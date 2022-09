Les États-Unis approuvent l’amendement de Kigali pour limiter les produits chimiques qui réchauffent le climat

Les États-Unis se joignent à 136 autres nations et à l’Union européenne pour ratifier l’amendement.

“C’est une situation gagnant-gagnant dans notre lutte contre le changement climatique et cela contribuera grandement à lutter contre la hausse des températures mondiales tout en créant des dizaines de milliers d’emplois américains bien rémunérés”, a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y. Mercredi.

L’Environmental Protection Agency a déclaré qu’une action réglementaire sur ces produits chimiques pourrait aider à éviter jusqu’à 0,5 degrés Celsius de réchauffement climatique d’ici la fin du siècle. Les émissions de HFC ont augmenté entre 2018 et 2019, selon l’EPA, alors que la demande de climatisation et de réfrigération a augmenté dans un contexte de températures record aux États-Unis.

Le Sénat a voté mercredi 69 contre 27 pour faire avancer l’Amendement de Kigali de 2016, un amendement au traité sur le climat du Protocole de Montréal de 1987 qui limite considérablement l’utilisation des HFC, qui sont des milliers de fois plus puissants que le dioxyde de carbone pour réchauffer la Terre. Quarante-huit démocrates et 21 républicains ont voté pour ; quatre membres du Sénat n’ont pas voté.

Le Sénat a voté en faveur de la ratification d’un traité mondial sur le climat qui éliminera progressivement l’utilisation et la production d’hydrofluorocarbures, ou HFC, les produits chimiques qui réchauffent le climat et sont largement utilisés dans la climatisation et la réfrigération.

“La ratification de l’amendement de Kigali nous permettra de diriger les marchés des technologies propres du futur, en innovant et en fabriquant ces technologies ici en Amérique”, a déclaré Biden. dit dans un communiqué. “La ratification stimulera la croissance des emplois manufacturiers, renforcera la compétitivité des États-Unis et fera progresser l’effort mondial de lutte contre la crise climatique.”

Les groupes environnementaux, les politiciens et les groupes industriels ont largement soutenu l’élimination progressive des HFC à l’échelle mondiale en tant que moyen essentiel de lutter contre le changement climatique et de faire progresser des technologies plus durables.

“Les entreprises de HVACR et d’autres parties prenantes, des entreprises aux groupes environnementaux, ont exhorté le Sénat à ratifier l’amendement de Kigali fortement bipartisan”, a déclaré Stephen Yurek, PDG de l’Institut de climatisation, de chauffage et de réfrigération.

“[Kigali] compte pour les emplois qu’il va créer ; il compte pour l’avantage concurrentiel mondial qu’il crée ; cela compte avec les exportations supplémentaires qui en résulteront et compte pour la prééminence technologique des États-Unis », a déclaré Yurek.

Avant de ratifier l’amendement, le Congrès a adopté en 2020 la loi américaine sur l’innovation et la fabrication (AIM) dans le cadre d’un projet de loi de crédits, permettant à l’EPA de commencer à réglementer les produits chimiques et à obliger les industries à réduire la production et les importations de HFC de 85 % sur 15 ans. .