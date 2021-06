Les États-Unis approchent les 600 000 décès dus au COVID; objectif de vaccination; Réouverture de la Californie

Selon le Premier ministre britannique Boris Johnson, le recul prévu des restrictions de verrouillage de l’Angleterre fin juin pourrait avoir rencontré un problème en raison de la variante Delta hautement transmissible de COVID-19.

La variante a fini par dominer les cas de COVID au Royaume-Uni et suscite des inquiétudes aux États-Unis, où elle représente actuellement 6 % des infections dans l’ensemble. Dans certains États, il représente plus de 18% des cas de coronavirus échantillonnés, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

« Il est clair que la variante indienne est plus transmissible, et il est également vrai que les cas augmentent et que les niveaux d’hospitalisation augmentent », a déclaré Johnson sur Sky News. « Maintenant, nous ne savons pas exactement à quoi dans la mesure où cela va se traduire par une mortalité supplémentaire, mais il s’agit clairement d’un sujet de préoccupation sérieuse. »

Johnson devrait faire une annonce lundi sur le calendrier du 21 juin, la dernière étape du plan de déblocage en quatre étapes de son gouvernement pour l’Angleterre.

Un rapport du New York Times du samedi indique que les données en provenance de Chine suggèrent que la variante peut provoquer une maladie plus grave.

Les régions des États-Unis avec des taux de vaccination plus faibles peuvent être particulièrement vulnérables au virus, mais les personnes entièrement vaccinées n’ont pas à s’inquiéter, selon une étude de Public Health England. Il a montré que deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech étaient efficaces à 88 % contre la maladie symptomatique de la variante Delta, et encore plus efficaces pour prévenir l’hospitalisation et la mort.

Les États du Sud avec des vaccinations en retard peuvent être particulièrement vulnérables à la variante, selon certains experts.

« Ici, dans le sud, en particulier en Louisiane, dans le Mississippi, nous constatons des taux de vaccination très bas », a déclaré à CNBC le Dr Peter Hotez, codirecteur du Center for Vaccine Development du Texas Children’s Hospital. « Et moins de 10% des adolescents sont vaccinés dans bon nombre de ces États du sud, nous avons donc une réelle vulnérabilité ici. »

Aussi dans l’actualité :

► L’Arabie saoudite a annoncé samedi que le pèlerinage du hajj de cette année, un trek physiquement ardu effectué par les musulmans, sera limité à 60 000 personnes maximum, toutes originaires du royaume, en raison de la pandémie de coronavirus en cours. L’agence de presse saoudienne a indiqué dans un communiqué que le pèlerinage, qui débutera à la mi-juillet, sera limité aux résidents vaccinés âgés de 18 à 65 ans.

► La Russie a développé et testé une version en spray nasal de son vaccin COVID-19, destinée aux enfants âgés de 8 à 12 ans. Le spray devrait entrer sur le marché de la consommation en septembre, selon un rapport de Reuters.

► À partir du 15 juin, Walt Disney World n’exigera plus que les invités qui ont été entièrement vaccinés portent des masques faciaux dans la plupart des régions. Cependant, tous les invités doivent continuer à porter leurs masques pendant les transports Disney, y compris les bus Disney, les monorails et les télécabines aériennes Disney Skyliner.

► Le sénateur républicain américain Ron Johnson a été suspendu de publier du contenu sur YouTube pendant une semaine, après que la société a déclaré que Johnson avait violé les « politiques de désinformation médicale » COVID-19 de la plate-forme avec une série de clips vidéo.

► L’année dernière, environ 19,5 millions d’enfants ont raté le plaisir du camp d’été à cause de la pandémie. Cette année, même si la plupart des camps sont sur le point de rouvrir, les restrictions COVID-19 et une pénurie de main-d’œuvre induite par la pandémie maintiendront les chiffres bien en dessous d’un seuil normal d’environ 26 millions de campeurs d’été, a déclaré Tom Rosenberg de l’American Camp Association.

