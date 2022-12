Les États-Unis approuvent la vente d’armes antichars de 180 millions de dollars à Taïwan

Le département d’État américain a approuvé mercredi la vente de 180 millions de dollars de systèmes antichars lancés par des véhicules à Taïwan, a annoncé le Pentagone. vente d’armes entre l’île autonome et son principal allié.

Taïwan recevrait des systèmes de pose de munitions antichar Volcano, des camions de fret, des munitions, des packages de soutien logistique et une myriade d’autres services connexes dans le cadre de l’accord, selon un communiqué du Pentagone.

“Cette proposition de vente sert les intérêts nationaux, économiques et de sécurité des États-Unis en soutenant les efforts continus du bénéficiaire pour moderniser ses forces armées et maintenir une capacité défensive crédible”, disait le communiqué.

Pékin prétend diriger démocratiquement Taïwan dans le cadre de son territoire, à prendre un jour, et est devenu plus agressif envers l’île sous le président Xi Jinping.

Il a répondu avec une colère croissante aux visites des États-Unis et d’autres politiciens étrangers cette année et a organisé d’énormes exercices militaires pour protester contre le voyage de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan en août, provoquant des tensions au plus haut niveau depuis des années.

Le président américain Joe Biden a promulgué la semaine dernière un projet de loi sur les dépenses de défense qui prévoyait jusqu’à 10 milliards de dollars d’aide militaire aux Taïwan.

Le projet de loi autorise jusqu’à 2 milliards de dollars par an d’aide à Taïwan de 2023 à 2027.

Pékin a déclaré en réponse à l’adoption antérieure du projet de loi par la Chambre des représentants des États-Unis qu’il était “fermement opposé à ce que les États-Unis utilisent la loi sur l’autorisation de la défense nationale pour faire passer du contenu négatif lié à la Chine”.

La défense de Taïwan

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré lundi que la Chine avait déployé 71 avions de combat pour mener des exercices militaires le week-end autour de Taïwan, dont des dizaines d’avions de chasse.

L’avion avait commis l’une des plus grandes incursions quotidiennes dans l’espace aérien contrôlé par Taïwan à ce jour.

L’armée chinoise a décrit les exercices comme une “exercice de grève” menée en réponse à des “provocations” et “connivence” entre les États-Unis et l’île autonome.

La déclaration américaine sur la dernière vente d’armes indique que l’achat par Taïwan des nouveaux systèmes antichars “ne pas modifier l’équilibre militaire de base dans la région.”

“La vente proposée améliorera la capacité du destinataire à faire face aux menaces actuelles et futures en fournissant une force crédible capable de dissuader les adversaires et de participer aux opérations régionales”, disait le communiqué.

