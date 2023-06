Les États-Unis approuvent la vente de poulet cultivé sur cellules à deux startups

Le département américain de l’Agriculture a approuvé la vente de poulet cultivé à partir de cellules dans une décision historique qui ouvre la voie aux consommateurs pour qu’ils l’essayent eux-mêmes, ont déclaré mercredi les deux startups qui ont reçu les premières approbations.

La viande cultivée, également connue sous le nom de protéine cultivée, à base de cellules ou cultivée en laboratoire, est fabriquée en plaçant des cellules souches de la graisse ou du muscle d’un animal dans un milieu de culture qui alimente les cellules, leur permettant de se développer. Le milieu est ensuite placé dans un bioréacteur pour soutenir la croissance des cellules, créant un produit final qui ressemble et a le goût de la viande traditionnelle.

Les partisans de la viande cultivée disent qu’elle est plus saine et plus respectueuse de l’environnement que la viande traditionnelle. En dehors des États-Unis, seul Singapour a autorisé la vente de viande cultivée à partir de cellules.

L’USDA a délivré l’approbation à Good Meat, une filiale d’Eat Just, avec Upside Foods. Les deux sociétés avaient déjà reçu le feu vert des mois plus tôt de la Food and Drug Administration des États-Unis, qui a déclaré que le poulet cultivé en laboratoire de chaque société était sans danger pour la consommation humaine.

À la suite de cette décision, l’USDA inspectera les installations de production de viande de culture, tout comme il le fait dans les usines de transformation de la viande et les abattoirs traditionnels.

La viande produite par Upside Foods et Good Meat sera étiquetée comme « poulet cultivé en cellules » lorsqu’elle sera vendue aux consommateurs.

Good Meat a également reçu l’autorisation de vendre sa viande de culture à Singapour, où elle est disponible pour les consommateurs depuis décembre 2020.

« Cette annonce que nous sommes désormais en mesure de produire et de vendre de la viande cultivée aux États-Unis est un moment majeur pour notre entreprise, l’industrie et le système alimentaire », a déclaré Josh Tetrick, PDG et co-fondateur d’Eat Just, dans un communiqué.

Le partenaire de fabrication de Good Meat, Joinn Biologics, a également reçu l’approbation de l’USDA pour fabriquer la viande de culture.

Le chef Jose Andres a passé la première commande pour vendre le poulet de culture de Good Meat afin de le servir dans un restaurant non divulgué à Washington, DC, a indiqué la société.

Upside Foods a également reçu sa première commande de poulet cultivé. Le chef Dominique Crenn le servira en quantité limitée au Bar Crenn de San Francisco.

« Cette approbation va fondamentalement changer la façon dont la viande arrive à notre table », a déclaré Uma Valeti, fondatrice et PDG d’Upside Foods, dans un communiqué. « C’est un pas de géant vers un avenir plus durable, un avenir qui préserve le choix et la vie. »

Alors que l’intérêt des consommateurs pour la viande végétale diminue, les investisseurs ont plutôt misé sur l’industrie de la viande cultivée. À ce jour, Eat Just a levé 978,5 millions de dollars et Upside Foods a levé 608,4 millions de dollars, selon les données de PitchBook.

Même armées d’argent et d’approbations réglementaires, les startups de viande de culture font face à de nombreux obstacles avant que leurs produits ne deviennent courants. Les entreprises essaient de comprendre comment créer des bioréacteurs suffisamment massifs pour leur permettre d’atteindre l’échelle. Les médias coûteux, les intrants qui alimentent les cellules, maintiennent les prix du produit fini très élevés.

En plus de cela, les startups devront convaincre les consommateurs qu’ils veulent manger de la viande cultivée dans un laboratoire plutôt que dans une ferme.

Mais les attentes sont élevées pour l’industrie, si elle parvient à surmonter ces obstacles. D’ici 2030, McKinsey prédit que la viande cultivée pourrait fournir jusqu’à la moitié de 1 % de l’approvisionnement mondial en viande, représentant des milliards de livres et 25 milliards de dollars de ventes.