►Même si le rythme des vaccinations a ralenti au sein de la Major League Baseball, deux équipes supplémentaires ont pu assouplir les protocoles contre les coronavirus après avoir atteint le seuil de vaccination de 85 % pour les joueurs et autres personnels sur le terrain, portant le total à 22 des 30 clubs.

►Honolulu assouplit certaines de ses restrictions COVID-19 sur les activités sociales maintenant que plus de la moitié de sa population a été vaccinée contre le virus, notamment autorisant les rassemblements sociaux en plein air jusqu’à 25 personnes et les rassemblements en intérieur jusqu’à 10.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,4 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 599 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : plus de 175 millions de cas et plus de 3,7 millions de décès. Plus de 142 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 42,8% de la population, selon le CDC.

Les scientifiques disent que la biologie nous dit pourquoi il a été tellement plus facile de se faire vacciner contre le COVID-19 alors que d'autres problèmes médicaux restent insolubles.

La TSA en filtre plus de 2 millions vendredi pour la première fois depuis le début de la pandémie

La Transportation Security Administration a dépisté plus de 2 millions de personnes pour la première fois depuis le début de la pandémie vendredi, une étape majeure pour l’industrie du voyage.

L’agence a dépisté 2 028 961 personnes ce jour-là, soit environ quatre fois le nombre de personnes dépistées le même jour en 2020 et 74% du volume de voyages en 2019. Avant la pandémie, la TSA a dépisté 2 à 2,5 millions de personnes par jour en moyenne.

Ce nombre est un signal fort pour le retour des voyages cet été, qui a été l’une des industries les plus durement touchées par la pandémie. Les experts s’attendent à une bonne quantité de voyages d’agrément cet été, car les taux de vaccination continuent d’augmenter aux États-Unis et la demande refoulée pousse les Américains à réserver des voyages.

« Le nombre croissant de voyageurs démontre la résilience de ce pays et le niveau élevé de confiance dans les contre-mesures COVID-19, pour inclure un accès facile aux vaccins », a déclaré l’administrateur par intérim de la TSA, Darby LaJoye, dans un communiqué de presse samedi. « La TSA est prête à fournir un processus de contrôle sûr et sécurisé dans le cadre de l’expérience de voyage globale. »

Le volume de dépistage le plus bas de l’ère pandémique à la TSA était le 13 avril 2020, lorsque 87 534 personnes ont été dépistées. Alors que les voyages reprennent au cours de l’été, la TSA conseille aux passagers d’arriver à l’aéroport « avec suffisamment de temps » pour s’adapter aux temps de contrôle accrus, selon le communiqué.

Les démocraties les plus riches du monde promettent de faire don d’un milliard de doses de vaccins

Face aux critiques selon lesquelles ils monopolisent les vaccins, les dirigeants de sept pays industrialisés riches sont en compétition pour être le champion mondial de tant de blessés par le virus.

Avec 3,7 millions de personnes perdues dans la pandémie, les démocraties les plus riches du monde sont impatientes de se montrer les champions des affligés et se sont engagées à partager au moins 1 milliard de vaccins avec les pays en difficulté.

Les États-Unis devraient faire don de 500 millions de doses de vaccin Pfizer l’année prochaine, tandis que le Royaume-Uni prévoit de partager 5 millions de doses – sur un total de 100 millions – dans les semaines à venir ; La France et l’Allemagne prévoient chacune de faire don de 30 millions de vaccins.

La campagne de vaccination COVAX a démarré lentement alors que les pays les plus riches ont verrouillé des milliards de doses par le biais de contrats directement avec les fabricants de médicaments. L’alliance n’a distribué que 81 millions de doses dans le monde, et de grandes parties du monde, en particulier en Afrique, restent des déserts de vaccins.

« Il est vital que nous ne répétions pas l’erreur de la dernière grande crise, la dernière grande récession économique de 2008, lorsque la reprise n’était pas uniforme dans toutes les parties de la société », a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson après que les dirigeants ont posé pour un photo formelle au bord de la mer.

L’excédent américain de vaccins augmente de jour en jour

Les États-Unis sont confrontés à un excédent sans cesse croissant de vaccin contre le coronavirus, à des dates d’expiration imminentes et à une demande obstinément en retard.

