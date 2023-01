Les États-Unis approuvent l’envoi de 31 chars Abrams en Ukraine

Les 31 chars avancés M1 Abrams seront fournis pour aider l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie.

Selon de hauts responsables, il faudra des mois pour que les Abrams soient livrés.

Le coût total d’un seul réservoir Abrams peut varier et peut dépasser 10 millions de dollars par réservoir.

Les États-Unis ont annoncé mercredi qu’ils fourniraient à l’Ukraine 31 chars M1 Abrams avancés dans quelques mois, une décision qui a permis de sortir d’un blocage diplomatique avec l’Allemagne sur la meilleure façon d’aider Kyiv dans sa guerre contre la Russie.

Le président Joe Biden a annoncé la décision lors d’un discours à la Maison Blanche. Les États-Unis avaient été froids à l’idée de déployer les chars Abrams difficiles à entretenir, mais ont dû changer de tactique afin de persuader l’Allemagne d’envoyer ses chars Leopard 2, plus faciles à utiliser, en Ukraine.

Pourtant, les Abrams – parmi les chars américains les plus puissants – ne se rendront pas de si tôt en Ukraine.

Les hauts responsables de l’administration qui ont informé les journalistes de la décision ont déclaré qu’il faudrait des mois, et non des semaines, pour que les Abrams soient livrés et ont décrit cette décision en termes de fourniture de la défense à long terme de l’Ukraine.

Les membres de l’armée ukrainienne seront formés à l’utilisation des Abrams dans un lieu encore à déterminer. Bien qu’il s’agisse d’une arme hautement sophistiquée et coûteuse, l’Abrams est difficile à entretenir et constitue un défi de réapprovisionnement logistique car il fonctionne au carburéacteur.

Le coût total d’un seul char Abrams peut varier et peut dépasser 10 millions de dollars par char en incluant la formation et le maintien en puissance.

EN DÉVELOPPEMENT | L’Allemagne ouvre la voie à des dizaines de chars pour l’Ukraine, les États-Unis sont également prêts

Les décisions de Washington et de Berlin interviennent alors que les alliés occidentaux aident l’Ukraine à se préparer à une éventuelle contre-offensive printanière pour tenter de chasser la Russie du territoire dont elle s’est emparée.

De hauts responsables de l’administration ont déclaré que Biden avait parlé à plusieurs reprises au chancelier allemand Olaf Scholz ce mois-ci de l’aide à l’Ukraine.

Il a de nouveau parlé mercredi à Scholz ainsi qu’au Premier ministre britannique Rishi Sunak et au président français Emmanuel Macron, qui sont tous deux de proches alliés pour aider l’Ukraine.

Un fonctionnaire a déclaré :

L’annonce d’aujourd’hui est vraiment le fruit de bonnes conversations diplomatiques dans le cadre de nos consultations étroites régulières et continues avec nos alliés et partenaires sur l’aide à la sécurité à l’Ukraine.

D’autres annonces d’alliés américains sur la capacité supplémentaire des véhicules blindés sont attendues, a déclaré le responsable.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que toute expédition d’Abrams serait un gaspillage d’argent car ils “brûlent” comme les autres chars.

“Je suis certain que de nombreux experts comprennent l’absurdité de cette idée. Le plan est désastreux en termes de technologie”, a-t-il déclaré. “Mais surtout, il surestime le potentiel qu’il ajoutera à l’armée ukrainienne. Ces chars brûlent comme tous les autres”, a déclaré Peskov aux journalistes.

Une source proche du dossier a déclaré mardi à Reuters que la décision américaine sur Abrams faisait partie des conversations avec les Allemands sur leur réticence à fournir des chars et à démontrer que l’engagement américain était significatif.

“Les États-Unis étaient prêts à s’engager de manière significative pour les aider à faire le leur”, a déclaré la source. “Les chars sont une capacité importante et s’il fallait un leadership américain, c’est ce que nous étions prêts à faire.”

Les États-Unis fourniront les chars M1 Abrams par le biais d’un fonds connu sous le nom d’Ukraine Security Assistance Initiative, qui permet à l’administration Biden d’acheter des armes à l’industrie plutôt que de les prélever sur les stocks d’armes américains existants. Leur achat est un processus plus lent.