Les États-Unis approfondissent leurs liens avec l’Angola, un modèle pour les liens de Washington avec l’Afrique

LUANDA, Angola — Ce pays riche en pétrole s’est longtemps tourné vers la Chine pour ses infrastructures et vers la Russie pour ses chars et ses missiles, un héritage persistant des rivalités de puissance de la Guerre froide. Mais alors que le secrétaire d’État Antony Blinken marchait cette semaine aux côtés de hauts responsables angolais dans leur capitale remplie de palmiers et visitait une exposition consacrée à un vaste projet ferroviaire financé par les États-Unis, un réalignement majeur semblait être en cours dans un pays dont le drapeau porte encore des images rappelant un marteau et une faucille.

Le pays a rejeté la Chine et a soutenu Washington et l’Europe pour aider à construire un corridor ferroviaire de 250 millions de dollars qui permettra d’acheminer le cobalt, le cuivre et d’autres minéraux essentiels hors de l’Angola et de ses voisins, diversifiant ainsi les approvisionnements américains en matières premières essentielles à la révolution verte. Les responsables angolais et américains espèrent que cela déclenchera un boom économique plus large, et la Banque Export-Import, financée par les États-Unis, s’est engagée à accorder un prêt de 900 millions de dollars pour un projet de panneaux solaires de fabrication américaine le long de la voie ferrée, le plus gros investissement jamais réalisé par la banque dans ce domaine. genre d’installation en Afrique.

Le ministre angolais des Affaires étrangères a également déclaré publiquement à son homologue russe l’année dernière qu’il était préoccupé par le déclenchement d’une « Troisième Guerre mondiale » suite à la guerre en Ukraine, des paroles dures pour un soutien de longue date.

Les responsables de l’administration Biden affirment que le réchauffement des relations entre l’Angola et Washington est une victoire pour les deux pays et un modèle de coopération économique avec des pays qui se sont parfois sentis négligés par les États-Unis ou présentés comme des pions dans des manœuvres géopolitiques plus importantes. Ils qualifient le redressement de l’Angola de signe particulièrement positif de l’attrait des États-Unis en tant que partenaire en Afrique et dans le monde en développement.

“Nous considérons que l’avenir de l’Amérique et celui de l’Afrique sont liés”, a déclaré Blinken jeudi dans la capitale angolaise, Luanda, où les vagues de l’Atlantique viennent caresser les rives d’une ville dont les gratte-ciel se bousculent avec les vestiges aux couleurs pastel de la domination coloniale portugaise.

“La relation entre les États-Unis et l’Angola est plus forte, plus importante, plus profonde qu’à aucun autre moment de notre amitié de 30 ans”, a déclaré Blinken lors de la conclusion d’un voyage de quatre jours en Afrique subsaharienne qu’il a même effectué. alors que l’administration Biden jongle avec les crises à Gaza et en Ukraine. Le président angolais João Lourenço a rendu visite à Biden dans le bureau ovale en novembre.

Les responsables de l’administration Biden se révoltent à l’idée d’être engagés dans une compétition géopolitique avec la Chine et la Russie pour l’Afrique, affirmant que même si ces rivaux n’étaient pas actifs, Washington établirait les mêmes liens sur le continent. Ils affirment que le cadre de la guerre froide n’est pas une manière utile d’envisager les relations et que les pays africains ne doivent pas être confrontés à un choix binaire entre les États-Unis et Pékin ou Moscou.

« Ils veulent avoir une diversité de partenaires, n’est-ce pas ? Ils ne veulent pas dépendre entièrement de la Chine. Et honnêtement, ils ne veulent pas être entièrement dépendants de nous », a déclaré un haut responsable de l’administration, s’exprimant, comme d’autres, sous couvert d’anonymat pour parler franchement de la diplomatie américaine.

« Notre rivalité avec la Chine ne définit pas notre relation avec l’Afrique, mais elle n’en est pas séparée », a déclaré le responsable. Dans ces réunions, « cela fait partie de ce que nous faisons, mais c’en est un aspect ».