Les stocks deviennent de plus en plus intimidants chaque semaine. L’Oklahoma a plus de 700 000 doses sur les tablettes, mais n’en administre que 4 500 par jour et 27 000 doses Pfizer et Moderna doivent expirer à la fin du mois. Des millions de doses de Johnson & Johnson dans tout le pays devaient expirer ce mois-ci avant que le gouvernement ne prolonge leurs dates de six semaines, mais certains dirigeants reconnaissent qu’il sera difficile de les utiliser même d’ici là.

« Nous ne pouvons vraiment pas laisser les doses expirer. Ce serait un véritable scandale, étant donné la nécessité de vacciner certaines communautés sous-vaccinées aux États-Unis et l’écart flagrant dans les vaccinations et l’iniquité des vaccinations que nous avons dans le monde », a déclaré le Dr Kirsten Bibbins-Domingo, président d’épidémiologie. et biostatistique à l’Université de Californie, San Francisco.

Chaque semaine, les États reçoivent un certain nombre de doses du gouvernement et sont autorisés à en commander des injections. Mais de plus en plus d’États, dont l’Oklahoma, l’Alabama, l’Utah, le Delaware et le New Hampshire, ont cessé de passer des commandes de nouvelles doses ces dernières semaines car ils disposent d’un inventaire si important. Cela s’est ajouté à la montée en flèche des stocks fédéraux.

Malgré leur efficacité limitée pour réduire l’hésitation à la vaccination, les programmes d’incitation – prix d’un million de dollars, bière et marijuana gratuites et fusils de chasse tirés au sort – peuvent être un outil utile pour les États qui luttent pour améliorer leurs taux de vaccination et convaincre les citoyens réticents.

Le gouvernement dit que le Kentucky a réussi à lutter contre le COVID-19 en mettant la science au-dessus de la politique

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré vendredi que la lutte meurtrière de son État contre COVID-19 était une « histoire à succès » car il a mis fin à la plupart des restrictions pandémiques et a déclaré que son État avait atténué la crise car les Kentuckiens ont finalement fait passer la science avant la politique.

Le Kentucky a « repoussé » trois poussées d’infection sans que ses hôpitaux ne soient envahis de patients infectés par le virus, a déclaré le gouverneur. Le déploiement des vaccinations a été « plutôt réussi »: plus de 2,1 millions de Kentuckiens ont reçu au moins une dose de vaccin, a-t-il déclaré.

Beshear a levé le mandat de masque à l’échelle de l’État du Kentucky à quelques exceptions près, en conservant la mesure pour des «établissements à haut risque» tels que les transports en commun, les établissements de soins de santé et les établissements de soins de longue durée. Avant de lever le mandat du masque, il a exprimé sa frustration face aux divisions concernant l’enfilage d’un couvre-visage.

« Les masques ont été utilisés pour réduire les infections dans les établissements de santé pendant des décennies », a déclaré Beshear. « Pourtant, c’est devenu une question de liberté. »

Peu de temps avant d’annoncer qu’il levait les restrictions de capacité pour les restaurants, bars et autres lieux publics, Beshear a déclaré que la pandémie était « un test de notre humanité » et constituait « la menace la plus meurtrière » de sa vie. Le nombre de morts liées au virus dans le Kentucky a dépassé les 7 000. Beshear a déclaré que la maîtrise du coronavirus nécessitait des efforts collectifs des démocrates et des républicains, offrant une leçon pour aller au-delà des conflits partisans qui « peuvent simplement être toxiques ».

«Je suis le gars qui doit essayer de poser ma tête chaque nuit et de dormir en sachant que les Kentuckiens que nous avons perdus, le chagrin qui règne, le fait que tant de gens ne pouvaient pas dire au revoir et être à ce chevet, », a déclaré Beshear. « Que nous ayons eu des milliers de Kentuckiens morts seuls ou avec une infirmière leur tenant la main. Et donc cette perspective, chaque jour, je n’ai jamais rien regardé de tout cela dans aucune des discussions rouges ou bleues, et dans le reste du pays ne devrait pas non plus.

