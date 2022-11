Les États-Unis approuvent la vente d’armes à un candidat de l’OTAN

L’accord potentiel avec la Finlande implique des missiles tactiques et des bombes planantes, selon le ministère de la Défense

Le département d’État américain a donné son feu vert à la vente potentielle de missiles tactiques, de bombes planantes et d’équipements connexes à la Finlande, a déclaré le département de la Défense.

Helsinki, qui cherche à rejoindre le bloc militaire de l’OTAN dirigé par les États-Unis, devrait recevoir 40 missiles tactiques AIM 9X Block II et 48 armes AGM-154 Joint Stand Off, a déclaré lundi l’Agence de coopération en matière de sécurité et de défense (DSCA). .

La nation nordique prévoit d’utiliser les munitions, produites par le conglomérat de défense Raytheon, pour sa flotte d’avions, a-t-il ajouté.

L’accord “soutiendra la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis en améliorant la sécurité d’un partenaire de confiance, qui est une force importante pour la stabilité politique et le progrès économique en Europe”, dit la DSCA.

Lire la suite Le candidat à l’OTAN clarifie sa position sur les armes nucléaires

“La vente proposée de cet équipement et de ce soutien ne modifiera pas l’équilibre militaire de base dans la région”, insiste l’agence.

La Finlande, qui partage une frontière terrestre de 1 340 kilomètres (832 milles) avec la Russie, a demandé à rejoindre l’OTAN avec son voisin la Suède en mai, exprimant des inquiétudes quant à la sécurité dans le cadre de l’opération militaire de Moscou en Ukraine.

Les offres des deux nations nordiques sont actuellement bloquées par la Turquie, qui a accusé Helsinki et Stockholm d’héberger des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et d’autres groupes, considérés par Ankara comme des organisations terroristes.

La Russie a déclaré que l’inclusion de la Finlande et de la Suède dans l’OTAN ne rendrait pas le continent européen plus stable et plus sûr, et s’est engagée à ajuster sa posture militaire dans la région nord si le bloc ajoute deux nouveaux membres.