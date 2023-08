Les États-Unis approuvent l’envoi d’avions de combat F-16 en Ukraine, selon les Pays-Bas – National

Les États-Unis ont approuvé l’envoi d’avions de combat F-16 en Ukraine depuis le Danemark et les Pays-Bas pour se défendre contre les envahisseurs russes dès que la formation des pilotes sera terminée, a déclaré jeudi un responsable américain.

L’Ukraine a activement recherché les avions de chasse F-16 de fabrication américaine pour l’aider à contrer la supériorité aérienne russe.

Washington a donné au Danemark et aux Pays-Bas des assurances officielles que les États-Unis accéléreront l’approbation des demandes de transfert de F-16 vers l’Ukraine lorsque les pilotes seront formés, a déclaré le responsable.

« Nous saluons la décision de Washington d’ouvrir la voie à l’envoi d’avions de combat F-16 en Ukraine », a déclaré le ministre néerlandais des Affaires étrangères Wopke Hoekstra sur la plateforme de messagerie X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

« Maintenant, nous allons approfondir le sujet avec nos partenaires européens. »

Je salue la décision des États-Unis d’ouvrir la voie à la livraison d’avions F-16 à l’Ukraine. Cela nous permet de suivre la formation des pilotes ukrainiens. Nous restons en contact étroit avec nos partenaires européens pour décider des prochaines étapes.#WeStandWithUkraine pic.twitter.com/Qvx4RtnygR – Kajsa Ollongren (@DefensieMin) 18 août 2023

L’histoire continue sous la publicité

Le Danemark a également déclaré que la fourniture d’avions à l’Ukraine serait désormais discutée.

« Le gouvernement a dit à plusieurs reprises qu’un don est une étape naturelle après la formation. Nous en discutons avec des alliés proches, et j’espère que nous pourrons bientôt être plus concrets à ce sujet », a déclaré vendredi le ministre danois de la Défense, Jakob Ellemann-Jensen, à l’agence de presse Ritzau.





1:18

Les avions de chasse F-16 « ont clairement un rôle » dans le conflit en Ukraine: Milley



Une coalition de 11 pays commencera à former des pilotes ukrainiens pour piloter les avions de chasse F-16 plus tard ce mois-ci au Danemark, a annoncé vendredi le ministère danois de la Défense.

Le ministre de la Défense par intérim du pays, Troels Poulsen, a déclaré en juillet que le pays espérait voir des « résultats » de la formation au début de 2024.

Les membres de l’OTAN, le Danemark et les Pays-Bas, ont mené des efforts internationaux pour former des pilotes ainsi que du personnel de soutien, entretenir des avions et finalement permettre à l’Ukraine d’obtenir des F-16 à utiliser dans sa guerre avec la Russie.

L’histoire continue sous la publicité

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a déclaré en mai que les Pays-Bas envisageaient sérieusement de fournir à l’Ukraine des F-16, car ils suppriment actuellement les avions de combat de leurs propres forces armées.

Selon les chiffres du ministère néerlandais de la Défense, les Pays-Bas disposent actuellement de 24 F-16 opérationnels qui seront progressivement supprimés d’ici la mi-2024. 18 autres jets sont actuellement disponibles à la vente, dont 12 ont été provisoirement vendus.





3:50

Biden annonce un programme d’aide militaire de 375 millions de dollars pour l’Ukraine lors de la réunion du G7 avec Zelenskyy



Le secrétaire d’État Antony Blinken a envoyé des lettres à ses homologues danois et néerlandais les assurant que les demandes seraient approuvées, a déclaré le responsable américain.

À la mode maintenant Les incendies de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest détruisent la ville d’Enterprise et menacent Yellowknife : « Tout ce que j’aimais dans la vie a disparu »

Le mari de Britney Spears, Sam Asghari, demande le divorce 14 mois après son mariage

« Je vous écris pour exprimer le soutien total des États-Unis à la fois au transfert d’avions de chasse F-16 en Ukraine et à la formation de pilotes ukrainiens par des instructeurs qualifiés de F-16 », a déclaré Blinken dans une lettre aux deux responsables, un dont une copie a été vue par Reuters.

L’histoire continue sous la publicité

Blinken a déclaré : « Il reste essentiel que l’Ukraine soit en mesure de se défendre contre l’agression russe en cours et la violation de sa souveraineté.

Il a déclaré que l’approbation des demandes permettrait à l’Ukraine de « tirer pleinement parti de ses nouvelles capacités dès que le premier groupe de pilotes aura terminé sa formation ».





1:44

Sommet des dirigeants du G7 : Trudeau déclare que le Canada « n’est pas opposé » à la formation de pilotes ukrainiens



Le président américain Joe Biden a approuvé en mai des programmes de formation pour les pilotes ukrainiens sur F-16. Outre la formation au Danemark, un centre de formation devait être créé en Roumanie.

Kiev ne pourra pas exploiter les avions de combat F-16 de fabrication américaine cet automne et cet hiver, a déclaré mercredi à la télévision ukrainienne le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Yuriy Ihnat.

Des responsables américains ont déclaré en privé que les avions à réaction F-16 n’auraient été d’aucune utilité pour l’Ukraine dans sa contre-offensive actuelle et ne changeraient pas la donne lorsqu’ils arriveront finalement compte tenu des systèmes de défense aérienne russes et du ciel contesté au-dessus de l’Ukraine.

L’histoire continue sous la publicité

Le F-16 est fabriqué par Lockheed Martin LMT.N.

(Reportage par Steve Holland; reportage supplémentaire par Idrees Ali et Bart Meijer, Louise Rasmussen à Copenhague; Montage par Cynthia Osterman et Toby Chopra)