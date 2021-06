Les États-Unis approchent d’un jalon ; Surtension de variante delta

Les variantes de COVID-19 pourraient entraîner une baisse des cas aux États-Unis après des mois de déclin, si davantage de personnes ne se font pas vacciner.

C’est l’avertissement dans un récent briefing de l’Institute for Health Metrics and Evaluation, qui a publié un modèle de virus influent tout au long de la pandémie. Le briefing indique également que les vaccins devront lutter efficacement contre les variantes pour que les États-Unis échappent à une vague saisonnière à l’automne.

« Les cas et les décès devraient rester faibles jusqu’à la mi-septembre. À ce stade, nous nous attendons à … une transmission croissante », indique le modèle.

Le modèle prévoit qu’environ 67% des adultes américains seront probablement vaccinés – le même nombre que USA TODAY prédit pourrait être au moins partiellement vacciné d’ici le 4 juillet au rythme actuel.

À l’échelle mondiale, l’Organisation mondiale de la santé a averti que la promesse du Groupe des Sept d’un milliard de doses de vaccin était une bonne nouvelle, mais « nous avons besoin de plus et nous en avons besoin plus rapidement ».

Aussi dans l’actualité :

► Une note récemment découverte a marqué le moment « apocalyptique et surréaliste » où un pilote a garé un jet en stock au début de la pandémie. La « capsule temporelle » sert de rappel de tout ce qui a changé au cours de la dernière année.

►Le président brésilien Jair Bolsonaro a été condamné à une amende pour non-port de masque en violation des restrictions locales en cas de pandémie lorsqu’il a conduit samedi des milliers de partisans de motocyclistes dans les rues de Sao Paulo.

► À partir du 15 juin, Walt Disney World n’exigera plus que les invités qui ont été entièrement vaccinés portent des masques faciaux dans la plupart des régions. Cependant, tous les invités doivent continuer à porter leurs masques pendant les transports Disney, y compris les bus Disney, les monorails et les télécabines aériennes Disney Skyliner.

► L’année dernière, environ 19,5 millions d’enfants ont raté le plaisir du camp d’été à cause de la pandémie. Cette année, même si la plupart des camps sont sur le point de rouvrir, les restrictions COVID-19 et une pénurie de main-d’œuvre induite par la pandémie maintiendront les chiffres bien en dessous d’un seuil normal d’environ 26 millions de campeurs d’été, a déclaré Tom Rosenberg de l’American Camp Association.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,4 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 599 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : plus de 175 millions de cas et plus de 3,7 millions de décès. Plus de 143 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 43,1% de la population, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Les scientifiques disent que la biologie nous dit pourquoi il a été tellement plus facile de se faire vacciner contre le COVID-19 alors que d’autres problèmes médicaux restent insolubles.

L’OMS dit que les dons de vaccins ne suffisent pas

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé a salué les annonces de partage de vaccins issues du sommet du Groupe des Sept, mais a déclaré « nous avons besoin de plus et nous en avons besoin plus rapidement ».

« Le défi, ai-je dit aux dirigeants du G-7, était que pour vraiment mettre fin à la pandémie, notre objectif doit être de vacciner au moins 70 % de la population mondiale d’ici à ce que le G-7 se réunisse à nouveau en Allemagne l’année prochaine », a-t-il ajouté. Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré samedi aux journalistes lors du sommet dans le sud-ouest de l’Angleterre.

« Pour ce faire, nous avons besoin de 11 milliards de doses », a déclaré Tedros, ajoutant qu’il était « essentiel » que les pays renoncent temporairement aux protections de la propriété intellectuelle pour les vaccins contre les coronavirus.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, hôte du sommet, a déclaré que le groupe promettrait au moins 1 milliard de doses, dont la moitié venant des États-Unis et 100 millions de Grande-Bretagne au cours de l’année prochaine.

Tedros a réitéré son objectif de vacciner 30% de la population de chaque pays d’ici la fin de 2021. Il a déclaré qu’atteindre l’objectif nécessite 100 millions de doses en juin et juillet, et 250 millions de plus d’ici septembre.

La TSA dépiste plus de 2 millions de personnes pour la première fois depuis le début de la pandémie

Vendredi, la Transportation Security Administration a examiné plus de 2 millions de personnes pour la première fois depuis le début de la pandémie, une étape majeure pour l’industrie du voyage. L’agence a dépisté 2 028 961 personnes ce jour-là, soit environ quatre fois le nombre de personnes dépistées le même jour en 2020 et 74% du volume de voyages en 2019. Avant la pandémie, la TSA a dépisté 2 millions à 2,5 millions de personnes par jour en moyenne.

Ce nombre est un signal fort pour le retour des voyages cet été, qui a été l’une des industries les plus durement touchées par la pandémie. Les experts s’attendent à une bonne quantité de voyages d’agrément cet été, car les taux de vaccination continuent d’augmenter aux États-Unis et la demande refoulée pousse les Américains à réserver des voyages.

« Le nombre croissant de voyageurs démontre la résilience de ce pays et le niveau élevé de confiance dans les contre-mesures COVID-19, pour inclure un accès facile aux vaccins », a déclaré l’administrateur par intérim de la TSA, Darby LaJoye, dans un communiqué de presse samedi. « La TSA est prête à fournir un processus de contrôle sûr et sécurisé dans le cadre de l’expérience de voyage globale. »

Le volume de dépistage le plus bas de l’ère pandémique à la TSA était le 13 avril 2020, lorsque 87 534 personnes ont été dépistées.

Contribution : The Associated Press