Les États-Unis approuvent les vaccins Covid-19 « mis à jour »

La FDA a donné son feu vert aux vaccins produits par Pfizer et Moderna pour cibler les récentes variantes du virus.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé l’utilisation de nouveaux rappels du vaccin Covid-19 développés par Pfizer et Moderna pour lutter contre les dernières variantes du virus dans un contexte d’hospitalisation croissante.

Les derniers vaccins ciblent XBB.1.5, la souche dominante du Covid-19 plus tôt cet été, et seront disponibles au public dès cette semaine. Ils ont été approuvés pour les personnes de 12 ans et plus, a annoncé lundi la FDA, tandis qu’une autorisation d’utilisation d’urgence a été accordée pour les enfants dès l’âge de six mois.

« Le public peut être assuré que ces vaccins mis à jour répondent aux normes scientifiques rigoureuses de l’agence en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité de fabrication. » a déclaré le régulateur des médicaments dans un communiqué. « Nous encourageons vivement ceux qui sont éligibles à envisager de se faire vacciner. »

Le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) devrait décider dès mardi des directives d’utilisation des vaccins révisés. Le comité consultatif de l’agence pourrait recommander que les injections soient administrées aux personnes présentant un risque élevé de complications graves du Covid-19 – comme les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli – plutôt qu’au grand public.

Bien que XBB.1.5 ne soit plus la souche dominante du Covid-19 aux États-Unis, Pfizer et Moderna ont affirmé que leurs rappels mis à jour sont également efficaces contre les variantes plus récentes EG.5 et FL.1.5.1. Les fabricants de vaccins ont déclaré la semaine dernière que les nouveaux vaccins généraient de fortes réponses en anticorps contre BA.2.86, une souche apparentée à Omicron qui a suscité l’inquiétude en raison de ses nombreuses mutations.

Bien que l’administration du président Joe Biden ait mis en garde contre une augmentation des infections, de nombreux Américains sont soit sceptiques quant à la sécurité et à l’efficacité des vaccins contre le Covid-19, soit ont simplement cessé de s’inquiéter du virus. Seulement 17 % des personnes éligibles au dernier rappel Covid-19 en ont reçu un.