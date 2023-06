Les États-Unis approuvent le poulet cultivé en laboratoire

Deux entreprises basées en Californie vendront ce qu’elles appellent de la volaille « cultivée en cellules » dans des restaurants coûteux

Le département américain de l’agriculture a approuvé la vente de produits synthétiques « poulet » fabriqué mercredi en laboratoire à partir de cellules animales par deux sociétés californiennes.

Upside Foods et Good Meat ont reçu le feu vert pour les inspections fédérales requises pour vendre des produits d’origine animale aux États-Unis. Leurs produits – connus sous le nom de « cultivé par des cellules » ou « cultivé » poulet – ont été jugés sans danger pour la consommation humaine par la Food and Drug Administration des États-Unis en novembre.

Contrairement aux substituts de viande existants, qui utilisent des protéines végétales pour imiter la texture et le goût des produits d’origine animale, cette nouvelle race de viande synthétique est cultivée dans des cuves en acier à l’aide de cellules provenant d’un animal vivant, d’un œuf fécondé ou d’un autre matériel biologique d’origine animale. . Les producteurs espèrent qu’elle complétera un jour – sinon remplacera entièrement – ​​la variété cultivée à la ferme en tant qu’alternative plus respectueuse de l’environnement et moralement irréprochable.

Malgré cette ambition, les viandes cultivées en laboratoire restent à un prix prohibitif pour les supermarchés, a déclaré à l’Associated Press Ricardo San Martin, directeur de l’Université de Californie à l’Alt:Meat Lab de Berkeley. Ni Upside ni Good ne diraient aux journalistes combien coûterait actuellement une seule escalope de poulet fabriquée en laboratoire, insistant simplement sur le fait qu’elle a chuté de façon exponentielle depuis qu’ils se sont lancés dans la quête pour synthétiser la volaille parfaite.

Les entreprises prévoient pour le moment d’éviter le problème des prix à la consommation en s’associant à des restaurants haut de gamme, en vendant leur poulet synthétique comme produit de luxe au Bar Crenn à San Francisco (Upside) et dans un restaurant sans nom à Washington, DC (Good). En fin de compte, ils espèrent qu’il sera vendu au détail à un prix similaire à celui du poulet biologique haut de gamme, à environ 20 $ la livre.

Un sondage AP-NORC réalisé en février a révélé que la moitié des adultes américains ont déclaré qu’il était peu probable qu’ils essaient de la viande cultivée en laboratoire. Seuls 18 % étaient extrêmement ou très susceptibles de l’essayer, les 30 % restants déclarant qu’ils étaient quelque peu susceptibles. Alors que la majorité des critiques ont indiqué que leur principale raison de dégoût était « ça a l’air bizarre » près de la moitié étaient également préoccupés par la sécurité de ces produits.

Parce que leurs cycles de production initiaux seront limités – Upside dit qu’il ne peut produire que 50 000 livres de « poulet » dans son laboratoire d’Emeryville par an – le manque de demande n’est pas encore un problème. Upside COO Amy Chen, qui a reconnu le « facteur ick » inhérente à l’idée de la viande cultivée en laboratoire, a déclaré à l’AP que la plupart des gens qui essayaient le produit de son entreprise acceptaient l’idée, affirmant « la réponse la plus courante que nous obtenons est, ‘Oh, ça a le goût du poulet’. »

Parallèlement à l’essor de la viande synthétique, des villes comme New York et Londres encouragent activement les habitants à réduire leur consommation de viande réelle, invoquant l’impact environnemental. Le maire de New York, Eric Adams, a récemment annoncé un programme controversé plafonnant l’utilisation de la viande et des produits laitiers dans les établissements publics.