Au lieu de cela, disent-ils, le partenariat avec les États-Unis peut créer des emplois pour les Angolais et les Américains, diversifier un approvisionnement en minéraux essentiels qui dépend trop de la Chine et stimuler les objectifs climatiques des États-Unis en promouvant des projets d’énergies renouvelables.

L’Angola a mené une âpre guerre d’indépendance contre le Portugal qui s’est transformée en une guerre civile de 27 ans en 1975, après que le pays ait abandonné le régime colonial. L’Union soviétique et Cuba ont soutenu le gouvernement au pouvoir. Durant la guerre froide, Washington a soutenu les forces adverses. Le conflit a déchiré le pays et a laissé une profonde méfiance envers les États-Unis de la part de José Eduardo dos Santos, qui a dirigé le pays pendant 38 ans avant de démissionner en 2017. Sous son règne, le pays était connu pour être l’un des pays les plus corrompus. en Afrique.

Le ressentiment envers Washington a créé un terrain fertile pour que des pays comme la Chine viennent proposer de financer des projets d’infrastructure massifs, notamment une ligne ferroviaire traversant une grande partie du pays pour relier le port angolais de Lobito à l’intérieur du pays, riche en ressources. Le projet a été achevé en 2012 et a été construit en grande partie par des travailleurs chinois qui sont venus par avion pour la construction et sont repartis ensuite. La Chine a prêté plus d’argent à l’Angola qu’à tout autre pays d’Afrique.

Le projet ferroviaire ne s’est pas déroulé comme prévu. L’équipement était défectueux et la Chine a mis du temps à le réparer. Le successeur trié sur le volet de Dos Santos, Lourenço, a ouvert la porte à une vision au-delà des partenaires traditionnels du pays.

Lorsque l’Angola a commencé à envisager une extension du projet dix ans plus tard, les autorités ont rejeté une offre chinoise et ont opté pour une concession de 30 ans à un consortium soutenu par les États-Unis pour reconstruire et étendre les lignes et exploiter le service ferroviaire. La construction a eu lieu l’année dernière et les premières expéditions de minerais ont traversé l’Angola ce mois-ci. L’acier fabriqué aux États-Unis pour les ponts nécessaires à la ligne ferroviaire a créé des centaines d’emplois aux États-Unis, affirment les partisans du projet.

Les partenaires angolais et américains affirment vouloir, à terme, prolonger la ligne, qu’ils ont baptisée corridor de Lobito, vers l’est jusqu’à l’océan Indien. Ils affirment que cela déclencherait un boom économique dans une région manquant de routes et de rails. Déjà, les investisseurs européens et internationaux se sont ajoutés aux efforts américains, proposant des projets agricoles et industriels le long de la nouvelle ligne ferroviaire.

La coopération économique a approfondi les relations entre les anciens antagonistes de Washington et de Luanda, dans la mesure où les dirigeants angolais ont joué un rôle important dans la médiation du conflit dans la République démocratique du Congo voisine et se sont montrés plus disposés à tenir tête à Moscou et à Pékin, notamment en les avertissant. au ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à propos de la Troisième Guerre mondiale.

«Cela se renforce mutuellement», a déclaré un autre haut responsable de l’administration Biden, décrivant ce que le partenariat sur des projets d’infrastructure a permis en Angola. « Nous entretenons avec eux un partenariat diplomatique très profond, ce que nous n’avions pas dans le passé. Nous travaillons très sérieusement avec eux pour résoudre les problèmes dans l’est de la RDC. »

« Les gens veulent nous parler, veulent que nous les aidions à résoudre leurs problèmes », a déclaré le responsable. « Et c’est sympa. Je ne suis pas sûr que vous constatiez nécessairement cela avec certains de leurs partenaires externes.

Les dirigeants angolais se disent satisfaits du partenariat avec l’administration Biden.

“Tous les partenariats qui peuvent s’adapter à nos besoins et à notre politique en matière de développement sont les bienvenus”, a déclaré le ministre angolais des Affaires étrangères, Téte António, aux journalistes après sa rencontre avec Blinken.