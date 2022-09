Les États-Unis approuvent jusqu’à 675 millions de dollars d’aide militaire supplémentaire à l’Ukraine

Il a déclaré que le package comprend des obusiers, des munitions d’artillerie, des Humvees, des ambulances blindées, des systèmes antichars et plus encore.

« Nous travaillerons ensemble pour former les forces ukrainiennes sur le long terme. Nous travaillerons ensemble pour aider à intégrer les capacités de l’Ukraine et à renforcer ses opérations conjointes à long terme », a-t-il déclaré. “Nous travaillerons ensemble pour mettre à niveau notre base industrielle de défense afin de répondre aux besoins de l’Ukraine à long terme, et nous travaillerons ensemble pour la production et l’innovation afin de répondre aux besoins d’autodéfense de l’Ukraine à long terme.”