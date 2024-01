Les États-Unis approuvent la vente d’avions F-16 à la Turquie et de F-35 à la Grèce

WASHINGTON — L’administration Biden a approuvé la vente d’avions de combat F-16 à la Turquie à la suite de la Ratification du gouvernement turc cette semaine de l’adhésion de la Suède à l’OTAN. Cette décision constitue une étape importante dans l’expansion de l’alliance, qui a pris une importance accrue depuis L’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le Département d’État a notifié vendredi soir au Congrès son approbation de la vente de F-16 à la Turquie pour 23 milliards de dollars, ainsi que d’une vente concomitante de 8,6 milliards de dollars d’avions de combat avancés F-35 à la Grèce. Cette décision intervient quelques heures seulement après que la Turquie a déposé son « instrument de ratification » pour l’adhésion de la Suède à l’OTAN auprès de Washington, qui est le dépositaire des documents de l’alliance, et après que plusieurs membres clés du Congrès ont levé leurs objections.

La vente à la Turquie comprend 40 nouveaux F-16 et des équipements destinés à moderniser 79 de sa flotte de F-16 existante. La vente à la Grèce comprend 40 chasseurs interarmées F-35 Lightning II et l’équipement connexe.

La Turquie, alliée de l’OTAN, cherche depuis longtemps à moderniser sa flotte de F-16 et a subordonné sa ratification de l’adhésion de la Suède à l’approbation de la vente des nouveaux avions. L’administration Biden avait soutenu la vente, mais plusieurs législateurs avaient exprimé des objections en raison de préoccupations en matière de droits de l’homme.

Ces objections, notamment celles du président et membre éminent de la commission sénatoriale des relations étrangères, les sénateurs Ben Cardin, démocrate du Maryland, et Jim Risch, républicain de l’Idaho, ont désormais été surmontées, ont déclaré des responsables.

Cardin a déclaré vendredi dans un communiqué qu’il avait toujours des inquiétudes concernant le bilan de la Turquie en matière de droits, mais qu’il avait accepté la vente sur la base des engagements pris par la Turquie pour l’améliorer. « J’ai hâte d’ouvrir ce nouveau chapitre de notre relation avec la Turquie, d’élargir l’alliance de l’OTAN et de travailler avec nos alliés mondiaux pour résister à l’agression russe en cours contre ses voisins pacifiques », a-t-il déclaré.

La Turquie a retardé de plus d’un an son approbation de l’adhésion de la Suède à l’OTAN, apparemment parce qu’elle estimait que la Suède ne prenait pas suffisamment au sérieux les préoccupations de sécurité nationale de la Turquie, y compris sa lutte contre les militants kurdes et d’autres groupes qu’Ankara considère comme des menaces à la sécurité.

Les retards avaient frustré les États-Unis, et autres alliés de l’OTANdont presque tous ont rapidement accepté la Suède et la Finlande dans l’alliance après que les États nordiques ont abandonné leur neutralité militaire de longue date après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022.

L’adhésion formelle de la Suède à l’OTAN dépend désormais de la Hongrie, qui est le dernier allié de l’OTAN à ne pas avoir approuvé son adhésion. Les responsables des États-Unis et de l’OTAN ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que la Hongrie agisse rapidement, surtout après la décision de la Turquie.