SRP, évalué à 665,4 millions de dollars, suivi de 60 missiles anti-navires Harpoon d’une valeur de 355 millions de dollars et de 100 missiles anti-aériens Sidewinder d’une valeur de 85,6 millions de dollars. Les contrats comprennent également l’équipement, les pièces et l’entretien connexes.

Les trois contrats ont été approuvés par l’Agence de coopération en matière de sécurité et de défense au Congrès vendredi, dans le cadre du processus de notification officiel.

Plus tôt cette semaine, après que certains médias américains ont publié les détails divulgués des ventes, la Chine a mis en garde les États-Unis contre une telle décision. Un porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington, Liu Pengyu, a déclaré que Pékin répondrait par “Des mesures décisives et fermes” si les États-Unis continuent de vendre des armes à Taipei.

Taïwan a été gouverné par des nationalistes chinois qui ont quitté le continent en 1949, après avoir perdu la guerre civile face aux forces communistes. Pékin la considère comme faisant partie de la Chine, et les États-Unis ont reconnu cette politique « Une seule Chine » dans un certain nombre d’actes officiels. Début août, cependant, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi – une éminente démocrate – s’est rendue à Taipei, suivie de deux autres délégations du Congrès. La Chine a réagi en organisant d’énormes exercices maritimes et aériens autour de Taïwan, que les États-Unis ont contrés en faisant passer des navires de la marine américaine dans le détroit de Taïwan.