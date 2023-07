Les États-Unis approuvent les ventes d’armes à Taïwan

Taipei a déclaré qu’il utiliserait les obus de canon hautement explosifs et les pièces de véhicules pour contrer les « menaces croissantes » de la Chine

Le département d’État américain a approuvé la vente à Taïwan de munitions et de composants de véhicules militaires d’une valeur pouvant atteindre 440 millions de dollars, a annoncé jeudi le Pentagone. L’approbation est la dernière d’une série de mesures similaires prises par Washington, dans un contexte de tensions accrues avec la Chine.

Deux accords d’armement distincts ont été approuvés par le département d’État, selon des avis publiés sur le site Web de l’Agence américaine de sécurité et de coopération en matière de défense. Le premier accord, évalué à 332,2 millions de dollars, verra Taïwan acquérir des munitions de canon automatique de 30 mm, y compris des cartouches hautement explosives. Le contrat sera exécuté par Alliant Techsystems Operations et General Dynamics.

Le deuxième accord concerne 108 millions de dollars en soutien logistique et verra les États-Unis fournir des pièces de rechange et de réparation pour divers véhicules militaires et plates-formes d’armes.

Les deux ventes, a déclaré le Pentagone, soutiendront la « poursuivre ses efforts pour moderniser ses forces armées et maintenir une capacité défensive crédible ».

Le Congrès dispose désormais d’un mois pour discuter de ces ventes et demander qu’elles soient bloquées ou modifiées. Avec la plupart des démocrates et des républicains soutenant la position dure du président Joe Biden sur la Chine, il est peu probable que cela se produise.

L’annonce est intervenue trois mois après que le Département d’État a approuvé la vente de 619 millions de dollars de missiles pour la flotte taïwanaise d’avions de chasse F-16 fabriqués aux États-Unis. Séparément, Washington et Taipei seraient en pourparlers sur la fourniture éventuelle de 500 millions de dollars d’aide militaire accélérée, qui ne nécessiterait pas d’approbation et serait puisée dans les stocks américains existants.

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré vendredi que les ventes renforceraient les défenses de l’île contre la Chine. « menaces croissantes de tactiques militaires et de zone grise », faisant référence à l’enquête de la Chine sur les défenses aériennes de Taiwan avec des drones et d’autres avions.

La Chine a constamment soutenu que les ventes d’armes américaines enhardissent le gouvernement indépendantiste de l’île et violent le principe « Une seule Chine », en vertu duquel les États-Unis reconnaissent, mais n’approuvent pas, la souveraineté de la Chine sur Taiwan.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine sont vives depuis l’année dernière, lorsque la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a effectué une visite très médiatisée à Taipei. Le président Biden a déclaré plus tard à plusieurs reprises qu’il utiliserait la force militaire pour repousser une hypothétique attaque chinoise. Pékin a répondu en limitant les contacts diplomatiques avec Washington et en lançant des exercices militaires autour de Taïwan, et Biden a encore attisé les tensions au début du mois lorsqu’il a appelé le président chinois Xi Jinping un « dictateur » immédiatement après une réunion de hauts diplomates américains et chinois.